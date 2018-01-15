В начале 2017 года Евгений Плющенко стал официальным послом Сочи, который входит в число городов, принимающих чемпионат мира по футболу-2018. Наш корреспондент обсудила с ним работу в этой почетной роли, а также некоторые другие интересные вопросы. Вот что он сказал.

О чемпионате мира по футболу:

– Для меня очень почетно быть послом чемпионата мира. Что делают послы? Много полезного! Мы организовываем благотворительные матчи, работаем с детьми. Я не просто люблю футбол – обожаю его. И вообще в детстве я хотел быть футболистом, но мама отправила меня на фигурное катание.

Безусловно, я счастлив, что России доверили провести футбольный чемпионат. Уверен, что все пройдет на высшем уровне, как Олимпиада в Сочи. Я четыре раза за свою карьеру выступал на Играх, и наши были лучшими по всем показателям – дворцы, транспорт, гостиницы.

Здорово, что чемпионат мира принимают не только Москва и Санкт-Петербург, а еще и регионы. Турнир пройдет, а у нас останутся не только воспоминания, а еще и отличная инфраструктура.

Что касается наших футболистов – у нас есть отличные парни. Есть, но где-то очень далеко. Я бы предложил сделать в футболе другие зарплаты, маленькие, как стипендии. Гол забили – бонус. Вот тогда все заиграют. Сегодня послушал по радио: у нас прожиточный минимум – 11 тысяч рублей. Ну вот дайте футболистам 30 тысяч и хватит! Остальное – по результатам. А Плющенко – в министры спорта!

Об испанском чемпионате:

– Нельзя сказать, что среди испанских футбольных команд у меня есть фаворит. Но то, что сейчас делает Месси в «Барселоне», – невероятно. Он потрясающе работает, полностью отдается игре.

Недавно смотрел матч с участием «Сельты». Так как я дружу с Сашей Мостовым, который когда-то играл за эту команду, то поддерживаю и этот клуб.

Испанский футбол – это супер, это быстро, это красиво. Не так давно я был на «Лебедином озере» в Большом театре – по уровню это сопоставимо с Примерой. Да, там нет па и пор де бра, но это настоящий театр красоты, точности паса, голов. А какая атмосфера на стадионах! Я бывал там – это фантастика.

О тренерской деятельности:

– Я только начал тренерскую деятельность – 7-8 месяцев назад. С девочками обращаюсь помягче, с пацанами пожестче. Очень приятно работать с Серафимой Саханович, которая приехала ко мне из Петербурга. Она думала бросить фигурное катание, но у нас с ней уже есть хорошие результаты. Думаю, что ее место на последнем чемпионате России, – не то, которое ей дали судьи. И все это прекрасно понимают: она должна быть выше. Нам предстоит большая работа, девочка она перспективная, серьезно трудится. Сейчас также ко мне пришли ребята, которым по 12-13 лет. Мальчиков не хватает, на самом деле! Их отдают на футбол, на хоккей…