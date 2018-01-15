Кипеж вокруг «шоколадного» поста Георгия Джикии сперва не вызвал ничего, кроме раздражения. Все равно что над головой разжужжалась муха. Словно людям больше нечего использовать в качестве постновогоднего антидепрессанта, вот и заводятся на пустяк. Но когда «проявлением расизма» заинтересовалась сама ФИФА – ей-богу, волосы на голове встали дыбом. Ибо доблестному защитнику «Спартака», попробовавшему себя на поприще художественного слова, грозят, не ровен час, санкции.

Сразу вношу ясность: я в этом случае стою за Георгия горой! Потому что в отличие от «политкорректного» большинства по ту сторону бугра и отдельных наших оголтелых соотечественников, к оному примкнувших, здравомыслия еще не потерял.

И здравый смысл мне подсказывает следующее. Во-первых: только неизлечимо больному сознанию может привидеться что-то оскорбительное в существительном «шоколадка» с его сильно положительной аурой. Во-вторых: в русском языке - что, должно быть, неведомо ревнителям политкорректности из ФИФА и прочих высокочтимых (и узколобых) инстанций - существует устойчивый оборот с глаголом «таять» - «таять от удовольствия». И потому я категорически считаю, что Джикия вполне удачно попробовал себя в художественном слове. Вдумайтесь: это какое ж наслаждение для теплолюбивых бразильцев, причастных к «Спартаку», очутиться в январе вместо российской зимней мерзлоты или слякоти под лучами солнца, родного им с детства!

Ассоциация по цвету кожи? Слушайте, ну давайте тогда по всем законам логики. Вот пошутит жизнерадостный Промес, назвав Дениса Глушакова Снеговиком в том же солнечном контексте. Как, допустим, наиболее бледнокожего в спартаковском стане. И что – Куинси тоже подведут под монастырь? Пошлют обличительный рапорт в Голландскую футбольную федерацию?

У нас что, и правда проблемы с расизмом? Ой, не смешите. Да у нас еще в 30-е годы прошлого века вышел фильм «Цирк» про судьбу, в частности, чернокожего мальчика – и вся страна полюбила и фильм, и мальчугана (тогда как в Штатах в ту пору продолжали линчевать негров).. А то, что с трибун иной раз ухают или пресловутые бананы швыряют – это не о расизме, чтобы знали господа из ФИФА. Подчеркиваю специально для них: у нас в отечестве не с расизмом проблема, а с приколистами. Развели, понимаешь, моду на всевозможные приколы – они и прут из всех медийных и общественных щелей (но в посте Джикии, настойчиво повторяю, - не прикол, а приближение к литературе!).

Но не печальтесь, Георгий Джикия. Вы не одиноки. Великая французская актриса Катрин Денев уже была вынуждена извиниться за свою защиту права мужчин проявлять внимание к женщинам. Ей-то – француженка же! – достоверно известно, что для женщины всего важней – мужской интерес! Как и любому из нас, мне доводилось встречать на жизненном пути дам, которые, ежели их не ущипнешь ласково за мягкое место, и полноценными женщинами-то себя не чувствуют. Вот Денев и вступилась решительно за сестер по полу.

Боюсь, недалек час, когда новомодный суррогат псевдонравственности уничтожит все живое. Вот уже и покусились из-за бугра на труднопереводимые и прелестные тонкости нашего родного языка. А скоро они там за бугром, в псевдонравственном угаре и технологическом раже, научатся считывать мысли: только помечтал ты о соседке по купе – и уже, глядишь, в наручниках… А потом перестанут естественным образом рожать, помяните мое слово. И будут выводить детей исключительно в колбах. Заокеанская Статуя Свободы глядит на всю эту вакханалию – и не понимает, плакать ей горько или смеяться истерически. Такая вот теперь свобода, мать их.

Да неужели и мы – туда же?