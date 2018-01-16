Неприкасаемые

Игорь Акинфеев сделал главное: прожил осеннюю часть сезона без ляпов, за которые его можно было бы в который раз словами гнать из сборной, классно потащил в игре с Аргентиной и даже сыграл на ноль в группе Лиги чемпионов. Идеальный набор для того, чтобы оставаться первым номером.

Георгий Джикия и Виктор Васин ошибались в Лиге чемпионов, но это все равно можно было воспринимать как рост. Удивительно, однако так: им 24 и 29 соответственно, и при этом их выход в еврокубках все равно воспринимается как набор бесценного опыта. Видимо, работает фон Игнашевича и Березуцких, в сравнении с ними и на чемпионате мира в Катаре Джикия с Васиным покажутся юными. Федор Кудряшов, их третий железный партнер, выживает в проблемном «Рубине» без всяких еврокубков, но все равно не делает ничего, что выкинуло бы его из состава.

Два самых интересных для Европы героя – Федор Смолов и Александр Головин – движутся к чемпионату мира ровно и уверенно. Недостаток еврокубков форвард для всплеска внимания компенсировал дублем сборной Испании, а полузащитник оставался на виду в Манчестере и других матчах группы Лиги чемпионов.

Конкуренты

Парадоксальна ситуация с вратарями: со всеми, кроме Игоря Акинфеева как первого номера. Андрей Лунев восстановился после травмы, полученной как раз в игре за сборную дома с Испанией, но пока так и не вернулся в основу «Зенита». При этом про Юрия Лодыгина, который заменяет Лунева в клубе, как про кандидата в сборную почти забыли. В «Спартаке» перехватил место никогда не игравший в ней Александр Селихов, второй вратарь с Кубка конфедераций Гильерме травмирован. Кто попадет на чемпионат мира между Акинфеевым и идеально комфортным для Черчесова Владимиром Габуловым – вопрос.

С крайними защитниками определенности все больше. Все идет к тому, что правый фланг Станислав Черчесов отдаст Марио Фернандесу, а левый – Константину Раушу. Потому что главный конкурент натурализованного бразильца Игорь Смольников осенью не успел заиграть и снова повредился, Дмитрий Комбаров тоже получил травму в разгар отрезка с Лигой чемпионов, а Юрия Жиркова теперь в клубе бросают слева направо. Все травмированные наверняка восстановятся за зимний отпуск и будут работать на сборах, однако к контрольным матчам сборной России в марте наверняка основными добегут Рауш с Фернандесом.

Конкуренция клубных блоков в центре поля выглядит очень любопытно: Головина может дополнить партнер по ЦСКА Дзагоев, спартаковцы Зобнин и Глушаков, зенитовцы Кузяев с Ерохиным, а также братья Миранчуки из «Локомотива». Комбинации и сочетания могут быть любыми, в том числе ситуативными. Например, с Алексеем Миранчуком и Аланом Дзагоевым, когда понадобится креатив против Саудовской Аравии или Глушаков-Кузяев для более строкой и цепкой игры с Уругваем.

За осень комплект форвардов стал гораздо более логичным. Хотя он и не изменился, обновились обстоятельства. Поводов для вопросов про невызовы Артема Дзюбы почти не осталось, прямо сейчас формально его новый конкурент Антон Заболотный – соперник за роль большого нападающего и в клубе, и в национальной команде. И там, и там у бывшего форварда «Тосно» предпочтительная позиция. А главный шанс Дзюбы, если не рассчитывать на перерождение в стиле летнего Кокорина, – это все-таки уход в другой клуб за игровой практикой и прорывной статистикой, к этому все и идет. Александр Кокорин хоть и перестал забивать так много, августом-сентябрем успел заработать мощный буфер.

Возможные новички

В «Локомотиве» раскрылся крайний защитник Михаил Лысов, его перетянул в оборону Юрий Семин. Еще в сентябре выход Лысова в молодежном первенстве был логичным, теперь у него достаточно практики в премьер-лиге. Вызов Михаила можно будет характеризовать логичным, но скорее уместным станет просто включение в расширенный список.

Третий по результативности форвард-россиянин – Евгений Марков из «Тосно». Он забил восемь раз, хотя почти не играл в основном составе, и отстал всего на два мяча от Смолова с Кокориным. По характеристикам это перспективный вариант смеси подвижного нападающего и чистого центрального, однако для экстренного включения в заявку на чемпионат мира он все же пока проявил себя недостаточно.

Легионеры

У Константина Рауша сложное клубное положение, но отличное личное. Его «Кельн» в бундеслиге идет глухо последним, однако левый крайний выходит постоянно. В том числе у него все матчи в Лиге Европы, а там был даже лондонский «Арсенал» в группе. У Рауша было всего три недели паузы зимой, он возобновил сезон 13 января, к мартовским матчам сборной будет в хорошей форме и ими докажет, что нужен на чемпионате мира. А может быть, к тому моменту уже станет игроком «Динамо».

В Испании все еще есть Денис Черышев. Уже осенью он напоминал о себе: забил за «Вильярреал» в Лиге Европы в первом же матче после травмы, в октябре-ноябре получал стабильные 20-30 минут в Ла лиге для набора формы. В случае с Черышевым делать ремарки про здоровье нужно после каждой фразы. Пожелаем ему включиться в конкуренцию. Эпизоды позволяют на это рассчитывать: например, он бодро отыграл тайм против «Реала» и помог создать победный гол. Черчесов много говорит о системе, которую строил все это время без официальных матчей, и Черышева в ней нет. Однако и игроков с опытом игры против «Реала» для сборной тоже не найти.

Роман Нойштедтер, говорят, может перейти из этого пункта повыше в конкуренцию как часть спартаковской связки. Однако пока интерес москвичей, их официальные предложения – только слухи, а статистика Нойштедтера в «Фенербахче» – почти все матчи в стартовом составе от начала до конца. При том, что в опорной зоне и в центре обороны экспериментировать с ним Станислав Черчесов вряд ли станет, главным преимуществом Романа остается опыт на обеих позициях. При такой игровой практике скорее всего это позволит ему попасть в заявку на чемпионат мира.

Оптимальный состав сборной России на матч открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии по состоянию на конец осенней части сезона РФПЛ. Версия «Советского спорта»:

Акинфеев

Фернандес-Джикия-Васин-Кудряшов-Рауш

Головин-Ал. Миранчук-Дзагоев

Смолов-Кокорин

Также в заявке: Лунев, Габулов, Нойштедтер, Жирков, Комбаров, Кутепов, Глушаков, Зобнин, Кузяев, Ерохин, Ан. Миранчук, Заболотный