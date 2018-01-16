Вы считаете, что «Локомотив» без пяти минут чемпион? Что команде Юрия Семина нужно умудриться растерять за десять оставшихся туров бонус в виде восьми очков отрыва? А я вот думаю, что шансы красно-зеленых на золото – не более чем 50 на 50. Слишком уж много препятствий, метафизических и зримых, подстерегает их на пути к чемпионству.

«Фишка» Семина может больше не сыграть

Вы не забыли, каков был осенью фирменный победный стиль красно-зеленых? Как правило, они дожимали соперников во вторых таймах. Когда те, поистратив поначалу пыл и выпустив пар, выходили после перерыва по инерции доигрывать – а «Локо» накидывался на них с невесть откуда бравшимися новыми силами. Дескать, потеснитесь-ка, теперь наша власть на поле!

Отдаем должное Юрию Палычу за его авторский тренинг, позволявший, как и положено команде классной, с удивительной эффективностью прибавлять по ходу дела. Но! Если на материале ужатой летней предсезонки Семин, воспользовавшись многолетними своими наработками, обставил по части «физики» менее искушенных коллег, еще не факт, что тот же эффект проявится и весной. Сборов-то зимних много, и они долгие. И нельзя исключать того, что соперники накачают этой самой «физики» полные баки, сведя осеннее превосходство красно-зеленых на нет.

«Спартак» – реваншист и навороченные «автобусы»

А восемь очков отрыва – не такая уж надежная гарантия благополучия, как может показаться. Не забываем: первый же матч после возобновления чемпионата у «Локо» со «Спартаком». А команда Массимо Карреры еще осенью успела показать себя завзятой и умелой реваншисткой! Ни «Зениту», ни ЦСКА она не спустила нанесенной в начале турнира обиды, забив им в повторных встречах на двоих шесть мячей. А смыть позор выволочки, устроенной в первом круге «Локомотивом», – задача, если вдуматься, даже попроще. Потому что до перерыва в той игре не возникало вопроса, кто на поле хозяин – таковым однозначно был «Спартак». И ему остается только функционально соответствовать новоявленному лидеру чемпионата в тайме втором.

Итак: допустим, «Спартак» возьмет у «Локо» реванш. Значит, между ними останется пять очков. А дальше – смотрим на календарь. После красно-белых команде Семина уготованы подряд «Урал», «Ахмат», «Амкар», «Ростов», «Динамо», «Уфа». Заметьте, ни одна из этих команд пока не обезопасила себя от сомнительного удовольствия продлить сезон стыковыми матчами за право остаться в РФПЛ. Следовательно, зимой они с особой тщательностью поработают над модернизацией, в частности, всевозможных «автобусов» в районе своих штрафных площадей. Такой, глядишь, автобусный парк организуют, что гол станет главным футбольным дефицитом весны…

А ведь именно «Локо», как никто другой, завидев осенью перед собой «автобус», явно тушевался и сбивался с присущего ему ритма. Поражения от «Тосно», «Амкара» и «Уфы» – веское тому подтверждение.

Болдинская осень

Ну и еще одно препятствие на пути. Называется – зимняя рутина. Посмотрим правде в глаза: во второй части осеннего отрезка у «Локо», что называется, покатило. Команда, можно даже сказать, испытала прилив творческого вдохновения, вишенкой на торте украсившего ее всем известную рабочую закваску.

Мы помним про болдинскую осень Пушкина, но ничего не слышали про его болдинскую весну. И, наверное, только Юрию Палычу дано знать, можно ли перенести это ощущение футбола как праздника сквозь долгую муторную зиму.