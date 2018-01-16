Вице-президент РФС рассказал, почему не воспользовался правом занять место Виталия Мутко после того, как тот временно приостановил свои президентские полномочия, объяснил провал молодежных сборных России в 2017 году и поделился своей мечтой.

«БИЗНЕС ПОМОГАЕТ В ФУТБОЛЕ»

Напомним, что Анохин руководит Московской федерацией футбола. По регламенту, он действительно мог заменить Мутко после того, как от этого отказались два других вице-президента РФС – Сергей Прядкин и Никита Симонян. В итоге и.о. президента главной футбольной организации страны стал стоявший ниже Анохина в иерархии Александр Алаев.

– Почему не воспользовались шансом возглавить РФС? В год домашнего чемпионата мира вроде бы заманчивая перспектива…

– Потому что Мутко не подал в отставку, а всего лишь приостановил свои полномочия. Я ни секунды не сомневаюсь, что он вернется в РФС. Это вопрос времени.

Мне же 19 января предстоят выборы в Московской федерации футбола. Да и вообще, я не готов уделять все свое время исключительно футболу. На первом месте у меня – бизнес. Продолжаю работать в совете директоров одного банка. А в РФС – на общественных началах, денег там не получаю. Впрочем, везде требуется системный подход. Знание бизнеса очень помогает в футболе.

– Многое ли удалось сделать в 2017 году?

– Безусловно. При Московской федерации футбола открыли школу тренерского мастерства, где молодые специалисты могут получать лицензии категорий С и D. Введены в эксплуатацию новые столичные арены, например, «Сокол» на Новорязанской улице. Появилось современное тренировочное поле у клуба «Строгино» в поселке Рублево. Его успели опробовать футболисты сборной Чили во время Кубка конфедераций.

А уже в начале 2018-го на высоком уровне был организован представительный юношеский турнир Кубок Колыванова, в котором участвовали «Милан» и «Интер». Все были в восторге.

– Неужели вообще не было причин для недовольства?

– Расстроили наши юношеские сборные. РФС возлагал большие надежды на команду 1999 года рождения, но и она провалила отбор. Этой проблемой всем нам необходимо плотно заняться. Надеюсь, будет выработана правильная стратегия – чтобы руководящие штабы команд эффективно взаимодействовали с тренерским советом.

– Помимо подготовки к выборам, чем еще сами занимались в январе?

– Работы хватает. На днях, например, с главным тренером нашей молодежки Евгением Бушмановым обсуждали фамилии кандидатов для участия в сборах. Тут ведь нужно договориться с клубами, которые неохотно отпускают своих ребят. С Сергеем Галицким этот вопрос уже согласовали. Сейчас ведем переговоры с Валерием Карпиным. Я на телефоне постоянно.

«ПОДПИСАЛ МЯЧ У МЕССИ – ПОДАРИЛ ДЕТЯМ»

– Чего ждете в 2018 году от главной команды страны?

– Я бы не стал говорить отдельно о ней. России предстоит провести чемпионат мира – самый масштабный турнир в истории нашего футбола. Во время Кубка конфедераций мы показали, что способны все организовать на высочайшем уровне. Теперь нужно поэтапно реализовать все намеченные планы. А затем – правильно воспользоваться наследием турнира. Оно же колоссальное!

В одной только Московской области во время чемпионата мира будут функционировать 12 баз. А сколько их по всей стране… Недавно вот был в Саратове – рекомендовал использовать технологии по оперативной замене газона с натурального на искусственный. В наших широтах это необходимо. Иначе после чемпионата мира такой объект никому не будет нужен.

Деньги-то есть – в течение двух лет Минспорта будет оплачивать содержание всех тренировочных баз чемпионата мира.

– ЧМ-2018 способен превратить Россию в по-настоящему футбольную страну?

– Безусловно. Наши дети воочию увидят самых сильных футболистов планеты – что еще нужно для популяризации?! Вы же помните, какой ажиотаж вызвал приезд в Москву Лионеля Месси! А это был всего-навсего контрольный матч… Я, кстати, успел подписать у него мяч. Потом отдал его в футбольную академию в Строгино. Мяч с автографом Месси хранится там за семью печатями. Почти как кубок мира.

А как было здорово, когда наши ребята получили возможность лично поучаствовать в тренировках чилийцев! Конечно, это были не главные звезды, а игроки, не проходившие в состав, но все равно – память на всю жизнь. А с Алексисом Санчесом и Артуро Видалем любой желающий мог спокойно сфотографироваться. Представляете, сколько таких мероприятий будет во время чемпионата мира!

«ЦСКА ГРАМОТНО РАБОТАЕТ С МОЛОДЕЖЬЮ»

– Перед тем, как приостановить свои полномочия, Мутко спрогнозировал сохранение лимита на легионеров, который, как считают многие, тормозит развитие российского футбола. Ваша позиция по этому вопросу?

– А я считаю, что лимит надо ужесточать! Имею в виду не количество, а качество иностранцев. Чтобы команды не латали дыры в составе, а поднимали уровень премьер-лиги за счет настоящих звезд. Сейчас мы этого не видим. Халк и Аксель Витсель уехали, а кто их заменил? На мой взгляд, пусть лучше российские игроки набивают шишки во внутренних соревнованиях, чем их места будут занимать чуть более опытные, но не такие уж мастеровитые иностранцы.

– Почему большинство клубов придерживается иной логики?

– Не хотят тратить время и деньги на выращивание своих кадров. Это ведь риск. Гораздо проще взять условного серба – и худо-бедно закрыть проблемную позицию. Конечно, я понимаю руководителей клубов. Однако у РФС – другие приоритеты. Мы в первую очередь думаем о российских футболистах. О том, чтобы главному тренеру сборной было из кого выбирать. Иначе никаких результатов на международной арене Россия не добьется.

– ЦСКА недавно удивил многих, подписав контракт с 17-летним полузащитником «Строгино» Данилой Яновым.

– Армейцы работают на перспективу – и правильно делают. Посмотрите, сколько своих ребят уже вовсю играет за основу. ЦСКА показывает, что можно добиваться стабильных результатов без многомиллионных вложений в легионеров. Того же Янова знаю очень хорошо. Наблюдал за ним последние пять лет. Уверен, в ЦСКА он выйдет на новый уровень и в будущем принесет команде пользу.

«МЕЧТАЮ УВИДЕТЬ СБОРНУЮ ЧЕМПИОНОМ МИРА»

– Вы многое сделали для развития в России пляжного футбола. С чем связано падение результатов в этом виде?

– В сборной идет смена поколений. Это всегда болезненный процесс. Тем не менее, в 2017 году мы выиграли Евролигу. Держим определенный уровень. Хотя то, что не отобрались на чемпионат мира, конечно, – плохо.

Решить проблему может привлечение игроков из большого футбола. Уже договорились с рядом московских школ о том, чтобы 17-летние выпускники пробовали себя на песке. Благо крытых комплексов в стране хватает. Надеюсь, появится такой и в Саратове. Это же мекка российского пляжного футбола, оттуда столько игроков вышло…

– В некоторых ведущих европейских чемпионатах активно используется система видеоповторов. Каковы ее перспективы в нашей премьер-лиге?

– За этой системой – будущее. В РФС уже оборудована специальная комната для обучения арбитров. Думаю, спустя какое-то время новые технологии будут использоваться и в российском чемпионате. Ведь все заинтересованы в том, чтобы результаты матчей получались максимально объективными.

– О чем мечтаете, как один из руководителей российского футбола?

– Чтобы сборная России при моей жизни выиграла чемпионат мира. Нет, я не городской сумасшедший и прекрасно понимаю, насколько это сложная задача. Но если не ставить максимальные цели, зачем вообще браться за дело?