Football Leaks совместно со Spiegel опубликовали детали нового четырехлетнего контракта лидера «Барселоны» Лионеля Месси. Приготовьтесь, там дикие цифры.

ПОЛМИЛЛИАРДА ЗА ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

Теперь самые большие деньги платят не в Китае. Согласно новому контракту, Месси будет получать от «Барселоны» больше 106 миллионов евро каждый сезон. Вообще, нюансов настолько много, что эта цифра не окончательная. Она, так сказать, минимальная.

Если «Барса» оформит требл, а Месси получит шестой «Золотой мяч», то клуб выплатит аргентинцу еще больше – 122,5 миллиона евро. Дико, но это порядка сорока процентов сезонного бюджета клуба на зарплаты.

Кроме того, учитывая любовь семьи Месси скрываться от уплаты налогов, клуб по-прежнему будет финансово помогать Лео решать этот вопрос. Раньше «Барселона» ежегодно начисляла игроку 23,1 миллиона в качестве компенсации за налоги, но теперь эти деньги входят в фиксированный годовой оклад футболиста.

ТРОЙНОЙ КОНТРАКТ

Топовые игроки давно продают себя под видом юридических лиц. Поэтому новый контракт Месси – тройной. Клуб заключил соглашения:

Лично с футболистом (подписал договор отец Лео, Хорхе Месси).

С компанией Leo Messi Management S.L., которая занимается имиджевыми правами игрока.

С благотворительным фондом футболиста.

Заключение соглашения с тремя лицами – очень правильное решение. Опять же, чтобы частично уйти от налогов. Физические и юридические лица платят разный процент от доходов, а благотворительные фонды вообще избавлены от налоговой нагрузки.

ВО ВСЕМ ОПЯТЬ ЗАМЕШАН ОТЕЦ МЕССИ

По информации Football Leaks, о новом контракте стороны договорились еще в июне, но Хорхе Месси, доверенное лицо во всех финансовых вопросах Лео, поставил переговоры на паузу. Якобы Хорхе почувствовал, что этим летом трансферный рынок ждут большие изменения и деньги частично обесценятся. Как в воду глядел Месси-старший, ведь месяц спустя «ПСЖ» взорвал информационное пространство покупкой Неймара за 222 миллиона евро.

Если бы не Хорхе Месси, «Барселона» объявила бы о продлении контракта с главным футболистом в своей истории еще 18 июня, но отец футболиста перестал выходить на связь и занял выжидательную позицию. В первом варианте нового соглашения сумма отступных за игрока составляла 300 миллионов евро. Во втором она выросла до 700 миллионов. Вот так за за полгода благодаря чутью отца Лионель Месси подорожал более чем в два раза.