Нападающий дортмунской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Арсенал», но перспективы его трансфера зависят от решения, которое примет полузащитник «канониров» Алексис Санчес.

Возвращение связки Обамеянг-Мхитарян

В «Арсенале» настают темные времена. Главный тренер Арсен Венгер практически на пороге отставки по окончании сезона, лидеры Алексис Санчес и Месут Озил, у которых летом заканчивается контракт, рассматривают предложения от различных грандов и всем видом дают понять, что оставаться не намерены. И в этой ситуации руководству «канониров» имеет смысл задуматься о перспективах клуба в следующем сезоне. Тем более, что после поражения от «Бернли» (1:2) лондонский клуб отстал от еврокубковой зоны уже на пять очков.

Главной трансферной целью красно-белых на ближайшее время является нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, наказанный отстранением от занятий с основной командой после опоздания на одну из тренировок и штрафом в €100 тыс. Как отмечают местные СМИ, габонский форвард готов к переезду на Туманный Альбион, но решение о трансфере будет принято только после того, как со своим будущим определится Санчес. Его активно зазывают к себе манкунианские клубы.

В интересах «Арсенала», чтобы чилиец договорился с «Манчестер Юнайтед», поскольку в этом случае заметно возрастет шанс забрать из Манчестера недовольного игровым временем Генриха Мхитаряна. В этом случае вероятность появления Обамеянга в Лондоне будет очень высока – связка Мхитарян-Обамеянг здорово проявила себя в «Боруссии» и в сезоне-2015/16 наколотила в ворота соперников 62 мяча.

В данный момент фаворитом в борьбе за 29-летнего полузащитника считается «Юнайтед», однако в начале текущей недели Жозе Моуринью отметил, что существует шанс, что Санчес останется в «Арсенале» или выберет другой клуб.

Куда девать Жиру и Ляказетта?

Если «канонирам» не удастся обменять Санчеса на Мхитаряна, вместо армянского полузащитника планируется приобрести 20-летнего вингера «Бордо» Малкольма, чью стоимость transfermarkt.com оценивает в €17 млн. А Обамеянгу придется ждать, пока «Арсенал» и «Боруссия» не договорятся о сумме его трансфера. Немцы хотят выручить с этого трансфера €70 млн, тогда как красно-белые готовы предложить только €60 млн.

Очевидно, что видеть в Лондоне нападающего сборной Габона хочет скаут «Арсенала» Свен Мислинтат, летом переехавший в Англию из Дортмунда. Считается, что трансфер реалистичен в первую очередь потому, что он сохранил отличные отношения с бывшими работодателями.

Появление Обамеянга и Мхитаряна помогло бы «Арсеналу» смягчить удар от потери Санчеса, а в перспективе еще и Озила. С другой стороны, появление габонца поставит под сомнение перспективы его прямого конкурента – Александра Ляказетта, купленного летом у «Лиона» за рекордные для клуба €53 млн. Но француз уже на протяжении восьми туров не может поразить ворота соперников. Кроме того, большой вопрос – как Венгеру или его сменщику удастся вписать в состав обоих форвардов.

Не исключен и вариант с обменом Обамеянга на Оливье Жиру, забившего в 15 матчах АПЛ всего четыре мяча. Правда, в основе он начал всего одну встречу. Также с большой долей вероятности покинет «Арсенал» полузащитник Тео Уолкотт, уже прошедший медосмотр в «Эвертоне». Так что впереди «Арсенал» ждут масштабные кадровые изменения.

Со времен Конфуция в Китае распространено проклятие: «Чтобы ты жил в эпоху перемен». И кажется, для «Арсенала» эта эпоха настает.