За каких-то 4 трансферных окна (2016-2017 гг.) селекционный отдел «Барсы» совершил столько «промахов» в приобретениях, что впору хвататься за голову.

1. Пако Алькасер, нападающий

Дата перехода: 30/08/16

Откуда: «Валенсия»

Стоимость трансфера: 30 млн евро

В столицу Каталонии Пако Алькасер переезжал в статусе нападающего испанской сборной и лидера атак «Валенсии». В общем, все в его карьере складывалось хорошо – он прогрессировал и к 22 годам считался забивным форвардом (43 гола за 3 сезона в составе «летучих мышей»). Пока в свой 23-й день рождения не перешел в «Барселону». 30 млн евро, которые каталонцы выплатили за трудягу Пако, осчастливили только его бывший клуб. Ни «Барса», ни сам игрок, оглядываясь назад, довольными быть не могут. «Блауграна» получила высокооплачиваемого резервиста, а Пако почувствовал себя ненужным, как клубу, так и сборной, в которую он больше не вызывается.

2. Андре Гомеш, атакующий полузащитник

Дата перехода: 26/07/16

Откуда: «Валенсия»

Стоимость трансфера: 35 млн евро

В те же сроки, примерно за те же деньги променял «Месталью» на «Камп Ноу» Андре Гомеш. Для габаритного полузащитника (его рост 188 см) португалец играл изящно: мог сделать тонкую передачу, легко обыгрывал один в один, а порой и сам завершал атаки (9 голов за 2 сезона в «Валенсии»). К тому же, в «Барсу» Гомеш переходил в качестве чемпиона Европы в составе сборной Португалии, и поначалу пользовался доверием Луиса Энрике. Но со временем стало ясно, что для каталонцев Гомеш слишком медлителен и не уверен в себе. Заметил это и Эрнесто Вальверде – под его управлением способный полузащитник почти не играет.

3. Люка Динь, левый защитник

Дата перехода: 15/07/16

Откуда: «ПСЖ»

Стоимость трансфера: 16,5 млн евро

Диню еще не было и 20, когда «ПСЖ» вывалил за него 15 млн. К тому моменту он уже был игроком основы «Лилля» и выиграл юношеский чемпионат Европы со сборной Франции (U-20). В напичканном звездами Париже молодому защитнику была отведена роль игрока подмены. И он с ней неплохо справлялся. А уйдя в аренду в «Рому», получил бесценный опыт игры зарубежом. В серии А Динь попробовал себя в новом качестве – игрока стартового состава. И тоже удачно. Далее, после одного сезона, проведенного в Италии, Динь отправился в испанскую примеру и стал новичком «Барселоны». Но ее не усилил. Даже в матчах Лиги чемпионов против «ПСЖ», бывшей команды француза, Луис Энрике так и не решился выпустить его на поле. Логично, что при Вальверде, не имевшем отношения к приглашению Диня в команду, ситуация лишь ухудшилась.

4. Алейш Видаль, правый защитник

Дата перехода: 04/01/16

Откуда: «Севилья»

Стоимость трансфера: 15 млн евро

В «Барселоне» хотели отыскать достойную замену Дани Алвесу. И, казалось, она была найдена в лице Алейша Видаля. Одного сезона, проведенного игроком в «Севилье», оказалось достаточно, чтобы им заинтересовались топ-клубы. Он успешно бороздил всю бровку, делал голевые передачи и помог «Севилье» выиграть еврокубок. Но в «Барсе» у него не пошло. Полгода без официальных и даже товарищеских матчей (из-за запрета на трансферы Видаль и Туран с июля 15-го по январь 16-го могли только тренироваться) стали непреодолимой преградой и не позволили Видалю раскрыться. Единственным радостным событием в каталонском этапе карьеры Алейша стал его гол на «Бернабеу» в последнем класико. Но это вовсе не означает, что новый тренерский штаб делает на него ставку. Наоборот, клуб не прочь с ним расстаться.

5. Арда Туран, левый вингер

Дата перехода: 04/01/16

Откуда: «Атлетико»

Стоимость трансфера: 34 млн евро

Мадридский «Атлетико» и лично Диего Симеоне сделали из Арды Турана звезду континентального масштаба. Вместе с «матрасниками» турок выиграл Лигу Европы, доходил до финала ЛЧ и стал чемпионом Испании, потеснив с трона «Барселону» и «Реал». И как часто бывает в таких случаях, пошел на повышение. Но, как и Видаль, первые полгода в «Барсе» он пропустил, а потом полгода набирал форму. В начале сезона-16/17 в отсутствии Неймара Туран вихрем ворвался в основу. Забивал, раздавал передачи. Но после возвращения бразильца с Олимпиады прочно сел на лавку. Смена тренера окончательно разбила все надежды турка на попадание в состав. И он ушел в долгосрочную аренду в «Истанбул Башакшехир».