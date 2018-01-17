ОСЕНЬ-ЗИМА: С ЖОНАТАСОМ И БЕЗ

Первая часть чемпионата России разделилась для «Рубина» на два отрезка: до сентября и после. В восьми турах, пришедшихся на лето, команда Курбана Бердыева набрала 14 очков, тогда как в 12 осенне-зимних лишь восемь. Главным образом падение результатов связано с обрушением результативности: летом казанцы забили 15 голов (1,9 за матч), тогда как по его окончании лишь пять (0,4 за игру).

Летом у «Рубина» был Жонатас, а ближе к осени «Ганновер» заплатил за него 9 миллионов евро. Уход бразильца – главная причина образовавшихся у «Рубина» проблем в атаке. Невероятно, но он до сих пор самый результативный футболист «Рубина» – в его активе четыре гола.

Но Жонатас хорош не только голами. При выходе из обороны он был у «Рубина» перевалочным пунктом – его искали партнеры передачами, когда отбирали мяч. Он цеплялся за мячи и либо делал передачи товарищам, либо шел в атаку сам. Идеальным для него получился матч с ЦСКА (2:1), в котором Жонатас сделал дубль. Из 20 единоборств в атаке бразилец выиграли 12, из 12 его попыток обыграть соперников сразу девять завершились удачно. В той встрече Жонатас принимал передачи от всех одноклубников, кроме латаралей Бауэра и Набиуллина. Заменить столь многофункционального игрока у «Рубина» никто не смог.

Последним матчем в России для Жонатаса стала игра с «Анжи» (6:0). Что он уйдет, Курбан Бердыев уже знал. Но все равно поставил легионера в состав, хотя мог думать о будущем. Не поставить игрока тренер не мог, потому что: а) знал, что второго такого форварда у него нет; б) не сомневался в его профессионализме. И наставник оказался прав: уже в первом тайме Жонатас сделал дубль.

Другая проблема, с которой столкнулся Курбан Бердыев, – длина состава. Его особенность в том, что игроков было много, а игравших качественно – мало. В противном случае «Рубин» еще летом выручил бы деньги не только за Жонатаса – уже тогда у казанцев возникли финансовые сложности.

Но даже с кадровыми трудностями Курбан Бердыев сумел организовать игру у своих ворот – в 20 турах «Рубин» пропустил всего лишь 17 мячей. Лишь две команды пропустили меньше – «Зенит» (13) и «Локомотив» (15). Это отличный результат для команды, состав которой нестабилен. А у «Рубина» он стабильным не был: сразу 25 игроков попадали в стартовый состав, 22 из них – два и более раза.

ЗИМА-ВЕСНА: БЕЗ М’ВИЛА И КОМПАНИИ

Курбан Бердыев продолжает строить свою команду. Зимой наставник определился с игроками, с которыми ему не по пути. Из легионеров специалист оставил в команде лишь Сесара Наваса, Гекдениза Карадениза, Сердара Азмуна и Мийо Цакташа. Пятым мог быть Мориц Бауэр, но «Сток Сити» заплатил за него 5,7 миллионов евро. Остальным просто было предложено искать новые команды. Получается, тренер решил расстаться с Яном М’Вила, Рубеном Рочиной, Алексом Сонгом и Максимом Лестьенном.

Зимой «Рубин» вернул из аренд защитников Андрея Пилявского и Виталия Устинова. Последний должен заменить на правой бровке Бауэра. Об этом намекают слова Бердыева клубной пресс-службе, сказанные после каникул: «Если уйдет Бауэр, вернем Устинова». У «Краснодара» был взят в аренду Вячеслав Подберезкин. С ним составе «Рубин» может переключаться с модуля 3-5-2 на 3-4-3 прямо по ходу матчей, как это делал «Ростов» благодаря Александру Ерохину.

Вопросы с ударным нападающим по-прежнему остаются. Основными на данный момент видятся Азмун и Канунников, забившие три гола на двоих в первой части чемпионата.

КТО УДИВИЛ

Егор СОРОКИН

22-летний центральный защитник сыграл 11 матчей, в семи из которых вышел в стартовом составе. За это время он получил лишь одну желтую карточку: играет защитник чисто – в среднем совершает один фол в двух матчах. Что важнее, действует надежно. Правда, минус есть – точность его передач составляет 70,8%. Очень низкий показатель для центрального защитника.

КТО РАЗОЧАРОВАЛ

Максим ЛЕСТЬЕНН

Нападающий, купленный в 2016 году у катарского «Аль-Араби» за 10 миллионов евро, в России так и не заиграл. Хотя надежду летом дал, сначала забив в ворота «Краснодара» (1:2) после выхода на замену, затем забив и ассистировав партнеру в матче с «Анжи» (6:0), тоже выйдя на замену. Но на этом все и закончилось, хотя игрок провел в общей сложности десять матчей.

ЛУЧШИЙ МАТЧ

7-й тур. 10.08.2017. «Анжи» (Д) – 6:0

Почти треть голов, забитых «Рубином» в первой части (6 из 20), пришлась на матч с «Анжи». Лучшим игроком той встречи стал Гекдениз Карадениз, забивший сам и трижды ассистировавший партнерам.

ХУДШИЙ МАТЧ

1-й тур. 16.07.2017. «Краснодар» (Д) – 1:2

У «Рубина» не было провальных матчей: если казанцы проигрывали, то только в один мяч. Да и по ходу одной отдельной взятой игры в два мяча казанцы уступали всего единожды – в матче первого тура против «Краснодара», когда еще в первом тайме позволили сделать дубль Рикардо Лаборде. Та встреча стала единственной, сыгранной в первой части центральным защитником Тарасом Бурлаком.

РАБОТА ТРЕНЕРА

Курбан БЕРДЫЕВ: ОЦЕНКА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

Лишь две команды пропустили меньше «Рубина»: Курбан Бердыев в очередной раз показал, что умеет забетонировать подступы к своим воротам.