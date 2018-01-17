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Вы считаете, что «Локомотив» без пяти минут чемпион? Что команде Юрия Семина нужно умудриться растерять за десять оставшихся туров бонус в виде восьми очков отрыва? А я вот думаю, что шансы красно-зеленых на золото – не более чем 50 на 50. Слишком уж много препятствий, метафизических и зримых, подстерегает их на пути к чемпионству.

Зима-злодейка

Именно «Локомотив» претерпел крупные неприятности вследствие перехода чемпионата на «осень-весну». Взгляните-ка на графики его выступлений начиная с сезона-2013/14 – и обнаружите удручающую тенденцию. В послужном списке железнодорожников один-единственный сезон, когда во втором круге они сумели прибавить по сравнению с первым. Предыдущий. Но – важная деталь – осень 2016-го, пока Юрий Палыч устанавливал с командой рабочий контакт, была откровенно провалена (проигрывал «Локо» чаще, чем выигрывал) и превзойти весной столь неказистые показатели осени большого труда не составило.

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Мины и грабли на рельсах. 5 опасностей для «Локомотива». Часть 1: мины

А в остальном все, что происходило с командой весной, относится к категории «ужас-ужас».

2014-й. Красно-зеленые, под руководством Леонида Кучука долго и реально претендовавшие на золото, к финишу приближались уже на ободах, а в самой концовке и морально-волевой ресурс исчерпали. И, потерпев два поражения, отступили на третье место. Итого: в первом круге набрано 33 очка – во втором 26.

2015-й. Похожая история произошла и при Миодраге Божовиче. Только труба пониже да дым пожиже. 26 очков в круге первом – 17 во втором.

2016-й. И у Игоря Черевченко не получилось переломить тенденцию. Команда угодила прямиком в дежавю предыдущих сезонов. 30 очков осенью – 20 (с учетом, понятно, пришедшегося на ноябрь-декабрь начального отрезка второго круга – иначе покруговое сравнение не провести) весной.

Плохая кредитная история

Вы возразите: у Семина-то тренерская рука покрепче, чем у предшественников, и уж он-то не позволит команде вот так расклеиться. Но это еще бабушка надвое сказала.

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Юрий Семин: «Локомотив» – не фаворит чемпионской гонки

Вспомним для начала чемпионат-1995, когда «Локо», впервые реально претендуя на чемпионство, шел практически нос в нос со «Спартаком-Аланией». И вдруг за три тура до финиша – бац, и проиграл дома середняку «Уралмашу». А год 2002-й, когда все наконец-то завершилось для железнодорожников счастливо и они отпраздновали первое свое чемпионство? Незадолго до финиша команда Семина лидировала, но допущенная ничья в перенесенном матче с «Аланией» позволила ЦСКА с нею сравняться. Что обернулось дополнительным «золотым» матчем.

Если при Юрии Палыче команде в ее чемпионских походах портили дело отдельные осечки, то дальше она, держа в руках, казалось бы, верные золотые шансы, просто шла вразнос…

В 2005-м (с Владимиром Эштрековым) не помог даже 11-очковый отрыв от ближайшего преследователя, накопленный к сентябрю. Железнодорожников, дотоле выигрывавших бесперебойно, поразила вдруг ничейная болезнь. А в 2006-м (со Славолюбом Муслином) крест на чемпионских амбициях поставили четыре поражения почти что в ряд.

Словом, у «Локо» – крупные исторические проблемы с тем, чтобы уверенно почувствовать себя лучшей командой России.

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