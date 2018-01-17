Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев объясняет, почему шансы команды Семина на чемпионство не больше чем 50 на 50.

Вы считаете, что «Локомотив» без пяти минут чемпион? Что команде Юрия Семина нужно умудриться растерять за десять оставшихся туров бонус в виде восьми очков отрыва? А я вот думаю, что шансы красно-зеленых на золото – не более чем 50 на 50. Слишком уж много препятствий, метафизических и зримых, подстерегает их на пути к чемпионству.

Зима-злодейка

Именно «Локомотив» претерпел крупные неприятности вследствие перехода чемпионата на «осень-весну». Взгляните-ка на графики его выступлений начиная с сезона-2013/14 – и обнаружите удручающую тенденцию. В послужном списке железнодорожников один-единственный сезон, когда во втором круге они сумели прибавить по сравнению с первым. Предыдущий. Но – важная деталь – осень 2016-го, пока Юрий Палыч устанавливал с командой рабочий контакт, была откровенно провалена (проигрывал «Локо» чаще, чем выигрывал) и превзойти весной столь неказистые показатели осени большого труда не составило.

А в остальном все, что происходило с командой весной, относится к категории «ужас-ужас».

2014-й. Красно-зеленые, под руководством Леонида Кучука долго и реально претендовавшие на золото, к финишу приближались уже на ободах, а в самой концовке и морально-волевой ресурс исчерпали. И, потерпев два поражения, отступили на третье место. Итого: в первом круге набрано 33 очка – во втором 26.

2015-й. Похожая история произошла и при Миодраге Божовиче. Только труба пониже да дым пожиже. 26 очков в круге первом – 17 во втором.

2016-й. И у Игоря Черевченко не получилось переломить тенденцию. Команда угодила прямиком в дежавю предыдущих сезонов. 30 очков осенью – 20 (с учетом, понятно, пришедшегося на ноябрь-декабрь начального отрезка второго круга – иначе покруговое сравнение не провести) весной.

Плохая кредитная история

Вы возразите: у Семина-то тренерская рука покрепче, чем у предшественников, и уж он-то не позволит команде вот так расклеиться. Но это еще бабушка надвое сказала.

Вспомним для начала чемпионат-1995, когда «Локо», впервые реально претендуя на чемпионство, шел практически нос в нос со «Спартаком-Аланией». И вдруг за три тура до финиша – бац, и проиграл дома середняку «Уралмашу». А год 2002-й, когда все наконец-то завершилось для железнодорожников счастливо и они отпраздновали первое свое чемпионство? Незадолго до финиша команда Семина лидировала, но допущенная ничья в перенесенном матче с «Аланией» позволила ЦСКА с нею сравняться. Что обернулось дополнительным «золотым» матчем.

Если при Юрии Палыче команде в ее чемпионских походах портили дело отдельные осечки, то дальше она, держа в руках, казалось бы, верные золотые шансы, просто шла вразнос…

В 2005-м (с Владимиром Эштрековым) не помог даже 11-очковый отрыв от ближайшего преследователя, накопленный к сентябрю. Железнодорожников, дотоле выигрывавших бесперебойно, поразила вдруг ничейная болезнь. А в 2006-м (со Славолюбом Муслином) крест на чемпионских амбициях поставили четыре поражения почти что в ряд.

Словом, у «Локо» – крупные исторические проблемы с тем, чтобы уверенно почувствовать себя лучшей командой России.