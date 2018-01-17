Текущий сезон в российском футболе уже точно запомнится формированием «среднего» класса: команд, уверенно идущих в середине таблицы и не испытывающих проблем с финансированием. Именно в преддверии чемпионата мира команды-середняки сформировали плотную группу в таблице, что бесспорно добавит интриги в оставшиеся 10 туров. Шансов дотянуться до заветной Лиги Европы или свалиться в «подвал» будет предостаточно у обширной группы команд: «Уфа», «Ахмат», «Арсенал», «Ростов» и «Урал».

К тому, что «Уфа» и «Ахмат» расположились на экваторе таблицы, все уже привыкли, ведь у них есть все слагаемые успеха – безоговорочная поддержка глав республик, качественный менеджмент и успешная кадровая политика в отношении тренеров. Едва ли стоит ждать серьезных изменений в межсезонье – команды будут изыскивать способ укрепить свои позиции, но деньгами сорить не будут и, вероятнее всего, точечно укрепят одну-две позиции. Спрос на их футболистов имеется, однако заполучить их лидерам российского чемпионата будет непросто. Того же Дмитрия Стоцкого уже год пытается подписать ЦСКА, однако полузащитник продолжает выступать в Уфе – клубы не могут согласовать сумму перехода. А за игрока середины поля (но уже из ФК «Ахмат») Антона Швеца, «Зениту» придется заплатить 7-8 млн евро – большие по нынешним временам деньги.

Нелегко в этом плане приходится и «Уралу» – екатеринбуржцы в минувшем году зажгли сразу несколько звездочек: полузащитников Романа Емельянова, Алексея Евсеева и Юрия Бавина, а также форварда Владимира Ильина. Весной 2017-го команда дошла до финала Кубка России и едва не попала в еврокубки. Однако, несмотря на неудачу, продолжила наращивать обороты: по итогам осени «Урал» едва не оказался в лидирующей группе. Нетрудно догадаться, что на целую группу футболистов команды охота если еще не открыта, то в скором времени будет. Однако резерв команды вкупе с опытом менеджмента и тренерского штаба, очевидно, решение проблемы найдет. Если понадобится.

Первым необходимость во встряске испытал ФК «Ростов». Год назад клуб триумфально пошумел в еврокубках, но ценой непонятных долгов: это и недоплаченные зарплаты, и премиальные, и налоги. Летом произошла перезагрузка: состав изменился на 70%, пришел новый тренерский штаб, а чуть ранее – частный владелец, уже погасивший полумиллиардный долг. Клуб определенно сделал шаг в противоположном от пропасти направлении, но аппетит болельщиков ждет более агрессивной борьбы за Лигу Европы. С этим стоит связывать как декабрьское назначение главным тренером клуба Валерия Карпина, так и оптимистичную на сегодняшний день трансферную кампанию.

Она, хоть и началась для всех еще в декабре, официально дала старт в первых числах января. Спортивную общественность буквально разбудила ночная новость об уходе из «Арсенала» – еще одного представителя класса среднего – голкипера Владимира Габулова. Удивление от перехода 34-летнего вратаря в бельгийский «Брюгге» сменилось пониманием: руководство клуба подчеркнуло, что не стало мешать заслуженному ветерану осуществить мечту и поиграть в европейской команде.

Сам «Арсенал» тоже стремится в Европу, а потому болельщики от потери лидера напряглись. После праздничных выходных ситуация усложнилась возникшими не на пустом месте разговорами о переходе в «Зенит» защитника Максима Беляева. Не секрет, что если петербургский клуб хочет кого-то подписать, отказать ему становится трудно. А потому беспокойство поклонников тульского клуба понять можно: уход двух игроков стартового состава, определявших игру в обороне, не может не вызвать беспокойство.

С другой стороны, спешить с выводами не стоит. Больше года назад, когда губернатор Тульской области Алексей Дюмин устроил перестановки в администрации клуба, реакция общественности была неоднозначной. Но результаты команды с приходом на пост президента «Арсенала» Гурама Аджоева становились только лучше. На встрече двух руководителей несколько дней назад в повестку вошли трансферная политика и результаты команды в первой части сезона. А уже после диалога глава региона, заявил о готовности поддерживать и развивать футбольный клуб и дальше.

Под короткой фразой губернатора стоит понимать не банальное «купить-продать», а что-то менее привычное российскому болельщику: работа над инфраструктурой, эффективная экономическая модель. Губернатору вторит генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов. По его словам, инфраструктурно клуб уже готов для Лиги Европы, но к концу нового года ряд объектов будут переделаны.

– Два корпуса на базе будут сданы к концу 2018 года. Мы получим многофункциональное здание для хорошего проживания, восстановления, с современным тренажерным залом. У нас будет база, за которую не будет стыдно, – отметил Балашов. В этом, как и во многом другом, незримо угадывается рука руководителя области.

Очевидно, без стабильного финансирования, грамотного менеджмента и сильной инфраструктуры конкурировать с пятеркой топ-клубов можно только на очень короткой дистанции – пример «Ростова» годичной давности эту теорию только подтверждает. А непосредственно спортивная составляющая, которой в клубе занимается главный тренер Миодраг Божович, уже сейчас выглядит непривычно хорошо. «Арсенал» впервые за много лет своей истории не выглядит аутсайдером премьер-лиги и даже завоевывает внимание болельщиков из других регионов симпатичным футболом. Но аппетит – во время еды, разумеется.