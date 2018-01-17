– Меня сложившаяся ситуация не удивляет, – заявил Лебедев. – Роберто Манчини с первого дня не видел Дзюбу игроком основы. Начало сезона футболист провел вне стартового состава. И сейчас он не получит практику в «Зените», а отдавать такого игрока конкурентам – «Локомотиву», «Спартаку» или ЦСКА – питерский клуб вряд ли захочет.

– Что же делать Дзюбе, который накручивает педали в тренажерном зале и вроде бы рвется в бой?

– Сидеть на скамейке с большой зарплатой и без перспективы попадания в сборную – хуже, чем согласиться на маленький оклад с гарантией выступлений за клубы уровня «Урала», «Уфы», может быть, «Рубина»… Так что я бы посоветовал Артему отправиться туда. Чтобы снова попасть на карандаш Станиславу Черчесову.

Впрочем, поведение самого Дзюбы оставляет желать лучшего. Это уже вопрос воспитания.

– РФС будет советовать что-то клубам по аренде Дзюбы в интересах сборной?

– Нет. РФС никак не будет вмешиваться. Такие вещи не входят в наши полномочия. Как вы себе это представляете? Мы не можем заставить Манчини включить Дзюбу в состав, если тренер этого не хочет. Соответственно и просить другие команды взять футболиста в аренду нельзя. Вот если игроку, допустим, зарплату не платят, тогда это вопрос РФС. А трудоустройством мы не занимаемся.

– Но вы видите Дзюбу кандидатом в сборную?

– Перед чемпионатом мира нужны все. Однако Черчесов на последние матчи Дзюбу даже не вызывал, вполне обходился Федором Смоловым и Александром Кокориным. Если у главного тренера сборной вообще нет планов на Артема, боюсь, звезда этого нападающего, как в свое время – Романа Павлюченко, закатилась.