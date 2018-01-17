Всех волнует один единственный вопрос – что происходит с лучшим клубом мира, который тренирует лучший на данный момент тренер и за который выступает лучший на планете игрок?

«Реал» Зинедина Зидана за два последних сезона выиграл все и даже больше, но было понятно, что счастье не может длиться вечно. Рано или поздно проблемы должны были появиться. И сейчас самое время их о них поговорить.

В чемпионате мадридцы не выигрывают три матча кряду и теперь отстают от лидера «Барселоны» на 19 очков, имея матч в запасе. Но это ничего не меняет – борьба за чемпионство окончена.

Нет ничего удивительного, что в сложившейся ситуации все вокруг пытаются найти «козла отпущения». Отсюда разговоры об отставке Зидана, эгоизме Криштиану и замене Бензема на форварда, попадающего по пустым воротам с двух метров (могли бы пригласить на просмотр Погребняка).

Понять чувства болельщиков королевского клуба можно. После двух сказочных сезонов наступил непростой момент, когда нужно осознать, что команда уже не та, и ее нужно перестраивать. А самое неприятное, что для этого нужно время. Но болельщики не любят ждать.

Из 18 матчей в Ла Лиге этого сезона «Реал» выиграл только половину и уже успел четырежды проиграть, причем трижды дома. Поразительно, но от зоны вылета «сливочные» отстают на 16 очков, а от лидера чемпионата на 19. Когда такое было?

И в Лиге чемпионов все не слава богу. Уступили лидерство в группе «Тоттенхэму» и получили в первом же раунде плей-офф в соперники «ПСЖ». Что сделает сумасшедшая атака парижан с обороной Мадрида, страшно представить.

В тяжелой ситуации команду должен тащить на себе лидер. И это Роналду. Но чем чаще португалец твердит, что он лучший игрок всех времен и народов, тем хуже он играет. К тому же, сам Криштиану прекрасно понимает, что это неправда. Правда, вряд ли в этом признается.

Поговаривают, что партнеры устали от эгоизма Криштиану и даже не прочь, чтобы он «Реал» покинул. Сложно комментировать слухи, но одно можно сказать наверняка: если уж болельщики и пресса устали от самолюбования «лучшего», что уж говорить об игроках, которые проводят с ним почти все свое время?

В 14 матчах чемпионата «лучший» забил 4 гола, один из которых с пенальти. В Лиге чемпионов он забил уже 9, но там и без него Мадрид бы вышел из группы. Откровенно слабая в этом сезоне «Боруссия» была не в состоянии навязать мадридцам борьбу за выход в плей-офф. Голы Криштиану нужны команде в чемпионате, но их нет. Почему? А все потому, что португалец слишком часто думает о том, что он лучший. На мысли о команде у него просто нет времени.

Разговоры о том, что Роналду несчастлив и мечтает о возвращении в «МЮ» уже порядком поднадоели. Они ведутся каждый год и возникают примерно в один и тот же момент – когда «Реал» проигрывает. Просто сейчас поводов стало больше.

Наверняка недоволен своим положением в клубе Карим Бензема. С каждой игрой торсида «Реала» его все больше ненавидит. Не потому, что он плохой парень и имел отношение к скандальному делу Матье Вальбуэна, нет. Просто Карим нашел себе новое амплуа – из нападающего топ-класса он превратился в убийцу голевых моментов. А решение руководства продать Альваро Морату в «Челси» сделало вариант игры с Бензема на острие безальтернативным. И с этим нужно как-то жить.

Изменилось отношение болельщиков и к Зидану. Все громче разговоры о его отставке и все дальше воспоминания о былых победах. Но такова участь тренера «Реала» - самого титулованного и успешного клуба мира. В Мадриде без колебаний распрощались с Дель Боске, Йерро, Раулем и Касильясом. Для Зидана вряд ли сделают исключение.