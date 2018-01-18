Мийо Цакташ все-таки решил уйти из «Рубина». Он изначально смотрелся странно в списке остающихся легионеров. Азмун – свой парень, Карадениз и Навас – легенды. Видимо, у Цакташа изначально не было вариантов. Теперь он подтвердил, что уходит, и даже заинтриговал большим количеством предложений.

Лучшие варианты для «Рубина» – те, где казанцам могут еще и доплатить за точно уходящих игроков. Например, за Максима Лестьенна в Турции предлагают аж 2,5 млн евро. Это «Трабзонспор» заинтересован в бельгийском форварде.

Любопытный вариант прозвучал в привязке к старому трансферному интересу «Зенита»: петербуржцы якобы собирались обменять Себастьяна Дриусси на Эдера с «Интером». Эдер – цель, к которой «Зенит» уже обращался ранее. Агент Дриусси заявил, что аргентинец сосредоточен только на «Зените» и ни о каких других вариантах не думает. Конечно, тут все могут решить клубы. Но в таком обмене вряд ли много смысла. У Дриусси был вполне яркий отрезок в первой части сезона, осенний спад точно не вычеркивает его из претендентов на достойное игровое время весной.

По информации из Италии, ЦСКА интересуется левым защитником Додо, который играет за «Сампдорию», а принадлежит «Интеру». Преимущество российского клуба в гонке за Додо в предложении о выкупе, пара итальянских клубов предлагает тоже аренду.

«Зенит», судя по всему, допустил серьезную ошибку: вовремя не подсуетился и не забрал форварда Евгения Маркова, хотя имел все законные основания на это. Как известно, у Маркова в контракте был пункт о том, что в первую очередь перед уходом в другие клубы из «Тосно» его может приобрести родной «Зенит». Евгения, который забил за лето-осень 8 мячей, пригласило «Динамо», а «Зенит» ждал до последнего и в самый крайний момент отправил в «Тосно» документы о заинтересованности в трансфере. Видимо, сам Марков понял, что раз в «Зените» так долго думали, он им на самом деле не так и нужен. В итоге перспективный нападающий сам отказал «Зениту» и будет играть за «Динамо».

«Локомотив» вряд ли заполучит Артема Дзюбу, поэтому интересуется другим вариантом усиления атаки. Лидер чемпионата рассматривает вариант с атакующим полузащитником «Ливерпуля»: Лазар Маркович в этом сезоне вообще не нужен Юргену Клоппу, у него ни одного матча за основной состав и только один выход за молодежку. Есть вариант, что «Локо» возьмет Марковича в аренду.

Ну а в главной истории трансферного окна, которая разворачивается вокруг Артема Дзюбы, за сутки произошло настолько много, что ситуация перевернулась. Теперь уже очевидно, что сам Артем при нынешних отношениях с главным тренером и руководством клуба не хочет оставаться. Хотя его отец и агент настаивает, что стоит поступить именно так. Внезапнейшим образом проявился вариант Дзюбы в «Рубине» – конечно, это можно принять и за совпадение, но игрок и клуб подписались друг на друга в Инстаграме. Например, когда то же самое произошло с Роберто Манчини и аккаунтом «Зенита», официальное объявление последовало очень скоро. Кроме того, Миодраг Божович прямо сказал, что готов реанимировать карьеру Артема в «Арсенале». Тренер и игрок уже работали, есть основа для таких слов. Вариантов у Дзюбы вне клубов топ-5 будет немало, главное – правильно выбрать.