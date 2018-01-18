Флорентино Перес настроен серьезно – грядущим летом на "Сантьяго Бернабеу" появятся три звезды и, если верить изданию MARCA, речь идет о трех игроках, которые успели покорить весь футбольный мир.

Первый – Эден Азар



Эден Азар

ФОТО: Gettyimages

Бельгиец, как известно, рвется в "Реал" и горит желанием поработать с кумиром своего детства. Кто бы это мог быть? Конечно, Зидан!

Интересно, что хавбек должен был стать новичком "бланкос" после Евро во Франции, а если быть точнее, переезд полузащитника намечался на август 2016 года. Но тогда стороны не смогли договориться о сумме сделки, а сам футболист не стал настаивать на переходе в "Реал".

Что изменилось?

Прошло полтора года, и Азар в очередной раз убедился, что с "Челси" у него не много шансов на победу в Лиге чемпионов. Пока "синие" выходили из кризиса, а потом размазали всех в премьер-лиге, "Реал" выиграл чемпионат Испании, а также клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и, конечно, Лигу чемпионов.

Эден никогда не скрывал, что хочет выиграть "Золотой мяч" и войти в число лучших игроков мира. Но, как это возможно без Лиги чемпионов? Вспомните 2014-й, когда Мануэль Нойер выиграл со сборной Германии чемпионат мира в Бразилии, а Криштиану Роналду – Лигу чемпионов в Лиссабоне. Кому в итоге достался трофей? Правильно, португальскому бомбардиру.

Ко всему прочему, каждому спортсмену нужен новый вызов, но титул чемпиона Англии, который Азар выиграл уже 3 раза, вряд ли мотивирует его так, как раньше.

Недавно отец игрока подтвердил все слухи – его сын отклонил два предложения "Челси" по новому контракту, чтобы сконцентрироваться на переговорах с "Реалом". Позже бельгиец заявил: "Буду ли я подписывать новый контракт? Да. Сначала это сделает Куртуа, а потом уже я", – сообщил полузащитник.

Возможно, лидер "синих" и поставит подпись под новым соглашением, в котором, разумеется, клуб пропишет совсем другую сумму отступных. Но разве это меняет суть дела? С другой стороны, Азар мог сказать это, чтобы окончательно не добивать фанатов лондонского клуба, но его переезд в Мадрид, судя по всему, неизбежная трагедия для "Стэмфорд Бридж".

Второй – Роберт Левандовски



Роберт Левандовски и голкипер "Реала" Кейлор Навас

ФОТО: Gettyimages

Польский бомбардир "Баварии", также, как и Азар, должен был стать новичком "Реала" год назад. Известно, что его агент неоднократно посещал "Сантьяго Бернабеу", и, как пишут местные СМИ, вел переговоры с президентом "сливочных".

О чем беседовали – не трудно догадаться. По слухам, трансфер Левандовски в "Реал" не состоялся из-за Карима Бензема, который, как бы не рассмешить, – явный конкурент за место в основе. К тому же, Роберт Левандовски считает себя одним из лучших форвардов Европы, и, как полагается лучшему форварду Европы, требовал космическую зарплату. Поговаривают, что на уровне самого Роналду.

Потом, как мы помним, "Реал" уволил Рафаэля Бенитеса, и пригласил Зидана, который сотворил чудо, выиграв дважды подряд Лигу чемпионов. Мы прекрасно знаем, как Зидан любит и всячески защищает Бензема. Возможно, именно наставник "сливочных" помешал переезду Левандрвски, но учитывая выступление француза в текущем сезоне, Зидан, возможно, готов рассмотреть трансфер нападающего.

Что касается самого поляка, то он, как и Азар, недоволен выступлением команды в Лиге чемпионов. К тому же, его волнует вопрос с новым главным тренером. Юпп Хайнкес, как известно, дал согласие поработать до конца сезона.

Ко всему прочему, можно добавить планы немецкого клуба на грядущее лето. Скорее всего, состав "Баварии" пополнят Леон Горецка ("Шальке 04"), а также Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"). Этой зимой мюнхенский клуб уже вернул Сандро Вагнера. Очевидно, что конкуренция за место в стартовом составе будет непростая, и неизвестно, кому отдаст предпочтение новый наставник.

В таких условиях Левандовски может принять предложение "Реала", который, скорее всего, выполнит финансовые его требования.

Третий – Неймар



Неймар в "Барселоне"

ФОТО: Gettyimages

Звезда сборной Бразилии покинул пределы Барселоны за 222 млн евро. Но, как пишут СМИ, ненадолго. Форвард может вернуться в Испанию по окончании сезона и стать игроком "Реала".

Вообще, история Неймара сама по себе уникальна. До сих пор мусолят тему с его переездом на "Камп Ноу". Власти хотят вытрясти деньги с каталонского клуба, поскольку считают, что прежнее боссы провели ряд махинаций с его трансфером из "Сантоса".

Бывший глава сине-гранатовых Сандро Россель сообщал, что приглашение Неймара обошлось клубу в 50 млн евро. Нынешний президент Жозеп Бартомеу назвал сумму в 80 млн евро, а отец игрока отметил, что "Барселона" потратила на трансфер его сына 200 млн евро.

Кому верить? Как показывает практика, отцу.

Неймар решился на переход в "ПСЖ" после разговора с отцом, который выбил для него щедрый контракт у арабских шейхов. По крайней мере, так утверждают ряд источников. Кстати, еще недавно зарплата Лионеля Месси была почти в два раза меньше, но, как только аргентинец продлил соглашение, догнал своего бывшего партнера по "Барселоне".

Неймар уверял всех, что он решил покинуть "Камп Ноу" по собственному желанию. Отец, по его словам, выступал против. Бывший сотрудник сине-гранатовых рассказывал, что клубу удалось пригласить Неймара только потому, что подкупили его отца. Вот, например, заявление президента "Сантоса", которое в очередной раз убежает, что "рулит" карьерой игрока его отец:

«90 миллионов евро включали в себя кофе для отца Неймара, а также оргии в отеле «Пикадилли» в Лондоне. Отец Неймара хочет все. Он никогда не платит за кофе. Я заплатил за 200 чашек, которые он выпил со мной. Также он получил проституток и самолет во Флорианаполис, где играла сборная Бразилии.

Отец Неймара – лгун. Он думает только о деньгах. Например, в последний контракт с «Сантосом» он потребовал включить пункт, по которому клуб обязан оплачивать один билет первого класса и два билета бизнесс-класса для его советников на выездные матчи с участием Неймара. Причем не только в клубе, но и в сборной».



Неймар и его отец

ФОТО: Gettyimages

Не будем акцентировать на этом внимание, но информация о встрече отца Неймара с президентом "сливочных", говорит о многом. Например, что в случае удачных переговоров, а они действительно прошли в позитивном ключе, Неймар может оказаться в Мадриде. Или о готовности рассмотреть вариант с переходом в "Реал", хотя сам футболист, отвечая на вопрос о переходе в мадридский клуб заявил журналистам: "Вы всегда говорите непристойные вещи".

И последнее – "Реал", за котором закрплен статут "денежного мешка", как говорят болельщики, давно не закупался на трансферном рынке. Разве что скупил пару молодых испанских игроков, которые пока не проходят в основу...

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