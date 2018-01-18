По данным издания, впервые в истории сразу 11 клубов продали более миллиона билетов за один сезон. 5 из них представляют АПЛ, а лидером стала «Барселона».

В сумме каталонский суперклуб реализовал почти полтора миллиона билетов – 1,49 млн, а в среднем за игру – 78 тысяч. На втором месте расположился «Манчестер Юнайтед», показатели которого не намного, но хуже (за сезон – 1,43 млн, за игру – 75290). Почетное третье место у дортмундской «Боруссии» (1,35 млн и 79653). У немецкого клуба лучший средний показатель, и быть бы ему лидером, но в бундеслиге меньше команд и соответственно меньше матчей по сравнению с АПЛ и Ла Лигой.

За пределами лидирующей тройки нашлось место мадридскому «Реалу», «Баварии» и «Арсеналу». Еще ниже расположились: «Вест Хэм», «Селтик», «Шальке-04», «Ман Сити» и «Ливерпуль».

Общая посещаемость топовых чемпионатов за весь прошлый сезон составила чуть менее 100 миллионов зрителей. По сравнению с сезоном-2015/16 она сократилась на 1%.

Однако в целом по Европе обстановка, с точки зрения посещаемости, более-менее стабильная. В 18 странах ситуация за год изменилась, но не более, чем на 5% (в ту или иную сторону). Увеличилась посещаемость на 15% в пяти лигах. Такой же показатель, только со знаком минус, был зафиксирован в восьми странах Восточной Европы.

В десятке самых посещаемых лиг сразу три представляют родину футбола – АПЛ, чемпионшип и Английская футбольная Лига один (третий по значимости дивизион).

Абсолютный лидер в рейтинге лиг – АПЛ, с общим объемом продаж 13 607 420 билетов. Второе место у немецкой бундеслиги (12 703 896), третье – у чемпионшипа (11 086 368).