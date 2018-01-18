Бывший нападающий «Зенита» адаптировался в Китае и быстро вышел на ведущие роли, однако привести «Шанхай СИПГ» чемпионскому титулу пока не сумел.

Без титулов

Халк уехал из «Зенита» полтора года назад, летом 2016-го. «Шанхай СИПГ» заплатил за его приобретение €55,8 млн. Несмотря на то, что с тех пор в сборную Бразилии он не вызывался, в Китае 31-летний нападающий чувствует себя превосходно.

После отъезда из России он не растерял своих лучших кондиций и по системе «гол+пас» набрал больше очков, чем сыграл матчей. В 52 встречах на его счету 34 забитых мяча и 26 результативных передач. Не помешала ему и травма, полученная в первом же матче в составе новой команды.

Правда, больших побед «Шанхаю» результативность бразильца не принесла. В текущем сезоне его команда заняла в чемпионате Китая второе место, отстав на шесть очков от «Гаунчжоу Эвергранда», который тренировал экс-наставник сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари.

В Кубке Китая «красных орлов» также постигло разочарование – в двухраундовом противостоянии в финале в драматичной борьбе они уступили «Шанхай Гринлэнд Шеньхуа» (0:1, 3:2). Халк в домашнем матче забил мяч и сделал голевую передачу, но для общей победы этого не хватило.

А в полуфинале азиатской Лиги чемпионов его клуб потерпел поражение в противостоянии с японским «Урава Рэд Даймондс». Халка может утешить лишь тот факт, что он был выбран в символическую сборную турнира.

«Ненависть к китайскому народу»

И все же сам Халк «в огне» – он активно берет игру на себя, обводит сразу по несколько соперников и раскладывает мячи по «девяткам» почти в каждом матче.

GOOOOOOAL!



Good luck to goalkeepers when Hulk is around! pic.twitter.com/aOEqTQtyAg — Goal (@goal) 27 сентября 2017 г.

Отсюда и отличная статистика. В 27 матчах чемпионата Китая-2017 (турнир проводится со схеме «весна-осень») он набрал 31 (17+14) очко результативности. Правда, это всего лишь четвертый показатель в лиге. Выше него Эсекьель Лавесси (39 очков), Эран Захави (35) и Рикардо Гуларт (32).

Зато по количеству удачных обводок Халку равных нет – 121. Понятно, что с таким уровнем мастерства бразилец играет огромную роль в атакующих построениях «СИПГ». Он поучаствовал в 42% комбинаций, завершившихся взятием ворот, и сделал партнерам 60 передач «на гол».

За пределами футбольного поля Халк в основном проводит время с соотечественниками – в кругу семьи или партнером по команде Элкесоном. Также за «СИПГ» выступает и еще один бразилец – известный по выступлениям за «Челси» Оскар. Периодически в Китай в рамках различных рекламных кампаний приезжают и другие выходцы из Южной Америки. Так, совсем недавно был Неймар, встреча с которым чрезвычайно порадовала 31-летнего форварда.

Однажды представители хоккейного СКА из Санкт-Петербурга, отправившись в Китай на матч против «Кунлуня», разыскали Халка и вручили ему игровой свитер. И даже сняли об этом репортаж.

Правда, и у него не всегда все гладко. В мае в Китае разгорелся скандал, непосредственным участником которого стал нападающий. После домашнего матча против «Гуйчжоу Чжичэн» ассистент главного тренера команды соперников Ю Мин обвинил бразильца в нападении в подтрибунном туннеле. По словам Ю Мина, во время спора с оппонентом Халк его оскорбил, а затем ударил кулаком. Местная федерация футбола даже провела расследование против бразильца в связи с «ненавистью к китайскому народу», которое привело лишь к двухматчевой дисквалификации.

Мечта – сыграть в России на ЧМ-2018

Несмотря на различные слухи о возможном возвращении Халка в Европу, сам он, по его словам, к этому не стремится.

– Сейчас я сконцентрирован на работе, на том, как показать себя с лучшей стороны. А всеми предложениями и вопросами вне футбольного поля занимается агент. У нас было много вариантов, многие клубы мной интересовались, пытались связаться с моим представителем. Но я хорошо чувствую себя в Китае. Дал всем это понять. Да и моя семья уже адаптировалась к стране. А потому не вижу смысла что-то менять, – подчеркнул Халк. – Ссегда говорил, что хочу вернуться в Бразилию. Мне нравится такая идея. Но я не знаю, когда это случится. Я еще молод и сейчас счастлив здесь.

Скучает бразилец и по России, где провел четыре превосходных сезона в футболке питерского «Зенита». Особенно часто наша страна вспоминается Халку в связи с тем, что летом здесь пройдет чемпионат мира, и Халку, конечно, хотелось бы принять в нем участие.

– Это двойная мечта – сыграть на чемпионате мира, да еще и в России, – говорил Халк GloboEsporte. – Я провел в стране четыре года, был очень счастлив, завоевывал командные и личные награды. Тот период в жизни доставлял удовольствие. Так что буду работать ради шанса в сборной, возможность у меня еще есть.

Шансов вернуться в сборную Бразилии, особенно из чемпионата Китая, нападающему будет сложно. Для этого ему требуется показать просто феноменальный уровень игры. С другой стороны, в этом нет ничего невозможного. Только надо как следует подготовиться к старту нового сезона и проявить себя в весенних матчах.