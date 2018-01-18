ЧЕЛОВЕК-ГОЛ

Для начала хочу рассказать, как судьба сводила меня с Гердом Мюллером. Это великий, легендарный бомбардир сборной Германии. И так вышло, что я играл против него. В финале чемпионата Европы 1972 года в Брюсселе, сборная ФРГ обыграла сборную СССР со счетом 3:0. Все три мяча забил Герд Мюллер. Но я в этом чемпионате не играл из-за травмы. А в мае этого же года сборная СССР была приглашена на матч открытия Олимпийского стадиона в Мюнхене, где сыграла со сборной хозяев. Немцы победили 4:1, три гола забил Мюллер. Этот матч я тоже пропустил, по той же причине.

Встретились мы на поле через год. В начале сентября 1973 года сборная ФРГ приехала в Москву на товарищеский матч. В «Лужниках» мы уступили 0:1. Гол, как вы уже догадались, забил Герд. У меня где-то сохранилось фото с этого матча. Стоим мы с Мишей Фоменко и рядом Мюллер.

В 1974 году сборная ФРГ победила на чемпионате мира у себя дома. В финале немцы обыграли великую сборную Голландии – 2:1. В самом начале матча Кройф ворвался в штрафную хозяев, где его сбил Берти Фогтс. Неескенс открыл счет с пенальти. Затем немы сравняли результат, также с пенальти. А победный гол забил Герд Мюллер.

На праздничный банкет игрокам запретили брать жен. Мюллер пошел на принцип: заявил, что не только не пойдет на банкет, но и вообще уходит из сборной. Вскоре он карьеру завершил окончательно. Долгое время жил в Америке, сильно выпивал. В 90-х его отыскал Франц Беккенбауэр, поставил на ноги, дал работу в «Баварии» – Герд тренировал молодежную команду.

«ЭТОГО ЛОХМАТОГО ПОМНЮ, ОН МНЕ ВСЕ НОГИ ОТБИЛ»

Я в 90-е тренировал команду звезд эстрады. Мы провели матч с командой радио «Свобода» в Питере, а затем они пригласил нас на ответный поединок в Мюнхен. Играли мы на запасном поле Олимпийского стадиона, на меня нахлынули воспоминания – ведь на главной арене проходили матчи олимпийского турнира в 1972 году. И вот мы идем после игры с Пресняковым-старшим, Петровичем. С нами переводчик – Базил Фрейдин, он работал тогда на радио «Свобода». Видим, идет Герд Мюллер. Говорю переводчику: «Давай подойдем». Переводчик говорит ему, вот, Евгений Ловчев, защитник сборной СССР, он играл против вас. Герд посмотрел на меня, на Петровича. И говорит: «Тебя на помню, – это он мне. А затем показывает на Петровича, – А вот этого лохматого помню, он мне все ноги отбил».

И вот на днях мне в фейсбук написал тот самый Базил Фрейдкин, что великий Герд Мюллер находится в пансионате для престарелых, где проходит лечение. Я у него спросил: «Как он? Плохо – у него альцгеймер». Хотя в Германии эта новость не очень афишируется. По его словам, оплачивают лечение Франц Беккенбауэр и Ули Хенннес.

Базил спросил, не будут ли я в ближайшее время в Мюнхене, потому что он собирается навестить Мюллера в этом пансионате. Пока не буду точно.

Я решил рассказать об этом. И попросить наших читателей оставлять свои пожелания под данной статьей Герду Мюллеру. Потом я их отправлю Базилу, а он попробует передать ваши пожелания великому футболисту.