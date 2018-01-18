ХАЛК И ОСКАР ПРОТИВ КУТЕПОВА И ПЕТКОВИЧА

«Спартак» проводил первый матч на учебно-тренировочном сборе в Эмиратах. «Шанхай СИПГ» - топовый китайский клуб. Богат, хорош собой и обожает скупать футболистов, отлично проявивших себя в Европе. Обычно наши клубы играют на сборах с командами неинтересными, небрендовыми. В этот раз все чуть иначе – если с интересом все еще сложно, то с брендом полный порядок.

В основе «Спартака», который добирался до поля на электрокарах за 3-4 минуты, почти вышли все лучшие: и Селихов, И Джикия, И Глушаков с Пашаличем, и Промес с Адриано. На скамейке остались Зе Луиш, Зобнин, Роша и Еременко. Интересно, что Самедов появился в центре поля для насыщения этой зоны – весьма не стандартный ход от Массимо Карреры.

«Шанхай» же добирался до стадиона минут сорок, поэтому вполне логично считать их в этой встрече гостями. Все, кого мы ждали, с первых минут и появились: экс-игрок «Зенита» Халк, бывший футболист «Челси» Оскар и в прошлом хавбек «Краснодара» Ахмедов. Это, кстати, все легионеры, больше трех в одной команде китайским клубам держать нельзя. Кроме того, и на китайцев можно посмотреть: в воротах лучший голкипер китайской суперлиги Янь Цзюньлин и лучший бомбардир среди китайцев в чемпионате (пять лет подряд) У Лэй.

ДЖИКИЯ СЛОМАЛСЯ. И ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО

«Спартак» удивил практически сразу. Глушаков после проникающей передачи на линию вратарской едва не открыл счет в матче. И моментально сработала футбольная мудрость «не забиваешь ты – забивают тебе». В ответной атаке Селихов бросился в ноги форварду «Шанхая» и, не добравшись до мяча, снес соперника. Пенальти на 11-й минуте реализовал Халк: бразилец пробил с точки в левый угол, а Селихов не дотянулся. 0:1.

Но это не самое ужасное, что случилось с красно-белыми на первых минутах. Джикия в безобидной ситуации получил травму колена спустя минуту после пропущенного гола. Скорее всего, Георгий повредил крестообразные или в лучшем случае боковые связки, а это риск пролететь не только мимо весенней части РФПЛ и плей-офф Лиги Европы, но и чемпионата мира. По горячим следам врач москвичей Михаил Вартапетов сообщил, что это «коленные связки, подозрение на «кресты», травма серьезная, пока не будем ничего утверждать». Хотелось бы ошибаться, но, похоже, отсутствие топового российского защитника на ЧМ практически обеспечено. Если не верите – послушайте в интернете, как громко кричал Джикия после приземления на газон. Сплошная боль и ничего больше.

Первый сбор – это всегда серьезные нагрузки, поэтому объяснимо, почему «Спартак» физически подсел после получаса игры. То Кутепов удалился (его заменил Таски), не успев в рамках правил накрыть соперника, то никто не подключался по флангам в свободные зоны, то Пашалич зачем-то пасовал пяткой и совершил обрез, позволил Халку выйти один на один. Слишком раскрепощены футболисты «Спартака», будто это выставочное турне по странам Азии.

Естественно, воспринимать всерьез происходящее на поле не стоило. Все-таки на сборах команды сосредоточены на локальных задачах, не зная которых рассуждать о проблемах коллектива просто не допустимо. Да, Халк колотил по раме Селихова весь первый тайм, да «Спартак» откровенно возили, но какой была цель москвичей в этой встрече? Восстановление? Поддержание тонуса? Что-то еще? Оставалось лишь гадать.

ПОПЫТКА ИГРАТЬ В ФУТБОЛ

Второй тайм у «Спартака» - это в первую очередь выход свежего Фернандо. Именно бразилец как следует шандарахнул по воротам «Шанхая» в девятку дважды за тайм. Жаль не залетело: голкипер справился. Вообще, Каррера поменял чуть ли не всех, оставив на поле только Боккетти, Таски и Селихова.

Хотелось креатива от Еременко, активности от Роши, нацеленности от Зе Луиша. Но вместо этого потери мяча Бакаевым, Рассказовым и Ещенко. Не было в заявке на встречу Попова, а от него стоило бы ждать нестандартного мышления. «Спартак» конечно больше не играл в футбол, а пытался это делать. «Шанхай» наоборот – пользовался физической слабостью соперника и бегал туда-сюда в свое удовольствие.

Массовые перемены в составе «Шанхая» случились только на 79-й минуте, но это волновало уже мало. Как и результат «Спартака» в этой встрече. И дураку понятно, что главное не только в этом матче, но и в «Спартаке» (а может и в сборной России) случилось еще в первом тайме, когда вылетел Джикия. Как жить дальше? Ответа пока нет.