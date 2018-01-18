«Спартак» в обороне играл безобразно»

В первом тайме Каррера выпустил основу. Но главное и очень неприятное событие матча – серьезная травма Джикии. Ведь он получил травму на ровном месте. Это итог того, что пока еще футболисты не готовы физически. А соперник как минимум равен «Спартаку» по силам, а в нынешнем состоянии превосходит нашу команду. Там есть очень сильные игроки – Оскар, Халк. Но с другой стороны, уже через месяц официальный матч в Лиге Европы и времени на раскачку нет.

Поэтому Каррера и выставил основной состав, правда, основа играла только первый тайм. И понятно, что китайцы готовы лучше – у них уже 30 января ответственный матч в Азиатском кубке. Поэтому соперник выглядел свежее, быстрее и лучше готовыми физически. В физике «Спартак» однозначно соперникам уступал. Но если команда дорожит своим именем, своим реноме, она должна в таком состоянии играть на жилах, а этого мы не увидели. Игроки действовали с прохладцей, их результат, как таковой, совершенно не интересовал. Видимо, была установка – результат сейчас не важен, важно набирать форму.

Но нынешний «Спартак» ведь силен не обороной, а атакой. И когда не идет игра в атаке, то оборона обычно не справляется с соперниками. Однозначно, «Спартак» в обороне играл безобразно. Но таких матчей я могу напомнить не мало, когда в атаке игра не шла, то получались крупные поражения. Это 0:4 от «Крыльев Советов», 0:7 от «Ливерпуля».

«Джикия вряд ли сыграет на чемпионате мира»

Сейчас «Спартак» ищет защитников. Потому что в данный момент главная проблема – оборона. Все защитники в нынешнем составе довольно медленные, плохо обучены тактически. И в этом матче эти проблемы тоже проявилось в полной мере. Счет вполне мог быть и 0:5. Да, идет подготовка к сезону, матч контрольный, но посмотрите на соперника – они ведь были настроены самым серьезным образом. Такое впечатление, что против «Спартака» сегодня играл «Зенит» предыдущего созыва с Халком в составе. Может быть, имя соперника нашу команду не впечатлило? Думаю, если б вместо «Шанхая» был «Зенит», мы бы увидели совсем другой футбол.

Во втором тайме Каррера решил сменить состав. И надо сказать, после перерыва команда выглядела интереснее. В концовке Зе Луиш убежал один на один с центра поля. Вратарь выскочил на встречу и сбил нашего форварда с ног. Но судья почему-то показал ему лишь желтую карточку. В первом тайме за более неочевидное нарушение он удалил Кутепова. Если резюмировать: победила более готовая на данный момент команда.

Что касается травмы Джикии, это большая потеря для «Спартака», и, думаю, для сборной. По предварительным данным – у него разрыв связок. Не думаю, что он сыграет на чемпионате мира. Это очень обидно. Если он даже и восстановится, то вряд ли успеет набрать кондиции к чемпионату.