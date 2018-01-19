Похоже, у него просто нет мотивации дальше играть за Дортмунд.

Болельщикам «Боруссии» в последние полтора сезона впору разучивать грубую, но очень уместную сейчас фразу «не понос, так золотуха». После ухода Юргена Клоппа трещать начало все подряд, и в последнее время клубная деятельность свелась к затыканию образовывающихся дыр. На всех уровнях – за календарный год в Дортмунде сменились три тренера, ушел ведущий скаут, а изменения состава и его ротация давно уже напоминают не спланированную работу, а тщетные попытки латать «Тришкин кафтан».

Поведение Обамеянга сейчас воскрешает в памяти уже виденную историю с Усманом Дембеле, по сути, вынудившим клуб продать его в «Барселону». Вокруг габонца (он все же старше и непохож на «отмороженного подростка») какие только клубы и возможные трансферные суммы не крутились в последний год. Он устал от этого шума, ему 28 лет, и он прекрасно понимает – если и менять клуб, то делать это надо быстрее.

«Боруссия» своими непродуманными решениями только добавляет «Обаме» поводов смотреть вокруг. Мало было провалившегося голландского тренера – она назначила австрийца, да и еще и с крайне специфическим и не очень дортмундским пониманием футбола. В Лиге чемпионов клуб набрал лишь 2 очка, что тоже не прибавило Обамеянгу настроения. На горизонте маячит Лондон, склонного к ярким внешним эффектам и вызывающему поведению африканца эти «огни большого города» явно манят. Терпеть его забастовку далее невозможно, и, скорее всего, уже на следующей неделе будет принято решение.

Какое?

Как свидетельствует поведение клуба (впрочем, это было до игры с «Гертой»), и это же подтверждают мои источники в Германии - «Боруссия» все же хочет до лета Обамеянга сохранить, и трансфер совершить по окончании сезона. Это приоритетный вариант (возможно, уже в прошлом времени). Тренер Петер Штегер, говоря о «непонимании поведения игрока», был все же довольно мягок в формулировках. Сам Обамеянг недавно женился (не очень понимаю, почему «Боруссия» считает, что ей это как-то поможет, но считает именно так), в общем, смены коней на переправе она не хочет. Что-то подсказывает, что попытки склеивать треснувшую чашку бесполезны - вопрос мотивации игрока тут вырастает сам собой.

Смолова «Боруссия» изучает давно. Он был и остается одним из реальных вариантов, тем более, что его имелась возможность просмотреть и в непосредственном противостоянии. Но - не первым вариантом. Однако реальным. Пробуем разобраться.

Насколько мне известно, интересуясь Обамеянгом, «Арсенал» (а единственным претендентом сейчас является он, и вроде бы уже согласована зарплата игрока), прекрасно понимал, что в этом случае придется расстаться с Оливье Жиру. Вместе эти игроки «не монтируются». Существует даже вариант «обмена» футболистами, однако лондонцы Жиру ценят высоко, а «Боруссия» с этой оценкой не согласна, и готова взять француза лишь в аренду. Это уже не устраивает «Арсенал». Вариант реальный, но зависит от очень многих условностей и договоренностей.

Давно существует интерес «Боруссии» и к другому игроку из Лондона – бельгийцу Мичи Батшуаи из «Челси». Особым доверием Антонио Конте этот футболист не пользуется: в премьер-лиге Батшуаи участвовал в 11 играх, но провел на поле только 263 минуты (менее, чем 3 полных матча), забив за это время 2 мяча. Роль резервиста накануне чемпионата мира его не устраивает, но «Челси» также запросит за нападающего солидную сумму (источники сходятся в цифре 40 млн евро). Никакой аренды здесь не будет, если только на ближайшие полгода.

Третьим кандидатом как раз и является Смолов. В его пользу – трансферная стоимость. Дальше начинаются моменты сомнений, например, как рассказывают немецкие журналисты, Михаэль Цорк побаивается собирать в команде двух «советских». Даже тема отношений Украины и России заставляла его искать консультаций о возможности такого трансфера – речь, разумеется, об Андрее Ярмоленко, в котором Дортмунд видит потенциального лидера. Здесь, думается, Цорку нужно перестать искать черную кошку в темной комнате. Насколько я знаю, Смолов и Ярмоленко прекрасно общаются, а с точки зрения пиара и внимания к себе как раз возможное сочетание в атакующей линии игроков российской и украинской сборной – будет прекрасным привлекающим «кейсом».

Кстати, непонятно, с чего вдруг сомневается Цорк? В Германии был прецедент выступления в одном клубе в атакующей паре игроков из Сербии и Косово. И никто на это лишнего внимания не обращал. Если же сомнения менеджера «Боруссии» в том, что оказавшись вместе, Смолов и Ярмоленко увлекутся чем-то еще, кроме футбола, – то на дворе не 90-е годы, каждый из них уже не юноша, и понимает, какой шанс им выпадает. Да и в скандальные истории ни тот, ни другой – не попадали.

Я бы оценил возможность трансфера Федора в Дортмунд в 20-25 процентов. Насколько я понимаю его настроение – он очень хочет попробовать себя в Европе, и с точки зрения амбиций этот клуб ему вполне подходит. Смолов мечтает о Лиге чемпионов, – а туда «Боруссия» должна попадать, даже «лежа на боку». И в Лиге Европы текущего сезона за желто-черных Смолов сыграть сможет, если что.

В общем, стоит внимательно следить за ситуацией. Возможно, уже после игры с «Гертой» станет понятно, что Дортмунду пора торопиться.