Хотя каждый был полон ожиданий.

Футбольный рынок - вещь довольно безжалостная. Одно время все удивлялись «Баварии», умудрявшейся срубать деньги на людях, вроде Оуэна Харгривза, чей трансфер в «Манчестер Юнайтед» многими считается синонимом бессмысленного выбрасывания денег на ветер. У ЦСКА не всегда было так, но в целом - мало кто после армейского клуба хотя бы удержал свой уровень. Здесь - самые интересные истории после «призыва». Некоторые возвращались, а некоторые вполне «могли бы».

Иржи Ярошик, январь-2005, ЦСКА => «Челси», 12 млн евро

Огромный чешский полузащитник сыграл за «Челси» всего 21 матч (791 минута, менее 9 полных игр), голов не забивал. Далее - аренда в «Бирмингем», переход в «Селтик», где Ярошик снова засветился, трижды забив в Лиге чемпионов, «Крылья Советов», «Сарагоса», «Спарта» и «Алавес».

Сергей Семак, январь-2005, ЦСКА => «Пари Сен-Жермен», 2.5 млн евро

Слава к Семаку пришла уже после Парижа, и даже после выступлений в «Москве», которая и выкупила его трансфер у парижан. По 2 чемпионства с «Рубином» и «Зенитом», бронза Евро-2008. Формально ни он, ни Ярошик не считаются обладателями Кубка УЕФА-2005, но их вклад в этот успех весом. А армейские трибуны до сих пор используют кричалку «Эй, Семак, давай забей...».

Ивица Олич, январь-2007, ЦСКА => «Гамбург», 2 млн евро

Обычно российские клубы зимой никого не продают, а европейские - редко покупают. Но здесь сошлись интересы - немцам срочно был нужен форвард, а ЦСКА не хотел терять деньги, и отпускать Олича чуть позже, но бесплатно. Хорват - редкий пример игрока, отлично реализовавшегося после ухода из ЦСКА - он сделал выдающуюся карьеру в «Гамбурге» (143 матча, 51 гол), клуб даже снова выкупал его за 2 млн евро - уже из «Вольфсбурга», 8 лет спустя. В интервале была «Бавария», и более чем достойные 23 гола в 80 матчах. Главный гол Олич, впрочем, не забил - в домашнем финале Лиги чемпионов-2012 против «Челси» он не сумел реализовать пенальти в послематчевой серии. Кстати, Олич приедет на ЧМ-2018 - в качестве помощника главного тренера сборной Хорватии.

Виталий Денисов, январь-2007, ЦСКА => «Днепр», 2.5 млн евро

По большому счету, Денисов уходил из ЦСКА юниором - хотя он и считается двухкратным обладателем Кубка России в составе армейцев. 6 лет в Днепропетровске (сегодня - Днепр), затем возвращение в Россию, еще два кубка с «Локомотивом», и хорошие шансы на чемпионство сейчас. За что «Днепр» платил 2.5 млн? Трудно сказать, но через год в этот клуб (и тоже не бесплатно) отправились Феррейра и Гусев. Может быть, это была «помощь другу»? Но вряд ли Евгений Гинер или Игорь Коломойский захотят отвечать на такой вопрос...

Осмар Феррейра, январь-2008, ЦСКА => «Днепр», 3.5 млн евро

Энциклопедический случай удачной работы Гинера на рынке - больше за Феррейру (до сих пор играющего за «Боку Хуниорс») никто не заплатит ни копейки, он везде будет перемещаться как свободный агент. В «Днепре» Феррейра провел 69 игр, и забил 6 голов.

Ролан Гусев, январь-2008, ЦСКА => «Днепр», 800 тысяч евро

Еще один случай, когда последние деньги за трансфер получил ЦСКА. В «Днепре» Гусев в 16 играх не забил ни разу, за киевский «Арсенал» в 52 матчах отличился 4 раза. Как говорится, «для бедного Атоса - слишком много, а для графа де Ла Фер - слишком мало».

Иван Таранов, январь-2008, ЦСКА => «Крылья Советов», 1.3 млн евро

Когда-то самарцы могли платить такие деньги за игрока, с тех пор, вот уже 10 лет Таранов играет за «Крылья», и, опять-таки, последние деньги за него осели в кассе ЦСКА.

Жо, июль-2008, ЦСКА => «Манчестер Сити», 24 млн евро

Джекпот Евгения Гинера. Странно, что Жо ни разу не вернулся в ЦСКА, а ведь в его бурной карьере были и Китай, и Турция, и ОАЭ. В «Сити» у бразильца не получилось совсем - 42 матча, 6 мячей. Еще 36/7 случились в «Эвертоне». Говорят, у Жо были проблемы с алкоголем, и, решив их, он провел мощный сезон-2017 в «Коринтиансе», вернулся в сборную Бразилии, и только что за 11 млн евро перешел в японский «Нагоя Грампус Эйт». Возможно, приедет на ЧМ-2018.

Дуду, август-2008, ЦСКА => «Олимпиакос», 6 млн евро

94 игры и 14 мячей в составе клуба из Пирея - не самый плохой результат. Но затем Дуду пошел по рукам - метался между Бразилией и Грецией с перерывом на Израиль. Как и в большинстве предыдущих случаев, максимальные деньги за его трансфер получил ЦСКА. Сейчас играет за «Ботафого».

Юрий Жирков, июнь-2009, ЦСКА => «Челси», 21 млн евро

За «Челси» Жирков сыграл 49 матчей, и забил 1 гол - тот самый, очень красивый, в «Лужниках» «Спартаку». Вроде бы планировалось его возвращение в ЦСКА, но в порыве внезапного богатства Жиркова перехватил «Анжи» (но максимум за трансфер опять получил ЦСКА). С тех пор армейские (и не только) болельщики называют его «Магомедом», и донимают обидными кричалками. Транзитом через «Динамо» перейдя в «Зенит», Жирков не утратил игровых качеств, и должен сыграть за сборную на ЧМ-2018.

Милош Красич, август-2010, ЦСКА => «Ювентус», 15 млн евро

Бодрое начало в «Ювентусе» сменилось хандрой, и после 10 голов в 50 матчах Красич отбыл на берег Босфора, в «Фенербахче». Заработанные 7 млн евро «Ювентус» считал как «удачно отделались». В Стамбуле за 27 игр Красич отличился только однажды, прогулялся в аренду в «Бастию», а затем осел в польской «Лехии» (Гданьск). В текущем сезоне на его счету 1 гол в 17 играх. А ведь тоже мог бы приехать на ЧМ-2018...

Вагнер Лав, январь-2012, ЦСКА => «Фламенго», 10 млн евро, июль-2013, ЦСКА => «Шэндунь Люнен», 6.15 млн евро

Лучший «проект» Евгения Гинера. Уникальная ситуация, клуб за полтора года умудрился продать игрока, выкупить его обратно, и снова продать (опять заработав). А до этого были аренды - то в Бразилию, то обратно. Никто не удивился бы, если бы Вагнер еще пару раз вернулся в ЦСКА. Забивал он исправно практически везде, сейчас играет за «Аланьюспор» (14 матчей, 10 голов).

Павел Мамаев, январь-2014, ЦСКА => «Краснодар», 5 млн евро

В ЦСКА что-то знали и в этот раз. Да, у Мамаева были напряженные отношения с Леонидом Слуцким, но вряд ли это было поводом к продаже. В «Краснодаре» полузащитник порой играет ярко, но делает это очень редко. В сборной успехов не добился.

Стивен Цубер, август-2014, ЦСКА => «Хоффенхайм», 3.9 млн евро

Возможно, с швейцарцем не угадала селекция клуба, а может, он просто не понравился Слуцкому. Но даже после невзрачного сезона в Москве, на нем были заработаны 300 тысяч евро. До сих пор играет за «деревенских», должен приехать на ЧМ-2018.

Сейду Думбия, январь-2015, ЦСКА => «Рома», 14.4 млн евро

Еще один пример великолепной работы клуба - уже спустя 7 месяцев Думбия вернулся в Москву на правах аренды и вывел команду в очередную Лигу чемпионов (принеся солидные гонорары). Затем аренды продолжились, но уже в «Ньюкасл», «Базель» и «Спортинг», куда в итоге он и был продан итальянцами за 3 млн евро. Играет за «Спортинг» Думбия мало - в 16 матчах лишь 670 минут. Зато забил 7 мячей. Так же легко мог бы вернуться в Москву еще раз.

Ахмед Муса, июль-2016, ЦСКА => «Лестер», 19.5 млн евро

Еще один джекпот. Уехал в «Лестер» усиливать чемпионский состав, но на деле попал в плен. В этом сезоне совсем потерял игровую практику, и собирается вернуться в ЦСКА в аренду.

Вячеслав Караваев, август-2016, ЦСКА => «Спарта» (Прага), 1 млн евро

Долгое время считалось, что продав своего воспитанника за небольшую сумму, армейцы допустили ошибку. Караваев не раз был близок к возвращению в Россию, но этого не случилось ни с «Спартаком», ни с «Локомотивом». В этом сезоне вышел на поле всего 7 раз.

Карлос Страндберг, январь-2017, ЦСКА => «Брюгге», 1.5 млн евро

Не сыграл за новый клуб ни одного матча, постоянно являясь предметом аренды. Сейчас выступает в родной Швеции за «Мальме» с результативностью, даже худшей, чем в ЦСКА.