– Сразу скажу: перемены, которые произошли в клубе, назревали. Ничего не хочу сказать плохого о теперь уже бывшем генеральном директоре Олеге Флегонтове, но… Хабаровским футболом всегда руководители местные специалисты, знающие его специфику, что называется, изнутри. Флегонтов, как ни крути, – это варяг, чужой человек. И, будем откровенны, своим он так и не стал ни болельщикам, ни коллективу клуба. Знаю об этом не понаслышке.

Из недавнего интервью Флегонтова в прессе можно сделать вывод (если, конечно, не знаешь истинного положения дел в команде), что все успехи клуба последних лет связаны только с Олегом Юрьевичем. Мол, когда он пришел в клуб, и долги были огромные, и инфраструктура не очень... А с приходом Флегонтова всё стало процветать.

Не стоит забывать, что Олег Флегонтов был нанятым менеджером, который выполнял свою работу. Он что, со своего кармана выплатил все миллионные долги, сам постелил новый газон на стадионе, экипировал новой спортивной формой все детско-юношеские команды Центра подготовки юных футболистов? Вот президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий может сказать: «Я сделал то-то и то-то». Потому что он хозяин клуба, он даёт деньги.

Все перемены «СКА-Хабаровск» в лучшую сторону произошли благодаря слаженной работе во всех направлениях. Вспомните, как благодаря титаническим усилиям губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, попечительского совета ФК «СКА-Хабаровск» буквально за полтора месяца стадион имени Ленина был приведён под регламент требований премьер-лиги. Какой большой праздник для всего Дальнего Востока был на матче открытия сезона-2017/18 с питерским «Зенитом»! А ведь его могло не быть, если бы не вмешательство первых лиц края.

Именно они создали ту финансовую базу и ту атмосферу вокруг команды и в самой команде, которые и привели к таким результатам. А результат делали все – от водителей и поваров до работников поля и администраторов команды.

Зато штат при гендиректоре увеличился в разы. Меня порой интересовало, чем занимается в клубе руководитель пресс-службы Андрей Анфиногентов, выписанный из Москвы? И сколько было таких новых людей в клубе?! И всем надо было зарплату платить, квартиры снимать…

Умилил и такой пассаж Флегонтова: «Спортивный директор Андрей Скорочкин и руководитель селекционной службы Дмитрий Агеев сработали выше всяческих похвал». Речь идёт о селекционной работе в межсезонье. Какая может быть похвала, если «селекция» была провалена?! Да, пришла большая группа новых игроков. Но уровень многих из них не соответствовал уровню премьер-лиги. Не случайно некоторые из новичков появлялись на поле эпизодически.

«Полтора миллиарда рублей – это, пожалуй, та минимальная сумма, которая сделает команду Хабаровска или Владивостока относительно конкурентной в турнире лучших клубов нашего футбола» — это тоже цитата Флегонтова. Откуда взялась эта сумма? Притом деньги решают не всё. Посмотрите, какими средствами располагает «Зенит». Однако результаты питерцев не радуют ни руководство клуба, ни болельщиков.

В заключении хочу сказать: правильно, что наш СКА вновь возглавили хабаровчане. Это настраивает на оптимистический лад.