ТРАДИЦИИ КУЧУКА И БЕРДЫЕВА ЖИВУТ

Спустя почти месяц после своего назначения Валерий Карпин провел свой первый матч на посту главного тренера желто-синих. Да, игра была пока лишь контрольной, но дебют все-таки состоялся.

Выиграть у румынской «Полетехники» не получилось (1:1), однако некоторую пищу для размышления болельщики желто-синих получили.

К сожалению, прямой трансляции игры найти не удалось. Видимо, Валерий Георгиевич пока что не хочет раскрывать все свои секреты подготовки, поэтому донской клуб ограничился лишь коротким обзором матча. Интересно, что так же было и при Курбане Бердыева и Леониде Кучуке.

Из видео и состава желто-синих, например, все же можно примерно понять игровую схему «Ростова» в матче против румын. Скорее всего, речь идет о 4 защитниках. Как расположились игроки в полузащите и нападении можно лишь догадываться. По тайму на поле провели совершенно разные составы, а ряд футболистов и вовсе не приняли участие в матче.

Состав «Ростова» в первом тайме:

Абаев, Байрамян, Макеев, Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Вебер, Соловьев, Думбия, Шомуродов, Сигурдарсон



Состав «Ростова» во втором тайме:

Песьяков, Ингасон, Киреев, Зуев, Майер, Чуперка, Калачев, Сухомлинов, Ионов, Дядюн, Плиев (на просмотре)



Запасные: Гошев, Бухаров, Вилюш, Могилевец, Паршивлюк, Бобен

Отдельно стоит выделить дебют за «Ростов» Аяза Гулиева и нападающего сборной Исландии Бьорна Сигурдарсона. Однако героем матча стал другой футболист.

КТО ТАКОЙ СОЛОВЬЕВ?

На 39-й минуте первого тайма единственный «Ростова» забил нападающий Дмитрий Соловьев. 20-летнему форварду удался очень красивый удар в «девятку». Про игрока мало что известно, но сейчас он лучший бомбардир дубля желто-синих. На счету Соловьева 9 голов в 20 встречах молодежного первенства.

Соловьев славится своими дальними ударами, что с удовольствием продемонстрировал во встрече против «Политехники».

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А вот и первый гол 2018 года! Красота от Дмитрия Соловьева!#мыростов pic.twitter.com/kXhg18dxow — Football Club Rostov (@rostovfc) 18 января 2018 г.

Интересно, что практически половину своих мячей за молодежку Дмитрий забил с прямых штрафных ударов. А год назад он сделал дубль в ворота «Баварии» в рамках Юношеской Лиги УЕФА.

С учетом, что Карпин любит работать с молодыми футболистами, у талантливого игрока может появиться шанс в основной команде.

А вот со знаком «минус» отметились два других игрока ростовчан. Еще один дублер Максим Сухолминов дал сопернику без проблем навесить с фланга, а Игорь Киреев (играл за «Спартак» времен Карпина) наблюдал, как соперник забивает ответный мяч.

ИСЛАНДИЯ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В РОСТОВ-НА-ДОНУ?

Практически сразу после окончания матча «Ростов» объявил, пожалуй, об одном из самых громких трансферов зимы в премьер-лиге.31-летний защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон подписал контракт с желто-сними. Речь идет о полноценном трансфере. «Викинг» уже присоединился к команде на сборе в Белеке.

На Рагнара в «Ростове» вышли перед новогодними праздниками. Футболисту дали понять, что «Рубину» он особо не нужен, а желто-синие воспользовались ситуацией и договорились с «Фулхэмом» о переходе опытного защитника.

Сигурдссон стал третьим исландцем в составе желто-синих, а Ростов-на-Дону сейчас, наверное, один из самых популярных городов среди жителей этой страны. Напомним, что матч ЧМ-2018 против Хорватии Исландия проведет именно в южной столице.

Шанс опробовать «Ростов Арену» троица «викингов» может получить уже в начале апреля. По информации нашего издания, матч 24-го тура против ЦСКА ростовчане с большой долей вероятности сыграют уже на новом стадионе.

А пока руководство желто-синих ведет переговоры о переходе четвертого исландца. Английский «Бристоль» никак не хочет отпускать в Россию защитника Хердура Магнуссона, но российский клуб переговоры не прекращает.

Ростовским же болельщикам пора учить громогласное исландское «Ху»! Российский клуб, видимо, становится базовым для сборной этой страны, и бороться за выживание уж точно не собирается.