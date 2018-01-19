На официальном сайте организации выложили отчет, согласно которому питерский «Зенит» стал самым прибыльным клубом 2016 года. Документ, состоящий из 126 страниц на английском языке, охватывает весь спектр футбольных исследований: начиная с увеличения посещаемости и динамике изменения владения клубами и заканчивая прибылью футбольных клубов и популярностью футболистов в социальных сетях.

Простому обывателю разобраться в целом калейдоскопе графиков довольно сложно. Барьером к пониманию может стать не только обилие экономических терминов, но и английский язык. Однако УЕФА уже в начале февраля обещает выложить русифицированную версию своего отчета.

Источник: отчет УЕФА

Как следует из документа, московский «Спартак» занял четвертое место среди команд с наибольшей прибавкой к средней посещаемости, по сравнению с прошлым годом. В среднем количество зрителей на матчах красно-белых увеличилось на 7581 человек в сезоне 2016/2017. Следом за москвичами расположился «Краснодар». «Быки» прибавили к своей посещаемости 6422 болельщика. Ну а безоговорочным лидером стал лондонский «Вест Хэм». На стадион «молотобойцев» приходило в среднем на 22062 фаната больше, чем в прошлом году. В целом же, английская премьер-лига занимает первое место по посещаемости. 380 игр посетили 13 607 420 зрителей. На третьем месте расположился английский Чемпионшип (11 086 368), а на девятом – Лига Один (4 373 496). Российской премьер-лиги в десятке не оказалось.

Источник: отчет УЕФА

Что касается операционной прибыли, то в рейтинге лидирует «Манчестер Юнайтед». Питерский «Зенит» же замыкает первую десятку. Но по чистой прибыли «сине-бело-голубым» в Европе равных нет – она составила 77 миллионов евро. Второе место досталось «Тоттенхэму» (44 млн евро), а третье занял «Манчестер Юнайтед» (34 млн евро).

Источник: отчет УЕФА

В комментариях к рейтингу УЕФА отмечает, что во многом первому месту «Зенита» поспособствовали трансферы футболистов.

Источник: отчет УЕФА

Ожидаемо без российских команд остался и отчет по телетрансляциям. Сразу 16 из 20 лидирующих мест заняли представители английской премьер-лиги. Компанию им составляют итальянские «Ювентус» и «Интер», а также испанские «Барселона» и «Реал Мадрид».

Источник: отчет УЕФА

Французские клубы «засветились» в рейтинге лучших по заработкам и тратам во время трансферного рынка. «Пари Сен-Жермен» за 2016 год выложил 418 миллионов евро за трансферы, а ближайший преследователь – «Манчестер Сити» - лишь 249 миллионов евро.

Лучше других зарабатывали на трансферном рынке «Монако» (358 млн евро), «Барселона» (226 млн евро) и «Челси» (197 млн евро).