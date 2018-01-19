Кем «Спартак» заменит Джикию?

На следующий день после серьезной травмы Георгия Джикия действительно появилась конкретика в переговорах по двум защитникам, которых «Спартак» вел в январе. Сериал с покупкой Вериссимо заканчивается без результата: по словам агента бразильца, «Сантос» на совете директоров решил все-таки не отпускать игрока зимой. Мучительные переговоры «Спартака» с многократными изменениями цены и условий потенциальной сделки ни к чему не привели.

Зато Никола Максимович из «Наполи», судя по всему, скоро станет новичком «Спартака». Он и займет место Джикии в борьбе за позицию в центре обороны. Спортивный директор итальянского клуба сообщил, что интересующихся игроком много, однако переход в «Спартак» – самый реальный на сегодняшний день вариант. 26-летний серб – подвижный центральный защитник, который хорош в отборе. По характеристикам вполне соответствует тому, что на весну потерял Массимо Каррера в первом же товарищеском матче.

Гораздо менее вероятный трансфер, но все равно достойная упоминания информация: Квинси Промесом интересуется еще один клуб АПЛ – теперь это «Саутгемптон». Такие новости вряд ли приближают голландца к уходу, но работают на его имидж востребованного футболиста.

Как усилится «Локомотив»?

Юрий Семин высказал несколько пожеланий по потенциальным новичкам. Во-первых, он отказался от кандидатуры Лазара Марковича из «Ливерпуля». Форвард был готов уехать в Россию, потому что в Англии вообще не получал практики. Вероятно, именно последний факт и смутил главного тренера «Локо».

В то же время Семин заинтересован в двух российских игроках. Ему нужен полузащитник Магомед Оздоев, который начинал взрослую карьеру в «Локомотиве», а теперь выступает за «Рубин». Кроме того, тренер-лидер готов прибавить шансов на чемпионство Олегу Шатову – воспользоваться его сложным положением в «Зените» и пригласить к себе. Правда, этот вариант не очень вписывается в логику петербургского клуба, который вряд ли стремится усиливать прямых конкурентов.

Кроме того:

Роберто Манчини подтвердил, что лично ему и «Зениту» интересен 19-летний полузащитник «ПСЖ» Лоренцо Каллегари. «Мне очень нравится, как играет Лоренцо. Я надеюсь, что клуб хочет инвестировать в молодых футболистов», – тонко намекнул Манчини. Еще зенитовцы интересовались 24-летним немцем Амином Юнесом, который пока играет в «Аяксе». Информацию подтвердил агент футболиста.

«Динамо» скоро оформит переход Константина Рауша, игрок уже прошел медосмотр для московского клуба. Динамовцы заплатят вылетающему «Кельну» 1,5 млн евро. Еще москвичи интересуются капитаном сборной Литвы, лучшим футболистом этой страны двух последних лет Федором Черных, который играет в Польше за «Ягеллонию».