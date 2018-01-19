Два тайма бело-голубые сыграли разными составами. Единственный гол забили ребята, вышедшие на поле после перерыва - Обольский реализовал пенальти, который сам же заработал.

«Динамо» (1 тайм): Шунин (к), Козлов, Рыков, Шунич, С.Терехов, Темников, Цаллагов, Паштов (Москвичев, 30), Грулёв, Луценко, Марков.

«Динамо» (2 тайм): Лещук, Морозов, Хольмен, Калугин, Дмитриев (Москвичёв, 80), Катрич, Самба Соу, Соснин (к), Ташаев, Кузьмин (Ахмаев, 73), Обольский.

ЦАЛЛАГОВ - ЛУЧШИЙ

Каким будет «Динамо» Дмитрия Хохлова - один из самых интересных вопросов второй части чемпионата России. Возглавив команду в начале октября, тренер желал играть в комбинационный футбол. Но страдал результат. Тогда перед зимним перерывом бело-голубые упростили игру, перейдя со схемы 4-2-3-1 на 4-4-2, и выиграли у «Ростова» (2:0) и «Анжи» (2:0). До этого «Динамо» при Хохлове провело шесть матчей, но выиграло лишь один - у «СКА-Хабаровска» (2:0).

В первой игре 2018 года «Динамо» старалось действовать комбинационно. На длинные передачи были нацелены лишь вратари. В отличие от «Спартака», где даже голкиперы стремятся к розыгрышу мяча на своей половине поля.

При выходе из обороны в первом тайме ключевую роль играл Ибрагим Цаллагов. Чтобы разыгрывать мяч, он даже опускался в линию к двум центральным защитникам. В это время высоко по бровкам поднимались вперед крайние защитники. Данная стратегия позволяла «Динамо» создавать свободные зоны в центральной части поля, куда опускались не только полузащитники, но и один из форвардов.

В розыгрыше мяча Цаллагов был неподражаем: из 20 его передач 19 стали точными. Но это не самая говорящая статистика. Своими пасами Ибрагим отрезал 49 футболистов соперника! 2,45 отрезанных игроков в среднем на пас - поперек и назад Цаллагов играл редко. В основном он делал передачи на короткие и средние дистанции в центральную часть поля. Такой футболист очень важен, когда соперник прессингует. В игре с румынами были моменты, когда наш хавбек этот прессинг уничтожал.

Цаллагову удался матч не только с точки зрения конструктивных решений - сразу семь раз он перехватил мяч. Так полезно и в обороне, и в атаке не действовал ни один футболист бело-голубых.

САМБА СОУ ВЕЛИЕКОЛЕПЕН В ПОДЫГРЫШЕ

Во втором тайме при выходе в атаку «Динамо» опробовало уже другой вариант - к двум защитникам никто не опускался. Зато рядом играли два опорника - Самба Соу и Антон Соснин. В первой части чемпионата малиец был лучшим игроком в составе бело-голубых.

Если Цаллагов хорош в продвижении мяча, то Соу сподручнее подыгрывать партнерам, действую в касание или два. Поэтому он и не был нужен в линии двух защитников для розыгрыша. Когда один раз такая ситуация произошла, к ним опустился Соснин. За игру Соу сделал 35 передач, точными стали 33. Но передачами легионер отрезал лишь 22 соперников - в два с копейками раза меньше Цаллагова.

ДВА ДОПОЛНЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТА

В последних матчах «Динамо» в 2017 году Соу и Цаллагов действовали в паре. Так должно быть и нынче. Слишком хорошо они друг друга дополняют: россиянин может опускаться в глубину, чтобы разогнать атаку, а Соу подниматься выше, чтобы подыграть партнерам. Важно, что в цейтноте он не теряется.

Умение названных футболистов обороняться делает связку Соу - Цаллагов очень привлекательной. Это козырь бело-голубых в битве за сохранение места в премьер-лиге.

ОТКРЫВАНИЯ ЛУЦЕНКО И ОБОЛЬСКОГО

С «Газ Метаном» «Динамо» использовало схему 4-4-1-1. Диапазон действий второго форварда был большим - он открывался как на острие, так и в линии атаки.

В первом тайме второго форварда играл Евгений Луценко, после перерыва Николай Обольский. Оба регулярно предлагали себя под передачи от центральных полузащитников. И получали их между линиями.

Больше в игре преуспел Обольский - автор гола. Прежде чем заработать пенальти, он классно увидел, что партнер - Ахмаев - стянул на себя соперника. Это позволило Обольскому нырнуть в образовавшуюся зону, что привело к пенальти. За чтение эпизода Обольский заслуживает пятерку.

МАРКОВ В ТЕНИ

Евгений Марков, перешедший из «Тосно», в первом матче был в тени.

В «Тосно» Марков был хорош при фланговых атаках и подачах в штрафную. Так он сделал хет-трик в ворота тульского «Арсенала», забив три мяча головой. В первом матче «Динамо» подач в штрафную почти не совершало, а подходило к воротам низом. Как и хотел Хохлов, как только возглавил команду.

В позиционных атаках по центру Марков открывался в линии защитников, тогда как между линиями оказывался Луценко. В «Тосно» Марков играл иначе: там ближе к чужим воротам работал Заболотный, тогда как Марков отскакивал глубже.

Наконец, есть отличие и вводе мяча в игру от ворот. В «Тосно» вратарь выбивал мяч на Заболотного. А он лучший игрок чемпионата по единоборствам вверху - 5 выигранных в среднем за встречу. Марков караулил подборы в передней линии, врываясь на скорости в штрафную. В «Динамо» не так - из трех ударов от ворот в первом тайме два Шунин выполнил на Маркова. В первом матче за «Динамо» при ударе от ворот Марков занимался тем, чем в его бывшей команды промышлял Заболотный.

В «Динамо» Маркову еще предстоит себя обрести. А тренерам нужно постараться использовать его сильные качества. В частности, нужно создавать возможности для подач, а Маркова - для ускорений в нужные зоны.

У ЛЕЩУКА ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА, ЧТО У ДОННАРУММЫ

В воротах после перерыва у «Динамо» играл Игорь Лещук. Ему уже 21 год. Любопытно, что при ударе от ворот он не добивал мяч до средней линии! Адресатом передач был Николай Обольский, для борьбы за мяч ему приходилось опускаться на свою половину поля. Подобная сложность в начале карьеры была у вратаря «Милана» Джанлуиджи Донаруммы. Но он начал играть в серии А в 16 лет.

ИТОГ ОТ ДМИТРИЯ ХОХЛОВА

Итог матчу для официального сайта «Динамо» подвел Дмитрий Хохлов: «Мы намеренно смешали составы, чтобы в матче смогли принять участие все имеющиеся игроки. При этом немного поиграли с расстановкой футболистов в игре, хотя это сейчас и не главное. Мы ставили задачу этим контрольным матчем разнообразить обширную тренировочную программу сбора. Рад, что удалось выиграть, но особенно рад, что обошлись без травм. Это самое важное».

Вероятно, говоря про игру с расстановкой, Хохлов имеет ввиду расположение футболистов при выходе в атаку. У «Динамо» данная вещь получалась симпатично в обоих таймах. А вот с действиями в атакующей трети возникли сложности - моментов у чужих ворот было мало. Это главное разочарование от действий команды. Но все только начинается.