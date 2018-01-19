Итальянский француз

Центральный полузащитник с совершенно нефранцузским именем Лоренцо Каллегари родился во французском городе Медон. А вот итальянские корни ему достались от отца Джузеппе. У него еще есть двоюродный брат – Джек Каллегари – футболист, о котором вы вряд ли слышали, потому что тот играет в Австралии.

Сам Лоренцо выступает за сборную Франции: в 2015-м в составе команды до 17 лет он выиграл чемпионат Европы. Французы были в одной группе со сборной России, но в той игре Каллегари участия не принимал. Он вообще появился на поле только в финале.

Контракт с «ПСЖ»​ в 17 лет

До 11 лет он воспитывался в футбольной школе города Кламар, но в 2011-м его заметил «ПСЖ» и игрок оказался с Париже. Через четыре года – в 17 – он подписал первый профессиональный контракт. Он хорошо вписался в состав молодежки: дошел финала юношеской Лиги чемпионов (проиграли «Челси»), победа в молодежном первенстве страны. Лоренцо брали на летние сборы с основой и даже в турне по США, где он выходил против «Реала», «Ромы», «Интера».

Он дебютировал в главной команде больше года назад – это был его единственный матч за «ПСЖ» – в ноябре 2016-го против «Анже». Иногда он попадал в заявку, но в последнее время он смотрит игры только с трибуны. В сезоне 2017/18 он трижды выходил в матчах юношеской Лиги чемпионов.

Манчини следит за ним

Летом 2017-го, когда Манчини только пришел в петербургский клуб, он уже хотел видеть Лоренцо в «Зените». У игрока на тот момент (и сейчас тоже) было соглашение, действующее до конца сезона 2017/18.

У парня есть агенты, но его отец принимает активное участие в карьере сына. Именно Джузеппе резко заявил, что, если «ПСЖ» не рассчитывает на Лоренцо и не предлагает новый контракт, клуб должен его отпустить. В то же время агент футболиста рассказал о конкретном предложении «Зенита», и о том, что 19-летнему игроку оно интересно. Но дальше разговоров дело не ушло. СМИ писали, что петербуржцы готовы заплатить за полузащитника от 2 до 5 миллионов евро.

Теперь же Роберто Манчини открыто высказался о собственном желании видеть Каллегари в «Зените».

– Мне очень нравится, как играет Лоренцо. Я надеюсь, что клуб хочет инвестировать в молодых футболистов. Идеальной была бы их смесь с лучшими игроками, но я не знаю, возможно ли это, - сказал Манчини французскому изданию L’Equipe.

Хочет играть, а не сидеть на скамейке

Уже в 2018-м агент Лоренцо рассказал: вместе с клубом они обсудили будущее игрока и пришли к выводу, что полузащитник точно должен покинуть клуб в январе ради практики. Оказалось, что футболистом интересуется «Палермо». Однако этот вариант рассматривать не стали: итальянский клуб не гарантировал полузащитнику место в основе. Каллегари, не игравший на взрослом уровне уже больше года, хотел получать время на поле. Еще год назад он не так беспокоился об игровом времени, наслаждаясь возможностью учиться у лучших игроков. Но в феврале ему уже исполнится 20 – самое время начать играть серьезно.

Вошел в топ игроков «следующего поколения»

Несмотря на то, что у Каллегари нет игровой практики и по сути против взрослых команд он играл только на тренировочных сборах, его называют вундеркиндом и относят к очень талантливым представителям своего поколения. В начале 2017-го издание Goal.com поместило Лоренцо на 22-ю строчку своего топа-50 талантливых игроков «следующего поколения», высоко оценив его потенциал.

Насколько можно судить по играм на предсезонных турнирах, он хорошо отбирает мяч – и эти может быть полезен в обороне. А также отдает точные передачи вперед – чем может помочь в атаке.

Кумиры-одноклубники

В интервью Каллегари рассказывал, что как наполовину итальянец он восхищается Андреа Пирло, но также ему нравится техника Хави и Иньесты. Но, пожалуй, главными его кумирами на старте карьеры были Тиаго Мотта и Марко Вератти – одноклубники, у которых он может учиться каждый день.

– Конечно, в мире есть только один Марко Вератти. Он игрок, которым я восхищаюсь, вдохновляюсь его игрой, но он остается Марко Вератти, а я остаюсь собой. У на есть физическое сходство – оба невысокие, с итальянскими фамилиями, – рассказывал Лоренцо.