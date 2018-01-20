Работа «Спартака» по приглашению центрального защитника – самый активный процесс среди российских клубов, о котором появляется много информации. Деталей известно много, потому что москвичи теперь общаются с «Наполи», а в Италии трансферные процессы часто становятся известны до мельчайших деталей.

Один из главных шагов случился только что: Массимо Каррера лично поговорил с Николой Максимовичем и, видимо, окончательно убедил его в финальном решении в пользу «Спартака». И хотя ситуация все равно запутанная, претендентов на защитника немало, серб все-таки решил переходить в РФПЛ.

По сведениям журналиста Джанлуки ди Марцио – а это авторитетный источник, особенно в трансферной теме – кроме «Спартака», Максимовичем интересуются в Испании и Франции. Однако там его хотят далеко не лидеры и не претенденты на чемпионство: «Сент-Этьен» и «Вильярреал». К тому же именно «Спартак» предложил самые выгодные условия клубу из Неаполя.

Однако у «Наполи» есть свое видение по переходу: итальянцы хотели бы дождаться чемпионата мира, они рассчитывают на рост цены Максимовича после удачного выступления там в составе сборной Сербии.

Возможно, и им удастся реализовать свой план, и «Спартаку» заполучить центрального защитника прямо сейчас. Москвичи, по сведениям того же источника, сейчас готовы взять игрока в аренду без фиксированной суммы выкупа. Это удобно и для российской стороны – потому что футболист такой позиции нужен прямо сейчас после травмы Джикии, и для «Наполи» все комфортно – летом в зависимости от выступления сербов и конкретно Максимовича можно будет провести отдельные переговоры по поводу полноценного выкупа. Уже сейчас итальянский клуб оценивает его в районе 20 млн евро.

Сам Никола рассчитывает, что на временный вариант «Спартак» и «Наполи» договорятся оперативно, а он сможет уже в начале следующей недели тренироваться в Дубае вместо сидения в запасе на матчах чемпионата Италии.

Кроме того:

«Спартак» изучает вариант покупки бразильца Рабелло из «Ботафого». Этот 22-летний защитник по прозвищу Генерал, его дали из-за манеры праздновать голы с прикладыванием руки к голове, тоже в первую очередь полезен в центре обороны.

Агент Лоренцо Каллегари подтвердил, что 19-летний француз может перейти в «Зенит». Заинтересованность в игроке озвучил лично Роберто Манчини. Однако на Каллегари есть и другие претенденты – кто именно, агент рассказывать не стал.

«Динамо» не собирается выгонять Павла Погребняка, хотя вопрос с его наказанием за пропуск матча в осенней части сезона пока не решен. Тем не менее, прямо сейчас руководство московского клуба не рассматривает вариант с увольнением футболиста и тем более 20-миллионным штрафом, который прописан в евро в его контракте за подобные нарушения.