И все-таки деньги решают в футболе все. В «Бернли» нет человека с ударом Марсьяля.

Потому что Марьсяль в наше время стоит дороже, чем пол-состава «Бернли».

Серая погода, серая форма и серая игра «МЮ»

До перерыва «МЮ» был медлителен и больше боролся со своими комплексами, чем с соперником. А «Бернли» не та команда, которая способна удивить своей игрой. Хозяева делали ставку на борьбу, и до поры до времени такой рабоче-крестьянский футбол позволял им сдерживать гостей. Те, когда не находили вариантов проникнуть в штрафную, тоже играли просто. Как, например, в эпизоде с неточным ударом Погба после заброса Янга.

Результатом стартового отрезка стал перевес «Бернли» по ударам – самый опасный из них нанес исландец Гудмундссон. Не сказать, что манкунианцы в начале встречи вели себя надменно. Ведь еще недавно «Бернли» находился в группе лидеров АПЛ. Недооценить такого соперника Моуринью не мог. Но подобные мысли, так или иначе, возникали. Долгое время «Юнайтед» не был похож на команду, забивающую в среднем больше 2 мячей за игру и имеющую в составе нападающего стоимостью в 85 миллионов евро.

К 30 минуте «Юнайтед» ни разу не пробил в створ, фланговая игра провисала, а Мата, Лукаку и Лингард на поле растворились. В редких эпизодах, когда у гостей появлялось свободное пространство впереди, можно было отвлечься от посторонних дел и смотреть на поле. Все остальное время на нем ничего не происходило.

Вышибала Лукаку

Бывают матчи, в которых в силу разных причин более одаренные игроки не могут реализовать свой талант. Это как выйти на боксерский поединок с вооруженным до зубов противником. С такой проблемой столкнулся сегодня «МЮ». Игроки «Бернли» били их по ногам, хватали в штрафной руками, толкались. Гости же оказались не готовы играть с таким же рвением.

И, тем не менее, первыми забили именно они. Лукаку, не пригодившись в штрафной, ушел в глубину поля, где одним движением растолкал сразу двоих игроков и сделал пас на свободного Марьсяля. Француз попал – «МЮ» повел.

В Англии особенно ценится умение выигрывать матчи, в которых ты не играешь лучше соперника. Ведь сезон длинный, интенсивный и в нем нет проходных матчей. Где-то нужно экономить силы. А это команды Моуринью умеют делать лучше всех.

Гол Марсьяля позволил «МЮ» не только выйти вперед, но и раскрыл игру. Помог гостям контратаковать. Но они разбазарили все свои моменты, поэтому нервной концовки было не избежать.

Удар в перекладину Гудмундссона и прострелы, подачи и опять прострелы – вот все, чем запомнился «Бернли». А по-другому они и не умеют. Поэтому Шону Дайчу не в чем было упрекнуть своих парней. Они вышли на поле играть, а «МЮ» побеждать без игры.