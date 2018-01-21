И это справедливый итог встречи: голевых моментов было мало.

ПОДБЕРЕЗКИН – В ОСНОВЕ

«Рубин» провел игру двумя составами – в первом тайме играли одни футболисты, а во втором другие. Так же в своих первых матчах этой зимой делали «Спартак», «Локомотив», «Ростов» и «Динамо».

Разделение составов у казанцев было простым: в первом тайме выступали футболисты, часто игравшие в первой части чемпионата, и новичок Вячеслав Подберезкин, во втором тайме на поле вышла молодежь во главе с опытным Сергеем Рыжиковым в воротах, а также Олегом Кузьминым в обороне.

«Рубин» в первом тайме: Джанаев, Набиуллин, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов, Оздоев, Подберезкин, Ахметов, Канунников, Азмун.

«Рубин» во втором тайме: Рыжиков, Устинов, Кузьмин, Сорокин, Зиганшин, Яковлев, Махатадзе, Шекари, Голдобин, Гилязутдинов (Михайлов, 67), Жемалетдинов.

В обоих таймах «Рубин» действовал по схеме 5-3-2. Кстати, как и соперник. Поэтому мяч часто перекатывали защитники двух команд – двум нападающим тяжело прессинговать оборонительную тройку.

ПРОБЛЕМА ТА ЖЕ

За матч «Рубин» нанес семь ударов. Как и в первой части сезона, коллектив испытывал сложности с созиданием. В 12 осенне-зимних матчах чемпионата России казанцы забили всего пять мячей, три из которых в одном матче – в ворота аутсайдера «СКА-Хабаровска» (3:1). Сразу в девяти матчах из 12 команда Курбана Бердыева не забила ничего.

В игре против «Локомотива» «Рубин» создал лишь один настоящий голевой момент: Оздоев и Азмун вышли на одного вратаря, полузащитник отдал мяч форварду, но ему не дал забить защитник, почувствовавший себя Усейном Болтом.

ОЗДОЕВ И ПОДБЕРЕЗКИН – ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР

В первом тайме ближе других к центральным защитникам у «Рубина» играли Подберезкин и Магомед Оздоев. Это пара хавбеков при атаке была нацелена на продвижение мяча вперед. И если Подберезкин в основном играл с ближними партнерами, то Оздоев несколько раз отрезал своими передачами от обороны сразу группу соперников.

Наличие при начале атак в опорной зоне и Подберезкина, и Оздоева позволяет каждому из них включаться в атаку – в разных эпизодах матча. Атаку, в которой не забил Азмун, начал из глубины Оздоев, а потом сам же ее продолжил, включившись в штрафную площадь. В игре с «Локомотивом» у Подберезкина таких включений не было.

Выше Оздоева и Подберезкина действовали латерали Набиуллин и Кудряшов, полузащитник Ахметов, нападающие Азмун и Канунников. Чаще всего казанцы атаковали через левофланговую зону, в которой действовали Набиуллин, Ахметов и куда смещался Азмун. Ахметов поучаствовал сразу в двух опасных атаках. Во-первых, вывел Оздоев в штрафную в обозначенном эпизоде. Во-вторых, сам вывел на удар Азмуна в штрафной.

В правой зоне «Рубина» была тишина. Во многом из-за отсутствия в ней полузащитника – Подберезекин в атаку не поднимался. А Ахметов туда не смещался.

ПРОВАЛ ГИЛЯЗУТДИНОВА

Единственным футболистом «Рубин», который был заменен по ходу одного из таймов, стал нападающий Илья Гилязутдинов. Он просто не попал в командную игру.

Показательны два момента. Первый возник на половине поля «Рубина»: Гилязутдинов получил мяч, а его окружили три соперника. Футболист попытался вылезти из ситуации за счет дриблинга. На своей половине! Над стадионом раздалось громкое: «Гиля, пас!». Второй эпизод возник на чужой половине поля: Гилязутдинов потерял мяч и выключился из игры. Раздался крик: «Вступай в отбор». И уже тогда игрок включился. Но секунды были потеряны. Через две минуты после второго момент спортсмен был заменен.

При этом сильное качество 20-летнего спортсмена подметить было можно – это ускорение. Дважды партнеры пытались бросить мяч на скоростной порыв форварду, но их подводила точность передач. В одном из эпизодов Гилязутдинов все же прорвался за спину защитникам – после неудачной скидки полузащитника «Локо» назад. Несмотря на то, что форвард опередил всех, он ушел в сторону от ворот.

Интересно, что после перерыва центром действий самых неопытных игроков была правая зона. Опытный Кузьмин действовал на позиции левого центрального защитника, хотя может сыграть на любой. Вернувшийся из аренды Устинов играл слева, хотя может сыграть и справа. Особенность правой бровки «Рубина» в том, что она после перерыва была ближней к тренерской скамейке. И игрокам правой зоны удобно было подсказывать, чем тренерский штаб и занимался. Кузьмин и Устинов в подсказках нуждались меньше остальных. А третьим таким игроком был форвард Жемалетдинов, тоже тяготевший к левой зоне.

УМНАЯ ИГРА ШЕКАРИ

А вот 19-летнему иранскому полузащитнику Шекари тайм удался. Действуя в средней линии, ему удавалось находить свободные зоны для получения мяча. Также футболист создавал их для партнеров, уходя во фланг. Несколько раз благодаря таким уходам к бровке Шекари позволил получить мяч Жемалетдинову, отскакивавшему под передачу в недодачу.

Другое сильное качество Шекари – быстрое принятие решений: половину передач он сделал в одно касание. Всего передач игрок выполнил 17, точными стали 15.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ АТАК

Одно из объяснений малого количества передач Шекари – действия защитников при начале атак: после перерыва ошибались Сорокин и Зиганшин. Что пас не является сильным качеством Сорокина, возможность убедиться была еще в первой половине сезона.

За игру «Локомотив» нанес тоже семь ударов. Два из них стали следствием прессинга на чужой половине поля – во втором тайме ошибся в передаче Зиганшин, а в первом тайме дал себя обокрасть Ахметов.

Другой опасный момент «Рубин» позволил создать сопернику на «стандарте». Ошиблись два молодых игрока. После розыгрыша углового на фланге остался один на один с соперником Михайлов, вышедший на поле вместо Гилязутдинова. Прозвучала команда: «Не бросайся». Но Михайлов чуть опередил ее, чем позволил сопернику сделать навес. При подаче своего игрока упустил Яковлев.

Непосредственно при оборонительных действиях «Рубин» не позволил создать сопернику ничего. И это неудивительно – меньше «Рубина» (17 голов) в чемпионате России пропустили лишь «Локо» (15) и «Зенит» (13). Организованная оборона у «Рубина» уже есть. А вот атаки нет.