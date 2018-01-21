«ПОБЫВАЛА С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ВИЗИТАМИ В ТУРЦИИ И ЕГИПТЕ»

– В своем инстаграме вы себя называете «Citizen of suitcase». То есть живете в разъездах, сидите на чемоданах. Это громадное счастье или от такого ритма устаешь? Не путаетесь, в каком городе оказались в конкретный день?

– После победы в конкурсе «Мисс Россия» журналисты часто спрашивали, что в жизни доставляет мне наибольшее удовольствие. Помню, я тогда отвечала: музыка, книги, путешествия.

О путешествиях я мечтала с раннего детства. Поэтому, наверное, любила географию, знала наизусть страны и столицы, могла показать их на карте с закрытыми глазами. Каждый раз, приезжая в новый город или страну, я очень легко встраивалась в новую жизнь. Мечтала побывать во всех местах планеты, которые носят название «Виктория».

Путешествия по-прежнему меня радуют. Я быстро собираюсь в дорогу, всегда открыта новым впечатлениям и знакомствам. Но теперь они большей частью связаны с моей работой. Например, только в декабре я побывала с официальными визитами в Турции, а также в Египте – как раз перед тем как было принято решение о возобновлении воздушного сообщения между нашими государствами. Еще – на матче «Пари Сен-Жермен» по личному приглашению президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, в Англии – на матче «Манчестер Юнайтед», в Абу-Даби – вместе с генсекретарем ФИФА Фатмой Самура на финале клубного чемпионата мира и на церемонии World Global Soccer Award в Дубае.

Бывает так, что прилетаю в Москву и даже не попадаю домой, а просто переезжаю в другой аэропорт – и опять улетаю. Легко ли это? Не очень. Но я делаю то, что должна делать, и стараюсь справляться с этим хорошо.

Сейчас я бы добавила, что возвращаться из поездки домой – это тоже огромная радость. Уже внесла в свой список приоритетов и удовольствий общение с близкими мне людьми, с которыми можно быть просто Викой, самой собой, а не девушкой с обложки. Наверное, я просто стала взрослее.

– В каком самом необычном месте вы побывали?

– Пожалуй, это тот самый необитаемый остров в Панаме, на котором проходили съемки программы «Последний герой». Вы помните, это аналог американского реалити-шоу Survivor. Уж куда необычнее!

«ЛИНЕКЕР ИЗМЕНИЛ СВОЕ МНЕНИЕ»

– Почему вы отдельно отметили Иран в своих соцсетях, публично пригласив именно эту страну на чемпионат мира? Люди сразу обратили на это внимание.

– Я как россиянка и посол чемпионата мира приглашаю посетить Россию болельщиков всех стран, в которых уже побывала и куда собираюсь в качестве посла ФИФА в рамках мирового трофи-тура, организованного совместно с компанией Coca-Cola.

Футбол – это спорт, который интересен миллионам. Трибуны стадионов должны быть заполнены, иначе чемпионат потеряет значительную часть своей зрелищности и привлекательности. Для очень многих людей из других стран билет на чемпионат станет одновременно и визой в Россию. Это уникальный шанс познакомиться с нашей культурой, историей, увидеть своими глазами, как мы живем, какие мы...

– Весь мир с вами уже познакомился в 2017 году. Многие спортивные издания отметили: «Судя по реакции соцсетей, главным событием жеребьевки Кубка конфедераций стала Виктория Лопырева». Как не нервничать перед ответственным выходом на сцену? Это более волнительно, чем в конкурсе «Мисс Россия»?

– Скажу честно: перед прямым эфиром жеребьевки, которая прошла в Казани, я сильно волновалась. Даже перед первым в моей жизни интервью на телевидении такого не было, не говоря уже о конкурсах красоты. Прямой эфир Первого канала, который увидят практически во всех странах мира. И я, Вика Лопырева, посол чемпионата мира, выношу на сцену и представляю миру мяч Кубка конфедераций… В тот момент я ощущала огромную ответственность.

– Вы разбираетесь в качестве и особенностях футбольных мячей? Чем презентованный вами мяч «Красава» лучше предыдущего?

– Новый мяч – прежде всего символ события, для которого он создан и предназначен. Какие-то вещи стираются из памяти, а что-то остается навсегда.

Так вот, останутся и мяч, и его название. А это все связано с моей страной, с Россией. Уже сейчас мяч «Красава» стал частью мировой истории.

– Почему не вы вели жеребьевку чемпионата мира в Кремле? С нашей точки зрения вы – великолепная кандидатура. Насколько тяжело получить такое доверие от ФИФА? И как, с вашей точки зрения, с этой миссией справилась Мария Командная?

– Заслужить доверие ФИФА непросто, но возможно, раз вы сейчас интервьюируете первую в истории девушку – не легенду мирового футбола, с которой ФИФА подписала контракт, пригласив участвовать в мировом трофи-туре.

Я столько мероприятий уже провела и по-прежнему веду – не только спортивных. Поэтому когда находилась на финальной жеребьевке в качестве официального посла ФИФА, а не ведущей, испытывала настоящее удовольствие от возможности впервые наблюдать все происходящее на сцене из зрительного зала, а не из-за кулис.

В частности, я видела, как профессионально работает Гари Линекер. Тот самый Гари, который, помнится, призывал бойкотировать чемпионат в России. Говорю без сарказма, каждый имеет право на свою точку зрения. И каждый имеет право ее изменить, познакомившись с темой поближе. Чувствовалось, что Марии рядом с таким профи было очень комфортно. Перед началом церемонии я пожелала ей удачи. На мой взгляд, она отлично справилась. А с Гари мы подружились.

«ПРЕДСТАВЛЯЮ СЕБЯ ГЕНМЕНЕДЖЕРОМ КЛУБА»

– Вы отлично говорите по-английски. Где и как его учили? Тяжело ли дался язык?

– Учила в школе, потом в университете, занималась дополнительно. Но очень многое дала именно языковая практика. Без нее язык остается чистой теорией.

– У вас загруженный график, вы продолжаете учебу. Почему поступили в Высшую школу экономики?

– Я выбрала программу «Спортивный менеджмент», которая была создана по инициативе ФИФА. Это абсолютное попадание в сферу моих интересов и профессиональных потребностей. Есть вещи, которые я и сама уже могу преподавать. А есть области, с которыми до сих пор была знакома весьма поверхностно или вообще никак. В частности, со спортивным правом.

– Я видел ваши фотографии на той лекции. И задумался: а может ли Виктория Лопырева стать генменеджером футбольного клуба? Представляете себя в такой роли?

– Теоретически – да. Могла бы. Любой генменеджер в первую очередь – управленец. Для этого нужно обладать набором качеств, которым далеко не всегда можно научить. Некоторые качества заложены в нас с рождения: либо ты по натуре – лидер, либо ведомый. Умеешь брать ответственность на себя или предпочитаешь быть чуть в стороне, но при этом – хороший исполнитель.

Лидеру, безусловно, нужны и глубокие знания – например, то же спортивное право. Но это сфера, в которой он опирается на знания профессионального юриста, члена команды.

«ВЕРЮ В ВАЛЕРУ»

– Валерий Карпин возглавил клуб из вашего родного города. Что его ждет – и «Ростов», и самого Карпина? Вы верите в Валеру?

– Да, я верю в Валеру. Он может. Только не надо мешать. А то у нас столько околофутбольных подводных течений, что можно захлебнуться. В общем, Валера, верим!

– Роналду или Месси? И почему?

– Я уважаю колоссальный труд Роналду, он фантастически трудоспособен и успешен. Кто знает, кем бы стал Криштиану, если бы постоянно не доказывал всем и самому себе, что он – спортсмен высочайшего класса. С Месси другая история. На мой взгляд, он просто родился гениальным футболистом.

– Раньше вы говорили, что главный мачо российского футбола – Роман Широков. А кто сейчас такой мачо в РФПЛ?

– Теперь я отвечу так: ребята, не надо быть мачо. Просто будьте футболистами, за которых не стыдно.

– Объясните с точки зрения женской логики, как сборная России может выиграть домашний чемпионат мира по футболу? Вот есть группа с Уругваем, Египтом, Саудовской Аравией, в 1/8 финала попадется Испания или Португалия… Опишите весь маршрут, проявив фантазию.

– Логика либо есть, либо нет. К полу человека это не имеет ни малейшего отношения, верно? Иначе я буду вынуждена усомниться в том, что вы не сексист, – улыбается Виктория. – И, кстати, вы берете интервью не только у посла ФИФА, но и у первой россиянки, которая стала послом ООН по программе Zero Discrimination. Это наш основной посыл в рамках предстоящего чемпионата мира.

Ответить на ваш вопрос одна только логика не поможет. На поле порой случаются чудеса. Или то, что кажется чудом, а на самом деле является результатом упорного труда и профессионализма. Победителями в домашнем чемпионате мира мы, к сожалению, не станем.

Уверена, что игра с Уругваем будет непростой. Почти на 100 процентов убеждена, что мы выйдем из группы. Но Испания и Португалия? Впрочем, как я уже сказала, чудеса случаются. Верю, что главный тренер Станислав Черчесов сделает для этого все возможное.



Виктория и генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура на церемонии объявления маршрута тура Кубка мира. Фото Михаила Джапаридзе/ТАСС

«РЕАЛ» ДЛЯ СМОЛОВА НЕРЕАЛЕН»

– Получится ли у Федора Смолова в зарубежном чемпионате? В том же мадридском «Реале»? С вашей точки зрения, какой клуб для него был бы идеальным?

– Я не слежу за игрой Федора, как раньше, когда мы были вместе. Но всегда говорила, что ему нужно обязательно пробовать себя в зарубежном клубе, отказавшись при этом от каких-то материальных выгод в России. Но только не в английской премьер-лиге, где Федору, как мне кажется, не хватит ни скорости, ни выносливости. Скорее, это должен быть немецкий клуб. Впрочем, если нет желания терять деньги, можно уехать в Китай.

Что касается «Реала», то он для Смолова нереален. Купить его теоретически могут. У Федора достаточно активный и умный агент. Но представить его полноценно играющим в составе «Реала» я не могу. Разве что кто-то из испанских игроков будет работать исключительно на персональные подачи Федору Смолову. В любом случае желаю ему успехов, как и всем нашим сборникам.

– У вас 1,7 млн подписчиков в инстаграме. Ваша личка забита сообщениями, но отвечаете ли вы? Пишут ли звезды футбола?

– Пишут и звезды, и болельщики, и люди, не имеющие вообще никакого отношения к футболу. Мужчины и женщины, даже дети. География широчайшая: Россия, Европа, Америка, Ближний Восток, Австралия, Япония… Поэтому многие посты дублирую на английском. Когда количество моих подписчиков перевалило за миллион, я попыталась проанализировать, кто они, эти люди. Что именно в моих публикациях вызывает наибольший интерес?

Много пишу о футболе, путешествиях, странах, отелях, своих впечатлениях, повседневной жизни, об интересных мне людях, о своих друзьях, делюсь мнением, спрашиваю советы.

В моих профилях можно увидеть фоторассказы о таких событиях, на которые в принципе крайне сложно попасть – например, о церемонии The Best в Лондоне. И одновременно – о чем-то очень простом и повседневном. Одним словом, это рассказ о моей жизни, наполненной самыми разнообразными вещами, встречами и событиями. Иногда просматриваю ленту и сама удивляюсь – неужели это все обо мне?

Спасибо всем моим подписчикам за то, что разделяете со мной и радость, и проблемы, которые неизбежны в жизни любого из нас. Искренне желаю всем удачи, крепкого здоровья и, конечно же, любви!



Инна (супруга полузащитника сборной Юрия Жиркова) и Виктория: болеем за наших! Фото Петра Тишкова/MAXIM

Виктория ЛОПЫРЕВА

Посол чемпионата мира по футболу, «Мисс Россия», телеведущая, модель.

В октябре 2015 года подписала контракт с дирекцией «Ростов-на-Дону-2018», став послом донской столицы на чемпионате мира по футболу. В 2017 году подписала контракт с ФИФА, став послом ЧМ-2018. Первая россиянка, которая стала послом ООН по программе «Ноль Дискриминации».

В качестве волонтера организует для детей и подростков благотворительные акции, к которым привлекает известных футболистов.

«Самая стильная телеведущая года»-2009. Медали «За доблестный труд» и «За интернациональную работу с молодежью».

Сайт: lopyreva.ru

Инстаграм: @lopyrevavika