«Динамо» официально подтвердило переход Константина Рауша и его мотивацию тоже. У «Кельна», его бывшей команды, дела относительно наладились, немецкий клуб выиграл три подряд игры чемпионата и уже почти включился в борьбу за выживание. Однако главным для Рауша все-таки остается шанс попасть в сборную России на чемпионат мира. Переход в РФПЛ тоже ради этого. «В ситуации с Раушем совпали интересы у обеих сторон – Константин хочет играть в России, чтобы быть на виду у тренеров национальной сборной в преддверии чемпионата мира, а «Динамо» заинтересовано в сильном футболисте, который может вывести команду на новый уровень», – пояснил гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев.

«Спартак» пока не собирается отпускать Ивелина Попова – по крайней мере в аренду в казанский «Рубин». Команда Курбана Бердыева интересовалась такой возможностью, однако получила отказ. Ранее «Спартаку» предлагали выкуп Попова, которого сложно назвать ключевым игроком – то предложение на 7-8 млн евро выглядело заманчивее. Зе Луиш тоже никуда не уйдет – те предложения из английской премьер-лиги, которые у него были, в том числе от «Брайтона», не стал рассматривать сам форвард.

«Зенит» и «Спартак» продолжают изучать шанс на покупку Эльмира Набиуллина. История инсайдов вокруг защитника «Рубина» – одного из главных русских героев «Рубина» – давняя, интерес к нему от более топовых клубов существует каждое окно. Агент футболиста подтвердил: «Зенит» и «Спартак» были заинтересованы раньше, сохранили желание и сейчас. Кроме того, существуют варианты и в зарубежных чемпионатах. Сейчас, когда «Рубин» пытается балансировать между сохранением способного состава и очищением финансовой ситуации, выгодная продажа Набиуллина могла бы помочь разобраться со второй частью задачи. Но существенно увеличила бы объем игровых проблем.

Любопытно закручивается история вокруг Николы Максимовича, которого «Спартак», казалось, уже почти подписал. Оказывается, и тут сталкиваются интересы москвичей с «Зенитом». Серба приглашали в Петербург еще летом, а Роберто Манчини вообще хотел видеть Максимовича еще в «Манчестер Сити». Если «Зенит» оперативно сделает «Наполи» предложение по Максимовичу, его переход в «Спартак» отдалится – по крайней мере по времени, которое понадобится итальянцам на рассмотрение и принятие решения в новых обстоятельствах.

Тульский «Арсенал» не собирается отпускать центрального защитника Максима Беляева в «Зенит» на скромных условиях. Сумма меньше миллиона евро, которая сейчас звучит в переговорах, Тулу точно не устраивает. Судя по всему, конкретных цифр, устраивающих «Арсенал», клуб пока не озвучивал. Позиция тульского клуба пока выглядит сильно: команда успешно идет в середине таблицы, генерирует интерес к своим игрокам и не собирается отпускать их, пока не получит идеального предложения.

Роман Павлюченко не планирует завершать карьеры и рассматривает варианты продолжения. Есть экзотические интересующиеся – как клубы из Индии и Индонезии, есть более близкие и конкретные – как калининградская «Балтика». Но главное требование Романа сейчас – расположение клуба как можно ближе к Москве. У Павлюченко нет желания ни расставаться с семьей, ни перевозить ее из города.