«ОШИБКИ ГРАСИИ ЕЩЕ НЕ ИСПРАВЛЕНЫ»

– В чем причина провала «Рубина» в первой части сезона?

– Курбан Бердыев – не волшебник. Поэтому команда и не могла резко заиграть. В недавнем интервью главный тренер казанцев говорил, что футболисты «Рубина» не голодны до побед. Это многое объясняет. Когда игроки не нацелены на высокие задачи, их нельзя добиться. При мне в «Рубине» с мотивацией проблем не возникало. Сейчас все иначе. Думаю, поэтому многие дорогостоящие легионеры и покидают Казань. Бердыеву нужна другая отдача.

– То есть нынешний «Рубин» – в большей степени еще команда Хави Грасии, который только что подписал контракт с «Уотфордом»?

– Да. Он собрал этих иностранцев, которые приехали в Россию подзаработать. А Бердыев сейчас исправляет ошибки предшественника…. Читал, что некоторые легионеры «Рубина» даже режим нарушали! Ну куда такое годится? Зачем платить деньги за таких «горе-звезд»?!

«СТАТИСТИКА ГОЛОВ – ЧУДОВИЩНАЯ»

– Какие позиции надо усилить «Рубину», чтобы весной выправить ситуацию?

– Проблемы есть во всех линиях. За исключением вратарской: Сергей Рыжиков – отличный голкипер, и Сослан Джанаев тоже. А вот в других амплуа… Прекрасно помню, как тот же Алекс Сонг выступал за «Барселону». Но в «Рубине» это была тень игрока. Очень интересно было бы когда-нибудь узнать подробности трансфера Сонга. Полагаю, на такие деньги можно год целую команду содержать…

– «Рубин» пропустил 17 голов, а забил всего 20. За 20 туров. Это чудовищная статистика?

– Конечно, чудовищная. А если бы не разгром «Анжи» со счетом 6:0, было бы еще хуже. Бердыеву действительно тяжело. Но я почти не сомневаюсь, что он перестроит команду так, как нужно. И результат придет.

«БЕРДЫЕВСКИЙ «РУБИН» УВИДИМ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ»

– Уже весной?

– Нет, весной ждать чудес не стоит. Слишком большой отрыв в очках от зоны еврокубков. А новичкам потребуется время на адаптацию. Поэтому «Рубин» Бердыева мы, скорее всего, увидим только в следующем сезоне.

– Вы уверены, что руководство «Рубина» летом не предпримет очередную тренерскую рокировку?

– Сомневаюсь, что Бердыева могут уволить. Это очень сильный специалист. И идей у него наверняка достаточно. Осталось сформировать правильный состав. Для этого требуются средства, которых у «Рубина» больше, чем Бердыев имел в «Ростове». Там, напомним, он за короткий срок вывел команду в Лигу чемпионов. Поэтому и Казани надо набраться терпения.