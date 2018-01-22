«СУХОЙ» ЗАКОН

Осенью казалось, что в текущем сезоне сразу несколько команд смогут бросить вызов «Ювентусу», однако к концу первого круга заданный темп выдержал только «Наполи», тогда как команды Лучано Спаллетти и Эусебио Ди Франческо позволили себе допустить несколько осечек и отпустить «старую сеньору» на приличное расстояние. Теперь удел «джаллоросси» и «россонери» – борьба с «Лацио» и между собой за две оставшиеся путевки в Лигу чемпионов.

Обе команды находятся не в лучшей форме, и эта игра должна была ответить на вопрос, кому больше пошла на пользу пауза после 19 тура. «Интер» подошел к матчу, имея в пассиве серию из пяти матчей без побед, тогда как у «Ромы» аналогичная серия достигла «всего» лишь цифры три. И те, и другие испытывают огромные проблемы в атаке. «Рома» в пяти последних встречах забила три мяча, а «Интер» – и вовсе два.

Видимо, этим и объясняется тот факт, что у гостей с первых минут на острие появился Эдин Джеко, который давно уже одной ногой в «Челси». Других боеспособных единиц у Ди Франческо нет. Компанию боснийцу в атаке составили Жерсон, пропустивший четыре последних матча, и Эль-Шаарави, а в средней линии поддерживали Раджа Найнгголан, Кевин Стротман и Лоренцо Пеллегрини.

Стартовый выбор Спаллетти ничем не удивил: Мауро Икарди, Иван Перишич, Антонио Кандрева, Борха Валеро – все «тузы» на месте.

НА МИНИМАЛЬНЫХ СКОРОСТЯХ

Давление, которому подверглись футболисты обеих команд в последние недели, не лучшим образом сказалось на обоих коллективах. Никто оказался не готов рисковать, и если в первые 15 минут игра чем и могла запомниться, так это напряжением, но никак не высокими скоростями или многоходовыми комбинациями.

«Интер» не особо стремился много владеть мячом, сделав ставку на длинные передачи в атаку, чему способствовал и мощный прессинг гостей в средней линии. Дважды забег Кандревы прервал арбитр Давиде Масса, а выскочивший один на один с Алисоном Икарди не устоял в борьбе с Костасом Маноласом. В этот раз свисток арбитра промолчал.

Моментов команды не создавали, и в целом им заметно не хватало скорости мысли и действия. Тем неожиданнее гол, забитый римлянами в контратаке. Эль-Шаарави отозвался на длинную передачу из глубины, убежал на рандеву с Самиром Хандановичем и красиво перебросил через него мяч. Чудовищную ошибку в этом эпизоде совершил Давиде Сантон, на ровном месте промахнувшийся мимо мяча.

Гол деморализовал нерадзурри, и концовку тайма они провели в глубоких раздумьях. А футболисты «Ромы», добившись необходимого преимущества, с удовольствием отошли назад и стали дожидаться ошибок соперника. Свисток арбитра на перерыв заглушил свист трибун, недовольных унынием и пассивностью в действиях своих любимцев. Впрочем, и «Роме», за исключением забитого единственным ударом в створ мяча особенно похвастать в первые 45 минут нечем.

МНОГОХОДОВКА ДИ ФРАНЧЕСКО

Желая во втором тайме выиграть борьбу в середине поля, в перерыве Спаллетти заменил Роберто Гальярдини на Марсело Брозовича, но желаемого эффекта это не возымело, если не сказать больше – футболисты «Интера» продолжили допускать катастрофическое количество брака. Зачастую хозяевам не удавалось даже сделать первый точный первый пас, чтобы развить зарождающуюся атаку. Когда камера на 67-й минуте выхватила наставника «нерадзурри», тот даже не смотрел на поле, растерянно разглядывая собственные ботинки.

Лучшим у «Ромы» в этот вечер был Эль-Шаарави, буквально разорвавший левый фланг обороны «Интера». Итальянский нападающий совершил несколько опасных прорывов, один из которых завершился голом, а также здорово ассистировал партнерам. Противостоящему ему на фланге Сантону регулярно не хватало скорости, чтобы успеть за резким оппонентом.

А на 70-й минуте Ди Франческо провел многоходовую комбинацию и, как выяснится позже, переиграл самого себя. Вместо Жерсона на поле вышел третий центральный защитник Бруно Перес. Правый защитник Алессандро Флоренци выдвинулся на позицию латераля, а Эль-Шаарави оставил ему фланг и ушел на противоположный. Пока римляне привыкали к перестановкам, Икарди получил мяч в центре штрафной и с нескольких метров нанес прицельный удар в дальний угол – Алисон чудом перевел мяч в штангу.

А с выходом Эдера в концовке «Интер» оживился, создал у ворот «Ромы» несколько реальных возможностей сравнять счет и, несмотря на все геройство великолепно сыгравшего Алисона, на 85-й минуте сравнял-таки счет – Матиас Весино перевисел оппонента в чужой штрафной и точным ударом в угол не оставил вратарю шансов.

Так «Рома», имевшая преимущество над «Интером» на протяжении 70 минут встречи, не смогла увезти из Милана победу, которая, в общем-то, сама шла в руки. А победителем в этой ситуации оказался «Лацио», разгромивший несколькими часами ранее «Кьево» (5:1).