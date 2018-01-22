30 ПРОЦЕНТОВ ДО ТИТУЛА

Еще до матча с «Бетисом» отрыв «Барселоны» от мадридского «Атлетико» составлял восемь очков. А потому команда уже начала прикидывать, как бы быстрее стать чемпионом, и сосредоточиться на выступлении в еврокубках. За первый круг «Барса» не проиграла ни разу, потеряв всего шесть очков. И, как пишет издание Sport, в «Барселоне» считают, что на 70 процентов обеспечили себе чемпионство. Цель – выиграть титул за семь туров до завершения чемпионата, то есть уже в середине апреля. В такой ситуации команда готова распределять силы по мере важности того или иного матча. Большинство сложных игр с прямыми конкурентами пройдут на «Камп Ноу». А выездная победа над «Бетисом» в список трудных для выполнения задач не входила с самого начала.

13 – СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО

Тем не менее, раскусить «Бетис» оказалось не так-то просто. Хотя статистика говорила об обратном. «Барселона» не уступала сопернику с марта 2008 года (2:3) – в 13 последних матчах побеждала 10 раз, еще трижды играла вничью. Правда, к этой встрече у гостей набралось много травмированных. В заявке на игру не было Иньесты, Маскерано и Дембеле, да и самый громкий трансфер зимы, Коутиньо, все еще восстанавливается от повреждения, с которым приехал из Англии.

«Бетис» начал матч резво, сообразил несколько быстрых атак. «Барселона» же болельщиков не радовала. И не очень понимала, как избавиться от высокого прессинга соперника. Только в концовке первого тайма гости взвинтили темп, но забить так и не смогли.

ПРИЕМЫ ГАРСИИ, СОЛО МЕССИ И СУАРЕСА

Экс-полузащитник «Зенита» Хави Гарсия стал главным по сдерживанию атакующего дуэта «Барселоны» в первом тайме. Сначала испанец вставал стеной на пути маленького аргентинца, да так, что тот сразу падал на газон. А ближе в концу тайма технично удержал Луиса Суареса, не дав тому разогнать атаку. Впрочем, удачные действия Гарсии ограничились первым таймом.

Во второй половине матча гости прибавили, хотя без одного из своих моторов, бразильца Паулиньо, организовывали не слишком яркие атаки. В недавнем интервью испанским СМИ Луис Сколари заметил, что Месси только выигрывает от присутствия Паулиньо на поле, – тот дает аргентинцу больше пространства для творчества. Тем не менее первый мяч в ворота «Бетиса» команда организовала без бразильца. Счет открыл Ракитич. Дальше голы от «Барселоны» сыпались примерно каждые 6-7 минут. Ни в одном из них Паулиньо так и не поучаствовал. Зато Месси с Суаресом сделали по дублю, разгромили «Бетис» и увеличили отрыв от ближайшего преследователя до 11 очков.