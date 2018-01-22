Судя по всему, главная звезда лондонского клуба готовится к переезду в чемпионат Испании.

Эден Азар, сыгравший в этом сезоне 31 матч (11 голов и 8 голевых передач), действительно размышляет над переходом в "Реал".

И если ранее бельгиец опроверг заявление своего отца, то сейчас полузащитник дал понять журналистам, что вопрос его трансфера на "Сантьяго Бернабеу" решится грядущим летом.

Напомним, ранее отец игрока сообщил следующее: "Эден отклонил предложение "Челси" о продлении контракта, чтобы отреагировать на интерес «Реала», где он будет чувствовать себя комфортно. Но на данный момент никаких контактов не было. Азар – всего лишь одна сторона в этом вопросе".

Позже футболист скажет: "Буду ли я подписывать новый контракт? Да. Сначала это сделает Куртуа, а потом уже я".

Очевидно, что 26-летний футболист пытается успокоить фанатов "Челси", которые, разумеется, недовольны его поведением.

После победы над "Брайтоном" (4:0) Азару вновь задали вопрос о переходе в "Реал". И вот, что ответил полузащитник:

"Иногда мой отец говорит много лишнего. Да, я рассказывал ему об интересе "Реала", но сделал это ради того, чтобы он был в курсе. Ничего более. Поэтому, не беспокойтесь.

Я сосредоточен на "Челси". У меня еще два года по контракту, и я счастлив здесь. Как я говорил ранее, при чем не первый раз, хочу закончить сезон в Лондоне, а дальше будет видно. Но повторюсь, я счастлив на "Стэмфорд Бридж".

Также Азар прокомментировал работу лондонского клуба на трансферном рынке.

По сообщениям британских СМИ, "Челси" ищет нового форварда, а в список возможных приобретений вошел Энди Кэрролл из "Вест Хэма", который ранее выступал за "Ливерпуль". Но переход английского игрока может сорваться из-за травмы.

По другим сведениям, "Челси" договорился о переходе экс-форварда "Манчестер Сити" Эдина Джеко, который провел в этом сезоне за "Рому" 27 матчей, забил 12 голов и 4 голевые передачи.

"Думаю, у нас есть два хороших бомбардира – Альваро Мората и Миши Батшуайи. Если они не готовы играть, я могу выйти на позицию центрфорварда. Поэтому, я не думаю, что "Челси" нужен новый нападающий.

Мне кажется, что вся проблема в нас. Мы не можем создать достаточное количество опасных моментов. Если бы мы забивали в каждом, то были бы лучшей атакой в мире. В таком случае, никто бы не говорил, что "Челси" нужен новый форвард. Все зависит от команды", – сказал бельгиец, чьи слова приводит Goal.