Сегодня в центре нашего внимания «Ростов» – 10-я команда лиги.

ОСЕНЬ-ЗИМА: ПРЕОДОЛЕНИЕ КАДРОВЫХ ПОТЕРЬ

Первая часть чемпионата России разделилась для «Ростова» на две части: до сентября и после. Летом «Ростов» набрал 15 очков в восьми играх и шел третьим. Откат в таблице случился в осенне-зимний период, когда «Ростова» набрал 10 очков в 12 матчах.

В конце августа южане сыграли вничью с «Зенитом» - 0:0. Та встреча стала последней для защитника Михи Мевли, за которого «Зенит» заплатил 8 миллионов евро. С ним в составе в восьми стартовых турах команда Леонида Кучука пропустила всего лишь три мяча! Без него стало значительно хуже: 14 мячей в 12 матчах! Его уход сильно ударил по команде.

Мевля был незаменим: будучи игроком «Ростова», он сыграл в этом сезоне 720 минут из 720 возможных. С ним ростовчане сдержали «Зенит» (0:0) и «Краснодар» (0:0). А всего на ноль сыграли пять матчей - больше половины. Но стоило ему уехать, как «Ростов» выдал серию из восьми матчей с пропущенными мячами! Лишь ближе к каникулам удалось отстоять свои ворота в битвах с «Амкаром» (0:0), «Анжи» (2:0) и «Уфой» (1:0).

Равноценно заменить Мевлю было невозможно. Но у «Ростова» возникли вопросы и просто с заменой. В матче с «Локомотивом» (0:1) трио центральных защитников составляли Ингасон, Макеев и Гацкан. Один из них большую часть карьеры играл на фланге обороны, родной позицией другого является опорная зона. Лишь по ходу экспериментов образовалось сочетание, ставшее основным: Ингасон - Вилюш - Макеев. Получивший шанс в первых матчах после отъезда Мевли словенец Бобен воспользоваться им не сумел. Это и привело к тому, что Макеев за возможность ухватился.

Но потеря Мевли - не единственная трудность «Ростова». Сыграв 11 туров, надолго из-за травмы выбыл Артур Юсупов. Арендованный у «Зенита» игрок стал в Ростове-на-Дону основным. Он оказывал большое влияние на атакующую игру. Об этом говорит статистика его передач: Юсупов лучший в «Ростове» и по количеству (50), и по качеству пасов (89%). Все в порядке у него было с игрой в обороне. По данным WhoScored.com, в среднем за игру Юсупов совершал 2,7 отбора. Сейчас это третий результат в лиге среди центральных хавов. Лучше показатели только у Шарля Каборе из «Краснодара» (3,1) и Самбы Соу из «Динамо» (3,6). Как и трансфер Мевли, потеря Юсупова ударила по команде.

Игроки атакующей группы тоже выбывали. Тимофей Калачев, лучший в команде по системе «гол+пас» (семь очков), пропустил три матча. Они пришлись на тот период, как команда уже лишилась Мевли и Юсупова.

В свете этих событий десятое место - достойный результат. Как и всего 17 пропущенных мячей. Меньше пропустили лишь «Локо» (15) и «Зенит» (13). Ни разу «Ростов» не пропустил больше двух мячей за игру! Организация игры в обороне у команды была.

ЗИМА-ВЕСНА: СИГУРДССОН МОЖЕТ ПОДВИНУТЬ МАКЕЕВА

«Ростов» мало забивает - всего 17 мячей. Меньше забили только «СКА-Хабаровск» (16) и «Амкар» (12). Раскрыть атакующий потенциал команды - то, что предстоит сделать Валерию Карпину. А потенциал есть. Тут и два мощных форварда на выбор - Бухаров и Дядюн, и группа креативных фланговых игроков - Ионов, Калачев, Зуев, Думбия. А в центре поля есть Павел Могилевец. Плюс должен вернуться в строй Юсупов.

Ростовских болельщиков должно радовать, что «Ростов» уже усилил две позиции - команду пополнили защитник Рагнар Сигурдссон и хавбек Валерий Чуперка. Первый пришел свободным агентом из «Фулхэма», второй - из «Балтики». После ухода Мевли и травмы Юсупова центр обороны и центр поля «Ростова» нуждался в дополнительных боевых единицах. Они найдены. Продолжит ли Макеев, которого Карпин знает по работе в «Спартаке», играть в центре обороны после трансфера Сигурдссона? Не факт.

КТО УДИВИЛ

Артур ЮСУПОВ

Летом Артур Юсупов был арендован у «Зенита». И сразу же стал основным игроком. И был им, пока его не выбил из строя разрыв крестообразных связок колена. В «Ростове» Юсупов проделывал огромный объем работы - при обороне выжигал центр поля, при атаках был конструктором команды.

КТО РАЗОЧАРОВАЛ

Матия БОБЕН

Этого центрального защитника «Ростов» приобрел летом у словенской «Горицы» за 300 тысяч евро. Но пока футболист провел на поле лишь 405 минут. Из задействованных в первой части футболистов меньше у «Ростова» сыграли только два россиянина - 22-летний форвард Эльдор Шомуродов и 25-летний полузащитник Игорь Киреев. Как и они, словенец еще молод - 23 года. Поэтому заявить о себе еще может. Но от приезжего игрока всегда ждешь демонстрации товара лицом. Тем более когда на его позиции нет больших величин, как в «Ростове». Сразу семь раз на позиции центрального защитника играл Евгений Макеев!

ЛУЧШИЙ МАТЧ

6-й тур. 12.08.2017. «Уфа» (Г) - 4:1

Самая крупная победа «Ростова» в первой части сезона. И единственный матч, в котором команда с берегов Дона забила больше двух мячей за игру. Ярче всех себя проявил Тимофей Калачев: на его счету два гола и результативная передача.

ХУДШИЙ МАТЧ

16-й тур. 4.11.2017. «Ахмат» (Г) - 0:1

У «Ростова» ничего не получалось в атаке: за игру гости лишь один раз пробили по воротам из штрафной, причем удар состоялся из угла площадки. «Ахмат» сразу семь раз бил из вратарской площадки или ее окрестностей! Победа грозненцев закономерна.

РАБОТА ТРЕНЕРОВ

Леонид КУЧУК: ОЦЕНКА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

Летом у «Ростова» сменился почти весь состав - ушли нападающие Полоз и Азмун, полузащитники Нобоа и Ерохин, защитники Навас, Гранат, Кудряшов, Мевля, вратарь Джанаев. Несмотря на это, Кучук сумел организовать игру.

Дмитрий КИРИЧЕНКО: ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО»

Под руководством Кириченко «Ростов» сыграл один матч - против «Уфы». И выиграл его - 1:0.