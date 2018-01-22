На главную звезду московского «Спартака», голландского вингера Квинси Промеса появился новый кандидат, но теперь все серьезнее, чем когда бы то ни было. Уже в ближайшую неделю лучший бомбардир «Спартака» и один из лидеров снайперской гонки этого сезона в чемпионате России может отправиться на Туманный Альбион, а красно-белому клубу останется только помахать ему вслед рукой.

«Спартаку» остается только наблюдать

На данный момент главным претендентом на Квинси Промеса, уже давно являющегося целью многих английских клубов, является «Саутгемптон». «Святые» отчаянно борются за выживание, находясь на третьем с конца месте в турнирной таблице. Им крайне необходимо усиление.

Деньги для англичан – не проблема. И дело тут даже не в китайских владельцах, который готовы раскошелиться, чтобы остаться обладателями клуба премьер-лиги, а не чемпионшипа. Суть в том, что этой зимой казна «Саутгемптона» пополнилась «лишними» 78,8 млн евро, которые клуб получил, продав в «Ливерпуль» самого дорогого на данный момент защитника в истории футбола, соотечественника Промеса Вирджила ван Дейка. Эти деньги жгут карманы владельцев и готовы к тому, чтобы быть потраченными.

Трансферная стоимость Квинси оценивается специалистами ресурса Transfermarkt в 22 млн евро, но мы знаем, что за такие деньги «Спартак» не готов отпускать голландца. Однако есть сумма, которая оставит красно-белый клуб ни при делах. Чемпиону России останется лишь наблюдать за тем, как поведет себя их футболист.

Это – сумма отступных, прописанная в контракте футболиста с клубом. По разным версиям она составляет от 30 до 37,5 млн евро. Для красоты и удобства предлагаем остановиться на усредненной версии в 35 млн евро. Заплатить такие деньги за футболиста, который в шестой по силе лиге Европы в 101 матче забил 53 гола и отличился 26 результативными передачами, для «Саутгемптона» - не проблема. Еще столько же останется на вторую качественную покупку.

Единственный выход для «Спартака» в такой ситуации, если красно-белые все же не захотят отпускать игрока за такую сумму, – предложить футболисту новый контракт, который был бы на порядок лучше того, что может дать «Саутгемптон».

Сложный выбор для Квинси

Существует еще один вариант, при котором Квинси останется в «Спартаке» - если сам игрок решит, что в красно-белом клубе продолжить карьеру будет лучше, чем переходить в английскую команду.

Этот выбор сделать будет непросто. На одной чаше весов будет лежать возможность во второй раз подряд выиграть чемпионат России, проявить себя в Лиге Европы и быть первым парнем на деревне. На другой – возможность показать себя в сильнейшей лиге планеты, доказав, что он достоин серьезного контракта в одном из английских топ-клубов, вроде «Ливерпуля», «Челси» или «Манчестер Юнайтед».

Можно ждать в «Спартаке» у моря погоды сколько угодно, но статистика не врет: последним, кто был продан из красно-белого клуба в команду из топ-5 европейских лиг и выиграл чемпионат, был Фернандо Кавенаги, в январе 2007 года перебравшийся в «Бордо». Предпоследним таким игроком стал Неманья Видич, за год до этого переехавший в «Манчестер Юнайтед». Оба уже завершили свои карьеры.

У «Саутгемптона», как бы плохо ни шли дела, даже за последние два года есть примеры, когда игроки уходили на повышение в топ-клубы. Взять того же Вирджила ван Дейка, который стал «святым» в 2015 году. Прошло два с половиной сезона и вот он – самый дорогой защитник в истории. Еще один пример – Садио Мане. В 2014 году сенегалец перебрался в Англию из австрийского «Ред Булла», а летом 2016 года уже уходил в «Ливерпуль» за 41,2 млн евро. Сейчас он оценивается в 60 млн евро.

Третий шанс Квинси пробиться в европейский топ-клуб – обратить на себя занимание, выступая за сборную Голландии. Сделать это было бы легко, пробейся «оранжевые» на чемпионат мира в России, но Нидерланды пропустят второй крупный турнир подряд, а Квинси таким образом потеряет еще как минимум два года. Летом же топ-клубы будут раскупать новых звезд ЧМ-2018. Им будет не до Промеса.

Так что, Квинси предстоит сделать трудный выбор. Но для начала надо, чтобы «Саутгемптон» все же сделал «Спартаку» предложение. У клуба осталась всего неделя, пока трансферное окно в Европе не закроется.