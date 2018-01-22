РОНАЛДУ – НЕ РВАЧ

Португалец в последнее время очень расстроен тем, что в испанской прессе его пытаются выставить рвачом, человеком, для которого деньги идут на первом месте. И делится своими переживаниями с ближайшими друзьями и родственниками. Особенно Роналду возмущают слухи, что он, якобы, недоволен зарплатой, ведь Неймар и Месси получают в два-три раза больше.

«Это не из-за денег», - говорит Криштиану, когда спрашивают, почему он так расстроен. Оказывается, португалец никуда и не хочет уходить. Наоборот, всячески подчеркивает, что намерен и дальше играть в «Реале». Но постоянные сообщения о том, что он ждет улучшенного контракта, выводят его из себя. А потому в разговоре с близкими он также добавляет: «Дело не в продлении контракта».

ОБЕЩАНИЕ ПЕРЕСА

Чтобы понять, что происходит с Роналду, Record предлагает вспомнить день после победы «Реала» в Лиге чемпионов. Тогда президент клуба Флорентино Перес пообещал португальцу новый контракт на улучшенных условиях. Хотя нынешнее соглашение действительно до 2021 года.

Роналду сам ничего не требовал. Но после обещания, разумеется, ждал начала переговоров. Однако с тех пор эта тема больше не поднималась. Даже сейчас, когда стали появляться различные слухи, а в испанской прессе вышли слова Переса, что «денег нет».

Роналду и Перес до сих пор не обсудили вопрос по контракту. Тем не менее, отношения между ними не испорчены. И португалец в любой момент может обратиться к президенту с любым вопросом и пожеланием.

НЕХВАТКА ИНВЕСТИЦИЙ

В этом сезоне «Реал» сократил финансирование команды. И этот факт огорчает португальца больше всего. Роналду хочет выигрывать трофеи каждый год. И он дал понять руководству «Реала», что разочарован уходом таких футболистов, как Хамес Родригес, Пепе и Мората. Конечно, есть талантливые игроки из академии клуба. Но, по мнению Криштиану, команда сильно потеряла в опыте, а это главный фактор в борьбе за титулы. Критику Роналду поначалу восприняли с недовольством. Но, как показало время, нападающий был прав – «Реал» уже не поборется за чемпионство в Испании и может провалиться в Лиге чемпионов.

Что еще не понравилось Роналду? Поведение клуба в момент его длительной дисквалификации (пять матчей). Португалец ждал, что клуб чуть активнее будет его защищать. Ведь он лучший футболист мира и главная звезда команды. Но яростной защиты в прессе не дождался. Тем не менее, этот факт также не повлиял на поведение Криштиану на поле и в раздевалке. Последний матч с «Депортиво» (7:1) это подтвердил. Португалец по-прежнему предан команде, снова начал забивать мячи. Однако раздражение от происходящего в клубе и слухов в испанской прессе никуда не делось.