Внимание российских болельщиков будет приковано ко второму по значимости континентальному турниру, где выступят сразу 4 наших клуба.

Соперник ЦСКА: «Црвена Звезда»

Место в чемпионате на данный момент: 1-е после 22 туров (с отрывом от идущего вторым «Партизана» в 9 очков).

Кого приобрели:

Эль-Фарду Бен-Набуан. 28 лет. Позиция: Нападающий, правый вингер. Гражданство: Коморы/Франция.

Перешел из «Олимпиакоса». Сумма сделки составила 500 тыс.евро. Стоимость на трансферном рынке – 1,25 млн евро (по данным сайта transfermarkt.com). С начала сезона в составе пирейского клуба провел 10 матчей и забил 2 мяча. Символично, что оба в ворота главного врага «Црвены Звезды» белградского «Партизана» в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Кого потеряли: –

Текущая форма: В чемпионате Сербии сейчас пауза. Матчи Суперлиги возобновятся 17 февраля (между первым и ответным матчем «Црвены Звезды» с армейцами). Белградцы проэкзаменуют на своем поле аутсайдера лиги клуб «Явор Иваньица». А пока лидер сербского чемпионата активно готовится ко второй части сезона и, в частности, к ЦСКА. Ближайшими соперниками красно-белых в товарищеских матчах будут исключительно российские клубы – «Амкар» (31.01), «Анжи» (04.02) и «Зенит» (07.02).

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Соперник «Локомотива»: «Ницца»

Место в чемпионате на данный момент: 6-е после 22 туров (с отставанием от зоны Лиги чемпионов в 13 очков).

Кого приобрели: –

Кого потеряли: Уэсли Снейдер («Аль-Гарафа»), Венсан Козьелло («Кельн»), Реми Вальтер («Труа», аренда), Готье Льорис («Газелек Аяччо», аренда)

Текущая форма: Беспроигрышная серия команды Люсьена Фавра составляет 8 матчей. После позорного поражения от «Лиона» (0:5), случившегося еще в ноябре, в последующих 8 встречах провансальцы набрали 20 очков из 24 возможных. Самыми продуктивными игроками «Ниццы» на этом отрезке сезона стали Марио Баллотелли (6 голов) и Аллан Сен-Максимен (1 гол и 4 голевые передачи).

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Соперник «Спартака»: «Атлетик Бильбао»

Место в чемпионате на данный момент: 12-е после 20 туров (с отставанием от зоны Лиги Европы в 6 очков).

Кого приобрели: –

Кого потеряли: Энеко Боведа (свободный агент)

Текущая форма:

Баски забыли, что такое неудача. С начала ноября «Атлетик» либо побеждает, либо играет вничью. Чаще все-таки вничью – 6 раз в 9 последних матчах. В неплохой форме находятся лидеры команды. Статистика за 9 туров: Иньяки Уильямс (3 гола), Рауль Гарсия (2 гола + результативная передача) и Ариц Адурис (3 гола + голевая). Всего же эта троица соорудила 17 из 23 голов «Атлетика» в Примере.

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Соперник «Зенита»: «Селтик»

Место в чемпионате на данный момент: 1-е после 22 туров (с отрывом от идущего следом «Абердина» в 8 очков)

Кого приобрели:

Марвин Комппер. 32 года. Позиция: Центральный защитник. Гражданство: Германия.

Перешел из «РБ Лейпцига». Стоимость на трансферном рынке – 1 млн евро. В этом сезоне в составе немецкого клуба играл мало. Но «Селтик» брал его под основу, поэтому в матчах с «Зенитом» Комппер наверняка на поле выйдет.

Льюис Морган. 21 год. Позиция: Атакующий полузащитник. Гражданство: Шотландия.

Пришел из шотландского чемпионшипа, где выступал за «Сент-Миррен». Стоимость на трансферном рынке – 100 тыс.евро. Набрал 12 очков (9+3) по системе гол+пас в первой части сезона и помог «Сент-Миррену» обеспечить весомый отрыв от преследователей. Является основным игроком шотландской молодежки.

Кого потеряли: Надир Чифтчи («Мазервелл», аренда)

Текущая форма: Пару дней назад «кельты» провели первую игру в новом году. В кубке Шотландии был разгромлен самый слабый клуб чемпионшипа «Бречин Сити» (5:0). До встречи с «Зенитом» «Селтик» успеет провести еще целых 5 матчей – 4 в рамках премьер-лиги и 1 в кубке. В 3 из них лидеру будут противостоять клубы из первой шестерки. В том числе и «Хартс» - единственный клуб, обыгравший команду Брендана Роджерса в этом сезоне (4:0).