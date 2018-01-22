О хуке с левой от Акинфеева и таинственном голе Витиньо – в репортаже «Советского спорта».

МАГИЯ ЧИСЕЛ

ЦСКА уже приучил нас к бешеному графику товарищеских встреч на учебно-тренировочных сборах. Армейцы проводят чуть ли не больше всех игр в зимнюю паузу, по классике обкатывая в каждом из матчей по составу. В воскресенье практически дублирующий сыграл по нулям с норвежской «Волеренгой», а теперь более-менее основному предстояло встретиться с датским «Хорсенсом». Два дня, два матча, два состава, два скандинавских соперника. Магия!

По сравнению с воскресной игрой, состав ЦСКА изменился полностью. Все лучшие вышли с первых минут, Вернблум – снова в нападении. Естественно, от трио Дзагоев-Головин-Витиньо ожидать стоило много больше, нежели от ребят вроде Жиронкина, Хосонова и Макарова. Молодой и малоопытный был только один – это Кучаев. Забегая вперед скажем, что, как и в воскресенье, Виктор Гончаренко никого не поменял: команда в данном сочетании провела все 90 минут.

Хотелось бы выделить кого-то у «Хорсенса», но это было весьма сложно. Разве что Финнбогасон – игрок сборной Исландии на Евро-2016 – обращал на себя внимание. В остальном – сплошь молодые и не очень датчане, а также несколько легионеров посредственного уровня. Чем еще интересен этот клуб? Только тем, что за «Хорсенс» когда-то играл вратарь Андерс Расмуссен – полный тезка бывшего премьер-министра Дании и генсека НАТО.

ГОЛЫ! НАКОНЕЦ-ТО ГОЛЫ!

Эта игра практически сразу стала антиподом происходящего в воскресенье. Во-первых, был открыт счет. Во-вторых, довольно быстро. «Хорсенс» вышел вперед уже на 3-й минуте и сделал это в стиле «Тосно». После фланговой подачи справа Финнбогасон в стиле Маркова скинул мяч на Заболотного-Квиста, и тот, практически склеившись с Акинфеевым, опередил вратаря и перебросил мяч в ворота. Большой привет Василию Березуцкому, потерявшему позицию.

ЦСКА не то чтобы побежал отыгрываться, а просто стал чуть более сконцентрированнее в финальной трети поля. Витиньо бил издали, Головин искал, простите за тавтологию, голову Вернблума, а Дзагоев своевременно организовывал численное большинство в штрафной площади. Это и помогло москвичам быстро отыграться. В комбинации на троих Алан заработал пенальти, жестко получив по ногам от одного из тяжелых защитников «Хорсенса». Витиньо мощно пробил по центру, а голкипер свалился в правый угол. Есть первый гол ЦСКА на сборе в Кампоаморе!

Далее игра в принципе успокоилась и не изобиловала опасными моментами, интереснее всего было наблюдать за тем, как Квист по-скандинавски скидывал аут сразу в штрафную. Наверху датчане ничем не уступали россиянами, но большого огня в штрафной Акинфеева все-таки не развели. Вопросы вызвало падение Финнбогасона во владениях Игоря, после которого судья почему-то не показал на точку, хотя мог. Исландца это ни разу не смутило, и спустя 20 минут он вновь поучаствовал в голевой атаке. На этот раз забил сам. Кьяртан отклеился от Васина, оттер защитника от мяча, далеко выброшенного как раз-таки силачом Квистом, и в стиле ван Бастена под нереальной дуге зарядил в дальнюю штангу, от которой мяч залетел в ворота. Красота!

Ну что, надо было снова отыгрываться. Диагонально-проникающий футбол ЦСКА работал безотказно, но не давал результата. Подключения Фернандеса и Набабкина выглядели перспективными, но не несли в себе опасности. В целом, в действиях армейцев отчетливо прослеживалась игровая философия первой части чемпионата. Сил бы еще, чтобы отыграться. Но только если во втором тайме.

АКИНФЕЕВ С ЛЕВОЙ ЕДВА НЕ ВЫРУБИЛ СОПЕРНИКА

Большое количество нарушений – основной лейтмотив футбола после перерыва. И те и другие постоянно грузили в штрафную, обводили стенки, скидывали на третьего. Спустя пять минут после начала второй половины встречи, когда «Хорсенс» разыгрывал очередной стандарт, случился самый смачный момент всего матча. Кто-то из датчан помешал Акинфееву быстро ввести мяч в игру после нарушения на нем правил. Сначала Игорь пробил в игрока мячом, а затем крепенько с левой уложил неприятеля на газон. Судья никому и слова не сказал, а вратарь еще раз выбил мяч в поле. Теперь ему никто не мешал.

Зато нос разбили в одном из игровых столкновений Дзагоеву. Алан заткнул кровоточащую ноздрю ватой и продолжил игру. Возможно, Алан даже поучаствовал в еще одной голевой атаке ЦСКА, но зафиксировать это не удалось. Витиньо магическим образом сравнял счет на 55-й минуте. Почему магическим? Этого никто не видел. Прямая трансляция встречи не включала в себя момент с голом. Без каких-либо монтажных склеек, титр со счетом сменился на «2:2», а комментаторы, две минуты назад говорившие о необходимости сравнять счет, вскользь упомянули, что ЦСКА все-таки удалось отыграться. Поверим им на слово: Витиньо с передачи Вернблума красиво уложил мяч в дальний угол. Болельщики в комментариях под трансляцией на YouTube также остались в недоумении.

К третьему голу армейцы явно были ближе датского оппонента. Тут и индивидуальный класс футболистов сыграл за ЦСКА, и общекомандный тонус. Моменты возникали у Головина, Березуцкого, Кучаева и Вернблума. Но забить все же не удалось. Хотя, после нулевого матча в воскресенье, сразу два мяча на следующий день, пусть и основным составом, но тоже находящемся под нагрузками, – разве это плохо? Жаль, что два пропустили, но на сборах это не главное. Важнее, что освежили внутриигровые связи, механически вспомнили о забитых голах и не испортили себе настроение перед небольшим отпуском.

Менее чем через три недели армейцы проведут в Сербии, где 13 февраля на «Райко Митиче» встретятся с белградской «Црвеной Звездой».