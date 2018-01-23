«Спартаку» помогут Джаханбакш или Бергхейс. Что, если уйдет Промес?
«Советский спорт» выбрал пять кандидатов на замену Квинси Промесу в «Спартаке».
Несмотря на заявление главного тренера «Спартака» Массимо Карреры о том, что клуб не получал предложений по Квинси Промесу, понятно, что голландский полузащитник – самый лакомый кусочек красно-белого пирога, и не сегодня-завтра он покинет Москву и отправится покорять Европу. Поэтому даже если Леониду Федуну удастся удержать в команде 26-летнего хавбека, иметь несколько вариантов ему на замену необходимо.
Мы прошерстили трансферный рынок и выбрали для красно-белых несколько кандидатов на замену.
Алиреза Джаханбакш (АЗ, Голландия)
Отличный недорогой вариант на замену Промесу. Иранец переехал в чемпионат Голландии из Ирана в 2013 году, и с тех пор вырос в цене с €0,75 млн до €8 млн. Он хорошо действует обеими ногами и имеет неплохую скорость. В текущем сезоне забил в 18 матчах чемпионата Голландии семь мячей и сделал девять результативных передач, занимая по системе «гол +пас» шестую строчку среди всех футболистов лиги.
Стивен Бергхейс («Фейеноорд», Голландия)
Фото: Gettyimages
Еще один представитель чемпионата Голландии. Бергхейс после 19 туров возглавляет список лучших бомбардиров турнира наряду с вингером ПСВ Ирвином Лосано. Сумма его трансфера «Спартаку» также по силам. Причем, красно-белым, если они хотят усилиться 26-летним хавбеком, нельзя затягивать, ведь за последние полгода он круто прибавил в цене – с € 5,5 млн до € 9 млн.
Единственным заметным недостатком голландца является тот факт, что он ярко выраженный левша. Если на его излюбленной позиции справа в атаке это играет футболисту на руку, и он часто смещается в центр, откуда может нанести разящий удар, то слева в атаке арсенал его атакующий действий более скуп.
Дуду («Палмейрас», Бразилия)
Фото: Gettyimages
Капитан «Палмейраса» выиграл с клубом чемпионат и Кубок Бразилии и имеет все основания для переезда в Европу. В 2017 году провел во внутреннем первенстве 26 матчей, забил 9 мячей и сделал 8 результативных передач. Единственный в нашем списке, для кого позиция левого крайнего является родной. При этом, будучи правшой, он также с большим удовольствием смещается в центр, откуда может не только нанести удар, так и сделать проникающий пас.
Кроме того, в «Спартаке» довольно многочисленная бразильская колония, поэтому Дуду в Москве не должен заскучать по родине.
Из недостатков бразильца отметим его низкий рост (166 см), что в плотном и жестком чемпионате России не особо приветствуется. Если не верите, спросите у Жоаозиньо, потерявшего место в основе «Краснодара» в последние три сезона.
Кристиан Павон («Бока Хуниорс», Аргентина)
Фото: Gettyimages
Чемпиона Аргентины летом 2017 года сватали в «Зенит», но массовая оптовая закупка аргентинцев питерцами все же обошлась без однофамильца бывшего защитника «Реала». Павон также невысок ростом, но очень быстр и техничен. Кроме того, за него говорит молодость – 21 января ему только-только стукнуло 22 года. При этом его трансферная стоимость уже оценивается в €13 млн, а уж на деле она наверняка будет значительно выше.
Симоне Верди («Болонья», Италия)
Фото: Gettyimages
Пожалуй, самый сложный вариант для «Спартака». Верди является одним из самых быстропрогрессирующих футболистов серии А. Воспитанник «Милана» не пригодился родному клубу, к 25 годам вдоволь накатавшись по арендам, а нашел себя лишь на берегу Тирренского моря.
Подписать Верди «Спартаку» будет довольно проблематично – за ним уже выстроилась очередь из потенциальных покупателей, которую возглавляет «Наполи». Зимой от переезда в команду Маурицио Сарри Верди отказался, сделав выбор в пользу возможности продолжать играть в основе и прогрессировать, но летом команды наверняка вернутся к этому вопросу.
Также красно-белых может отпугнуть относительно высокая стоимость итальянца – номинальные €14 млн, в которые его оценивает transfermarkt, в реальности наверняка увеличатся хотя бы до €20 млн.
|
Игрок
|
Квинси Промес
|
Алиреза Джаханбакш
|
Дуду
|
Стивен Бергхейс
|
Кристиан Павон
|
Симоне Верди
|
Клуб
|
«Спартак»
|
АЗ (Голландия)
|
«Палмейрас» (Бразилия)
|
«Фейеноорд» (Голландия)
|
«Бока Хуниорс» (Аргентина)
|
«Болонья» (Италия)
|
Возраст, лет
|
26
|
24
|
26
|
26
|
22
|
25
|
Ведущая нога
|
обе
|
обе
|
правша
|
левша
|
правша
|
обе
|
Национальность
|
Нидерланды
|
Иран
|
Бразилия
|
Нидерланды
|
Аргентина
|
Италия
|
Статистика в сезоне-2017/18
|
17 матчей – 10 голов, 6 передач
|
18 – 7 – 9
|
26 – 9 – 8
|
17 – 11 – 5
|
12 – 3 – 6
|
21 – 6 – 7
|
Национальная сборная
|
25 матчей, 4 гола
|
32 – 3
|
3 – 1
|
11 – 0
|
2 – 0
|
2 – 0
|
Трансферная стоимость, млн евро
|
22
|
8
|
9
|
9
|
13
|
14