Несмотря на заявление главного тренера «Спартака» Массимо Карреры о том, что клуб не получал предложений по Квинси Промесу, понятно, что голландский полузащитник – самый лакомый кусочек красно-белого пирога, и не сегодня-завтра он покинет Москву и отправится покорять Европу. Поэтому даже если Леониду Федуну удастся удержать в команде 26-летнего хавбека, иметь несколько вариантов ему на замену необходимо.

Мы прошерстили трансферный рынок и выбрали для красно-белых несколько кандидатов на замену.

Алиреза Джаханбакш (АЗ, Голландия)

Отличный недорогой вариант на замену Промесу. Иранец переехал в чемпионат Голландии из Ирана в 2013 году, и с тех пор вырос в цене с €0,75 млн до €8 млн. Он хорошо действует обеими ногами и имеет неплохую скорость. В текущем сезоне забил в 18 матчах чемпионата Голландии семь мячей и сделал девять результативных передач, занимая по системе «гол +пас» шестую строчку среди всех футболистов лиги.

Стивен Бергхейс («Фейеноорд», Голландия)



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Еще один представитель чемпионата Голландии. Бергхейс после 19 туров возглавляет список лучших бомбардиров турнира наряду с вингером ПСВ Ирвином Лосано. Сумма его трансфера «Спартаку» также по силам. Причем, красно-белым, если они хотят усилиться 26-летним хавбеком, нельзя затягивать, ведь за последние полгода он круто прибавил в цене – с € 5,5 млн до € 9 млн.

Единственным заметным недостатком голландца является тот факт, что он ярко выраженный левша. Если на его излюбленной позиции справа в атаке это играет футболисту на руку, и он часто смещается в центр, откуда может нанести разящий удар, то слева в атаке арсенал его атакующий действий более скуп.

Дуду («Палмейрас», Бразилия)



Фото: Gettyimages

Капитан «Палмейраса» выиграл с клубом чемпионат и Кубок Бразилии и имеет все основания для переезда в Европу. В 2017 году провел во внутреннем первенстве 26 матчей, забил 9 мячей и сделал 8 результативных передач. Единственный в нашем списке, для кого позиция левого крайнего является родной. При этом, будучи правшой, он также с большим удовольствием смещается в центр, откуда может не только нанести удар, так и сделать проникающий пас.

Кроме того, в «Спартаке» довольно многочисленная бразильская колония, поэтому Дуду в Москве не должен заскучать по родине.

Из недостатков бразильца отметим его низкий рост (166 см), что в плотном и жестком чемпионате России не особо приветствуется. Если не верите, спросите у Жоаозиньо, потерявшего место в основе «Краснодара» в последние три сезона.

Кристиан Павон («Бока Хуниорс», Аргентина)



Фото: Gettyimages

Чемпиона Аргентины летом 2017 года сватали в «Зенит», но массовая оптовая закупка аргентинцев питерцами все же обошлась без однофамильца бывшего защитника «Реала». Павон также невысок ростом, но очень быстр и техничен. Кроме того, за него говорит молодость – 21 января ему только-только стукнуло 22 года. При этом его трансферная стоимость уже оценивается в €13 млн, а уж на деле она наверняка будет значительно выше.

Симоне Верди («Болонья», Италия)



Фото: Gettyimages

Пожалуй, самый сложный вариант для «Спартака». Верди является одним из самых быстропрогрессирующих футболистов серии А. Воспитанник «Милана» не пригодился родному клубу, к 25 годам вдоволь накатавшись по арендам, а нашел себя лишь на берегу Тирренского моря.

Подписать Верди «Спартаку» будет довольно проблематично – за ним уже выстроилась очередь из потенциальных покупателей, которую возглавляет «Наполи». Зимой от переезда в команду Маурицио Сарри Верди отказался, сделав выбор в пользу возможности продолжать играть в основе и прогрессировать, но летом команды наверняка вернутся к этому вопросу.

Также красно-белых может отпугнуть относительно высокая стоимость итальянца – номинальные €14 млн, в которые его оценивает transfermarkt, в реальности наверняка увеличатся хотя бы до €20 млн.

Игрок Квинси Промес Алиреза Джаханбакш Дуду Стивен Бергхейс Кристиан Павон Симоне Верди Клуб «Спартак» АЗ (Голландия) «Палмейрас» (Бразилия) «Фейеноорд» (Голландия) «Бока Хуниорс» (Аргентина) «Болонья» (Италия) Возраст, лет 26 24 26 26 22 25 Ведущая нога обе обе правша левша правша обе Национальность Нидерланды Иран Бразилия Нидерланды Аргентина Италия Статистика в сезоне-2017/18 17 матчей – 10 голов, 6 передач 18 – 7 – 9 26 – 9 – 8 17 – 11 – 5 12 – 3 – 6 21 – 6 – 7 Национальная сборная 25 матчей, 4 гола 32 – 3 3 – 1 11 – 0 2 – 0 2 – 0 Трансферная стоимость, млн евро 22 8 9 9 13 14