«У «СПАРТАКА» ВНОВЬ БОЛЬШОЙ БЕСПОРЯДОК В ОБОРОНЕ»

Для всех команд с постсоветского пространства «Спартак» очень сильный раздражитель. Для чего нужны сборы? Чтобы не только набрать физическую форму, но и восстановить игровые связи. Когда я был помоложе, думал, вот мы закончили чемпионат, у нас налажена какая-то игра. Поэтому после отдыха в новом сезоне начнем расти дальше. Но оказалось, что за месяц отпуска очень много теряется. И все приходится восстанавливать заново.

Теперь об игре. «Спартак» сегодня был очень заторможенный, академичным. Вспомнилось известное выражение: академики с тросточками. «Астана» была активнее и быстрее во всем. Они даже пытались прессинговать на своей половине поля. Уже в первом тайме счет был 0:2 в пользу команды из Казахстана. У «Спартака» был большой беспорядок в обороне. Как тут не вспомнить Джикию.

Часто лидерами бывают вратари. Сегодня в первом тайме стоял Артем Ребров, к которому я очень хорошо отношусь. Он выручал, но не навел порядок в защите. А ведь это тоже обязанность вратаря. А Кутепов, который еще не является игроком основы, играя на своей позиции, вольготно начинал обыгрывать соперников. Это отметил Дима Ананко, который помогал комментировал матч и который сам был очень надежным защитником. Центральный защитник, как минер, он ошибается один раз.

Нападающие были очень вялые – Промес и Адриано. Во втором тайме вышел Зе Луиш, он старался, отдал хороший голевой пас. Видимо, когда его не ставят в основной состав, он старается доказать, что тренеры не правы.

«КАРРЕРА БЫЛ НЕПРИВЫЧНО ТИХИМ»

Пока, кроме усталости, в игре «Спартака» ничего не просматривается. В таком состоянии игроки предрасположены к травмам. Хорошо, что сегодня никто травму не получил. Не знаю, что дали команде эти два матча.

Я часто говорю, что по своему темпераменту команда повторяет своего тренера. Мы привыкли видеть Карреру эмоциональным, но сегодня он тихо просидел весь матч на скамейке.

Часто можно услышать от тренеров, когда команда играет в последнем туре неудачно, что игроки уже были мыслями в отпуске. Вот и сегодня был последний день этого сбора, и матч специально назначили на полдень, чтобы вечером улететь в Москву. И у меня сложилось такое впечатление, что футболисты думали о том, как уже переступают порог дома.

В общем, итог закономерен. «Астана» играла лучше, вышла на матч с хорошим настроем.

«Спартак» (Россия) – «Астана» (Казахстан) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – М.Станоевич (19), 0:2 – Томасов (33), 0:3 – Деспотович (75), 1:3 – Промес (79), 2:3 – Роша (89)