Массимо Каррера отрицает, что лично общался с потенциальным новичком Николой Максимовичем. Однако итальянец подтвердил, что этот центральный защитник интересен «Спартаку». Нет сомнений, что серб быстро узнал об этих словах – эффект близкий к тому, какой был бы от звонка. Максимович сам, по сведениям инсайдеров из Италии, уже согласился на трансфер именно в «Спартак». Главное для москвичей – по-прежнему в переговорах с «Наполи». Действительно ли, как ожидалось, в процесс вмешался «Зенит», пока неизвестно.

Не из первых рук, но все же появились сведения, что главный тренер «Спартака» хочет видеть в центре обороны Максима Беляева. Если это действительно так, это уже третий случай за зимнее окно, когда пересекаются интересы москвичей и «Зенита». Кроме футболистов центра обороны, обоим клубам нужен Эльмир Набиуллин. Говорят, что Каррера считает Беляева одним из лучших центральных защитников России. После потери Георгия Джикии «Спартаку» нужны именно такие. Причем Максима тренер москвичей хочет пригласить в любом случае, даже если удастся завершить сделку по Максимовичу.

Артем Дзюба думает над предложением тульского «Арсенала», пока это самый близкий к реализации вариант аренды для форварда. Еще его готова принять «Уфа», но переезжать в Уфу не хочет жена Дзюбы. Ее главное желание – остаться ближе к столичным городам. Тула в этом смысле с натяжкой, но подходит. Другие источники утверждают, что предложения такого уровня не устраивают самого нападающего пока еще «Зенита». Учитывая то, что и «Уфа», и «Арсенал» – команды, борющиеся не за выживание, а в середине таблицы, у Дзюбы есть два варианта: выбирать тех, кто еще ниже, чтобы было больше шансов играть матчи с интригой до самого конца, или уезжать за границу. Внутри топ-5 наверняка не отпустит «Зенит» – чтобы не помогать прямым конкурентам.

Кроме того:

«Уфа», кроме Дзюбы, приглашает Александра Анюкова и Ивана Новосельцева. У крайнего защитника это, судя по всему, самый реальный вариант остаться в премьер-лиге. Центральный еще может перейти еще и в «Рубин» к Курбану Бердыеву, который и поднял его в «Ростове» до уровня приглашений в сборную России и «Зенит».

Еще один ростовский герой Тимофей Маргасов ушел в аренду из «Локомотива» в «Тосно». Ему точно нужно было что-то менять: Маргасов за две трети сезона не провел ни одного матча в основном составе, играл только за молодежную команду «Локо».

Финансовый вопрос мешает «Локомотиву» подписать Магомеда Оздоева. Агент футболиста подтвердил желание московского клуба и серьезный запрос по сумме от «Рубина».

Левый защитник «Волгаря» Игорь Калинин находится на просмотре в «Краснодаре». 22-летний игрок уже сыграл в стартовом составе в товарищеском матче с ташкентским «Локомотивом».

Три клуба РФПЛ интересуются форвардом Федором Черных: «Динамо», «Анжи» и «Урал». Капитан сборной Литвы склоняется к переезду из чемпионата Польши в Москву.

Русско-немецким защитником «Нюрнберга» Иваном Левеным интересуются из России. Агент футболиста подтвердил этот факт, но не уточнил конкретных клубов. В декабре Нобель Арустамян рассказывал, что этот игрок может перейти в «Спартак», продолжение последовало через месяц с лишним.