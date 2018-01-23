Напомним, Алексис Санчес покинул "Арсенал" и отправился на "Олд Траффорд". В обратном направлении последовал армянский хавбек Генрих Мхитарян.

"Переход Санчеса в "МЮ" напоминает трансфер ван Перси. – сказал наставник сборной Уэльса, чьи слова приводит Sky Sports. – Я имею ввиду тот факт, что "Юнайтед" получил готовую суперзвезду. Думаю, Моуринью придется непросто, потому что теперь в команде появился еще один топ-игрок, которому нужно найти место в основе.

Но Алексис – универсальный футболист. Уверен, он сможет сыграть справа, как это было в "Барселоне". Не думаю, что его приход как-то повлияет на положение Марсьяля. Наоборот, вместе они составят мощную атаку. Последнее слово – за тренером.

К вышесказанному можно добавить опыт Санчеса. Он знает, что такое Лига чемпионов, знает, что такое большие матчи, поэтому у него не возникнет никаких проблем с волнением. Уверен, он сыграет на должном уровне.

Что касается Мхитаряна, то я, как поклонник его игры, был в восторге, когда узнал, что "Юнайтед" договорился с "Боруссией" о трансфере этого парня. С самого начала казалось, что это тот футболист, который нужен команде. Он забивал и отдавал голевые передачи. Но потом что-то пошло не так.

Помню, я играл вместе с Вероном, который, на мой взгляд, входил в число лучших игроков планеты. Но у него, к сожалению, ничего не получилось. Трудно сказать, почему. Возможно из-за травм.

Посмотрим, как сложится карьера Мхитаряна в Лондоне. Если он выйдет на прежний уровень, то я не знаю, кто выиграл от обмена – "МЮ" или "Арсенал". С другой стороны, Санчес – настоящий бомбардир. Он забил много голов за "Арсенал" и отдал достаточно голевых передач", – заключил валлийский специалист.