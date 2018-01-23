По данным итальянских СМИ атакующий центральный полузащитник команды «Сампдория» Рикардо Альварес в ближайшее время может пополнить состав московского «Спартака». Рассказываем, что это за футболист.

«Чудо» с «крестами»

Рикардо – талантливый левоногий полузащитник, который может сыграть на любой позиции в центре поля и даже исполнить роль второго нападающего, а также правого инсайда. Не зря же на родине его прозвали «Чудом». Он отлично видит поля, что позволяет ему считаться отличным плеймейкером. В молодости его сравнивали с Кака и Хавьером Пасторе, хотя сам футболист всегда утверждал, что на подвиги его вдохновляли Зинедин Зидан и Хуан Рикельме. Его сильные стороны – отличный удар из-за пределов штрафной, хороший дрибблинг и креативность. Его часто критикуют за отсутствие скорости.

Альварес родился в Буэнос-Айресе 12 апреля 1988 года. Начинал свою карьеру он не как футболист, а как игрок в папи фут – аргентинскую разновидность мини-футбола. В 17 лет его заметили скауты «Бока Хуниорс». Однако долго в академии одного из сильнейших клубов Аргентины Рикардо оставаться не стал. Уже через год он перебрался в «Велес Сарсфилд», за который и провел свой первый официальный матч на взрослом уровне. Это произошло в 2008 году.

Тогда же он получил свою первую тяжелую травму – разрыв крестообразных связок. Несмотря на это, футболист сумел вернуться на прежний уровень и уже в 2009 году вместе с «Велесом» выиграл чемпионат Аргентины. В 2011 году он с «Велесом» повторил это достижение, а также добрался до полуфинала Кубка Либертадорес.

На молодого и талантливого футболиста не могли не обратить внимание в Италии, тем более, что он уже был обладателем итальянского паспорта, что позволяло ему не считаться легионером в Серии А. В июле 2011 года миланский «Интер» согласился расстаться с 12,8 млн евро за 90% прав на футболиста. Остальные 10% остались у «Велеса». Первым его матчем в «Интере» стало поражение в игре с «Миланом» за Суперкубок Италии.

После громкого переезда в Италию, футболиста не могли не пригласить в сборную Аргентины. Сначала – на товарищеские матчи, а потом – и на официальные встречи в рамках квалификационного турнира ЧМ-2014. Поехал футболист с командой и в Бразилию на само мировое первенство. Несмотря на то, что на поле в Бразилии Альварес провел всего 27 минут, в его послужном списке есть серебряная медаль ЧМ-2014. Всего на счету аргентинца 6 матчей в составе национальной команду, ни один из которых он не провел на поле полностью.

Заплатили, чтобы избавиться

В 2014 году Альварес перебрался на Туманный Альбион. В последний день трансферного окна Рикардо на правах аренды присоединился к «Сандерленду». Соглашение по аренде было составлено таким образом, что в случае сохранения прописки в премьер-лиге «Сандерленд» был обязан приобрести игрока за 10,5 млн евро. Клуб не вылетел в Чемпионшип, но и подписывать новый контракт с аргентинцем не стал. Игроку предстояла тяжелая операция на травмированном колене. На себя ответственность отказались брать и в «Интере» и в «Сандерленде». Футболист в итоге остался свободным агентом, а «Интер» через суд заставил англичан выполнить обязанности по оплате трансферной стоимости игрока.

Через полгода, залечив травму, Альварес подписал контракт с «Сампдорией», за которую выступает до сих пор. С того момента в январе 2016 года, то есть за два года, его трансферная стоимость снизилась более чем вдвое – с 7,5 млн евро до млн евро. В составе «Сампдории» он провел 45 матчей, в которых отличился 5 голами и 4 результативными передачами. В этом сезоне Альварес повалялся на поле 9 раз (6 матчей в Серии А и 3 игры в Кубке Италии), ни разу не отыграв полный матч. На его счету гол и передача.

После разрыва крестообразных связок, на лечение которых ушло 184 дня, футболист часто пропускал игры из за травм колена и операций. В обще сложности он пропустил 364 дня и 46 матчей.

Еще летом итальянские СМИ писали об интересе к футболисту со стороны московских «Динамо» и «Локомотива». Теперь по стопам «Зенита» с его арегнтинской диаспорой отправляют и красно-белых. Тогда информация не подтвердилась. То же самое может произойти и на этот раз. Агент игрока Марсело Симонян информацию о переговорах со «Спартаком» не подтвердил.