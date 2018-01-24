ОСЕНЬ-ЗИМА: БОЖОВИЧ ВЕЛИКОЛЕПЕН

В «Арсенале» подкупает умение классно играть как против команд из нижней половины таблицы, так и против лидеров.

Умение терпеть «пушкари» показали в Санкт-Петербурге, когда обыграли «Зенит» (1:0). Команда Миодрага Божовича владела мячом лишь 34% времени и нанесла три удара по чужим воротам, но этого оказалось достаточно для победы.

Игра от обороны, как в Питере, – крайняя мера для «пряников». Если есть возможность «Арсенал» атакует и владеет мячом. Даже против грандов. Яркий пример – домашняя игра с ЦСКА (1:0). Хозяева оказались сильнее и по владению мячом (50,5% против 49,5%), и по количеству передач (467 на 452). Да, у ЦСКА случилось удаление на 54-й минуте. Но ведь нужно было еще решиться пуститься в борьбу за инициативу. Не все бы на это отважились. «Арсеналу» смелости хватило. Потому и удалось дожать красно-синих.

Возглавив «Арсенал» летом, Божович сумел поставить команде игру. Но от черногорца требовалось сделать это с большим количеством новичков. Летом «Арсенал» пополнили защитник Виктор Альварес, полузащитники Горан Чаушич и Сергей Ткачев, нападающие Лука Джорджевич и Эванс Кангва. Удивительно, но все они в кратчайшие сроки стали важной частью «Арсенала». Джорджевич забил семь голов, Ткачев забил четыре мяча и сделал два результативных паса, Альварес трижды результативно навесил, Чаушич стал связующим звеном между обороной и атакой, а Кангва в первой части сезона передвигался по полю со скоростью электрона, заставляя соперников нарушать на себе правила и зарабатывать карточки.

«Арсенал» слабо начал чемпионат: после шести туров в активе команды было лишь четыре очка. Меньше набрали лишь два коллектива: «Анжи» – 3 и «Амкар» – 2. Но затем туляки полезли в гору. И такой рывок по ходу дистанции в середину таблицы доказывает, что Божович – классный тренер, а не волшебник.

ЗИМА-ВЕСНА: ДАЛЬШЕ БЕЗ ГАБУЛОВА

Самая главная задача «Арсенала» на межсезонье – найти замену Владимиру Габулову. Он не только уверенно играл в воротах, но и руководил защитниками. Другими словами, был лидером на поле.

Под Габуловым в первой части сезона у «Арсенала» находились 26-летний Михаил Левашов и 24-летний Алексей Березин. Ни у одного из них нет опыта игр даже в ФНЛ. Вероятно, поэтому туляки решили взять в аренду голкипера с таким опытом – из «Зенита-2» в «Арсенал» перебрался Игорь Обухов. Он тоже молод – ему 21 год.

КТО УДИВИЛ

Лука ДЖОРДЖЕВИЧ

Летом 2012 года Джорджевич перебрался в «Зенит» из черногорского «Могрена». С 2015 года нападающий скитался по арендам, но до перехода в «Арсенал» нигде не мог по-настоящему заявить о себе. За «пушкарей» же форвард забил семь мячей в 18 матчах и является лучшим бомбардиром команды.

Сильная сторона Джорджевича – игра на втором этаже: из семи голов четыре он забил головой. А всего головой в нынешнем сезоне Лука пробил 14 раз - голевым становится каждый третий удар.

КТО РАЗОЧАРОВАЛ

Илья МАКСИМОВ

Несколько лет назад Максимов ярко играл в нижегородской «Волге» у Гаджи Гаджиева. Тогда еще за нижегородскую команду выступали Андрей Каряка и Руслан Аджинджал, с которыми Максимов образовывал творческую группу в центре поля. Полтора года назад Максимов, тогда еще игрок «Анжи», дебютировал за сборную России, которую возглавлял Леонид Слуцкий. Сейчас поклонников талантливого футболиста остается только с ностальгией вспоминать о тех временах – в нынешнем сезоне Илья провел на поле лишь 596 минут и забил всего один гол.

ЛУЧШИЙ МАТЧ

12-й тур. 29.09.2017. «Краснодар» (Д) – 1:0

«Арсенал» переиграл своего соперника. За матч туляки нанесли 19 ударов по воротам, десять из них – из штрафной площадки. В составе «канониров» был неудержим атакующий полузащитник Эванс Кангва, дебютировавший в чемпионате России. За фол на нем прямую красную карточку на 56-й минуте получил Шарль Каборе. За матч замбиец нанес шесть ударов – больше всех.

ХУДШИЙ МАТЧ

5-й тур. 9.08.2017. «Спартак» (Г) – 0:2

Накануне встречи с «Арсеналом» «Спартак» проиграл крупно «Зениту» – 1:5. Поэтому против команды Миодрага Божовича Массимо Каррера решил перетряхнуть состав, доверившись ребятам, которые раньше не часто появлялись с первых минут – в их числе Тигиев, Петкович, Тимофеев и Джано. Но пользу из решения Карреры «Арсенал» извлечь не сумел, проиграв в два мяча. Больше «пушкари» никому не уступили в два гола!

РАБОТА ТРЕНЕРА

Миодраг БОЖОВИЧ: ОЦЕНКА «ОТЛИЧНО»

В прошлом сезоне лишь победа в последнем туре над не имевшим мотивации «Спартаком» (3:0) позволила «Арсеналу» зацепиться за стыковые матчи. В них «Арсенал» превзошел «Енисей» за счет гола на чужом поле (поражение в гостях 1:2 и победа на своем поле 1:0). Те игры стали последним у руля команды для Сергея Кирьякова. Со сменившим его Миодрагом Божовичем туляки уверенно держатся в середине таблицы, показывая привлекательный футбол.