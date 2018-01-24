В каждой лиге команды разбиты на 4 группы. Таким образом в лигах А и В в группы войдут по три сборные, а в группах С и D – от 3 до 4 команд. Все они проведут двукруговые турниры с матчами дома и в гостях. Затем победители групп в лигах B, C и D поднимутся на один уровень, а худшие сборные групп лиг А, В и С – опустятся ниже. Главный приз, серебряные и бронзовые медали по олимпийской системе (полуфиналы, матч за третье место и финал) разыграют победители групп лиги А.

Результаты жеребьевки Лиги наций УЕФА

ЛИГА А

* В июне 2019 года четыре победителя групп лиги А сыграют по системе плей-офф (полуфиналы, матч за третье место и финал), чтобы определить чемпиона Лиги наций УЕФА. Хозяев финальной стадии выберут из числа участников в декабре 2018 года.

* Четыре команды, занявшие последние места в группах, вылетят в лигу В, где и проведут Лигу наций 2021 года.

* Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

Группа 1

Германия

Франция

Голландия

Группа 2

Бельгия

Швейцария

Исландия

Группа 3

Португалия

Италия

Польша

Группа 4

Испания

Англия

Хорватия

ЛИГА B

* Победители групп перейдут в лигу А, занявшие последние места - в лигу С.

* Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире

Группа 1

Словакия

Украина

Чехия

Группа 2

Россия

Швеция

Турция

Группа 3

Австрия

Босния и Герцеговина

Северная Ирландия

Группа 4

Уэльс

Ирландия

Дания

ЛИГА C

* Победители групп перейдут в лигу В, занявшие последние места - в лигу D.

* Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

Группа 1

Шотландия

Албания

Израиль

Группа 2

Венгрия

Греция

Финляндия

Эстония

Группа 3

Словения

Норвегия

Болгария

Кипр

Группа 4

Румыния

Сербия

Черногория

Литва

ЛИГА D

* Победители групп перейдут в лигу C.

* Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

Группа 1

Грузия

Латвия

Казахстан

Андорра

Группа 2

Белоруссия

Люксембург

Молдавия

Сан-Марино

Группа 3

Азербайджан

Фареры

Мальта

Косово

Группа 4

Македония

Армения

Лихтенштейн

Гибралтар