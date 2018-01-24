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В каждой лиге команды разбиты на 4 группы. Таким образом в лигах А и В в группы войдут по три сборные, а в группах С и D – от 3 до 4 команд. Все они проведут двукруговые турниры с матчами дома и в гостях. Затем победители групп в лигах B, C и D поднимутся на один уровень, а худшие сборные групп лиг А, В и С – опустятся ниже. Главный приз, серебряные и бронзовые медали по олимпийской системе (полуфиналы, матч за третье место и финал) разыграют победители групп лиги А.

Результаты жеребьевки Лиги наций УЕФА

ЛИГА А

* В июне 2019 года четыре победителя групп лиги А сыграют по системе плей-офф (полуфиналы, матч за третье место и финал), чтобы определить чемпиона Лиги наций УЕФА. Хозяев финальной стадии выберут из числа участников в декабре 2018 года.
* Четыре команды, занявшие последние места в группах, вылетят в лигу В, где и проведут Лигу наций 2021 года.
* Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

Группа 1

Германия
Франция
Голландия

Группа 2

Бельгия
Швейцария
Исландия

Группа 3

Португалия
Италия
Польша

Группа 4

Испания
Англия
Хорватия

ЛИГА B

* Победители групп перейдут в лигу А, занявшие последние места - в лигу С.
* Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире

Группа 1

Словакия
Украина
Чехия

Группа 2

Россия
Швеция
Турция

Группа 3

Австрия
Босния и Герцеговина
Северная Ирландия

Группа 4

Уэльс
Ирландия
Дания

ЛИГА C

* Победители групп перейдут в лигу В, занявшие последние места - в лигу D.
* Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

Группа 1

Шотландия
Албания
Израиль

Группа 2

Венгрия
Греция
Финляндия
Эстония

Группа 3

Словения
Норвегия
Болгария
Кипр

Группа 4

Румыния
Сербия
Черногория
Литва

ЛИГА D

* Победители групп перейдут в лигу C.
* Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

Группа 1

Грузия
Латвия
Казахстан
Андорра

Группа 2

Белоруссия
Люксембург
Молдавия
Сан-Марино

Группа 3

Азербайджан
Фареры
Мальта
Косово

Группа 4

Македония
Армения
Лихтенштейн
Гибралтар

ГЛАВНЫЕ ДАТЫ ЛИГИ НАЦИЙ УЕФА 2018 год 6-8 сентября 1-й тур 9-11 сентября 2-й тур 11-13 октября 3-й тур 14-16 октября 4-й тур 15-17 ноября 5-й тур 18-20 ноября 6-й тур В группах с тремя командами будет сыграно четыре тура вместо шести. начало декабря жеребьевка финальной стадии 2019 год 5-9 июня финальная стадия 22 ноября жеребьевка плей-офф за право играть на Евро-2020 2020 год 26-31 марта плей-офф за право играть на Евро-2020

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