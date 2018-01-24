Россия сыграет с Турцией и Швецией! Прошла жеребьевка Лиги наций
Сегодня в Лозанне состоялась официальная жеребьевка Лиги наций УЕФА.
В каждой лиге команды разбиты на 4 группы. Таким образом в лигах А и В в группы войдут по три сборные, а в группах С и D – от 3 до 4 команд. Все они проведут двукруговые турниры с матчами дома и в гостях. Затем победители групп в лигах B, C и D поднимутся на один уровень, а худшие сборные групп лиг А, В и С – опустятся ниже. Главный приз, серебряные и бронзовые медали по олимпийской системе (полуфиналы, матч за третье место и финал) разыграют победители групп лиги А.
Результаты жеребьевки Лиги наций УЕФА
ЛИГА А
* В июне 2019 года четыре победителя групп лиги А сыграют по системе плей-офф (полуфиналы, матч за третье место и финал), чтобы определить чемпиона Лиги наций УЕФА. Хозяев финальной стадии выберут из числа участников в декабре 2018 года.
* Четыре команды, занявшие последние места в группах, вылетят в лигу В, где и проведут Лигу наций 2021 года.
* Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.
Группа 1
Германия
Франция
Голландия
Группа 2
Бельгия
Швейцария
Исландия
Группа 3
Португалия
Италия
Польша
Группа 4
Испания
Англия
Хорватия
ЛИГА B
* Победители групп перейдут в лигу А, занявшие последние места - в лигу С.
* Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире
Группа 1
Словакия
Украина
Чехия
Группа 2
Россия
Швеция
Турция
Группа 3
Австрия
Босния и Герцеговина
Северная Ирландия
Группа 4
Уэльс
Ирландия
Дания
ЛИГА C
* Победители групп перейдут в лигу В, занявшие последние места - в лигу D.
* Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.
Группа 1
Шотландия
Албания
Израиль
Группа 2
Венгрия
Греция
Финляндия
Эстония
Группа 3
Словения
Норвегия
Болгария
Кипр
Группа 4
Румыния
Сербия
Черногория
Литва
ЛИГА D
* Победители групп перейдут в лигу C.
* Четыре лучших по рейтингу сборных из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.
Группа 1
Грузия
Латвия
Казахстан
Андорра
Группа 2
Белоруссия
Люксембург
Молдавия
Сан-Марино
Группа 3
Азербайджан
Фареры
Мальта
Косово
Группа 4
Македония
Армения
Лихтенштейн
Гибралтар
ГЛАВНЫЕ ДАТЫ ЛИГИ НАЦИЙ УЕФА 2018 год 6-8 сентября 1-й тур 9-11 сентября 2-й тур 11-13 октября 3-й тур 14-16 октября 4-й тур 15-17 ноября 5-й тур 18-20 ноября 6-й тур В группах с тремя командами будет сыграно четыре тура вместо шести. начало декабря жеребьевка финальной стадии 2019 год 5-9 июня финальная стадия 22 ноября жеребьевка плей-офф за право играть на Евро-2020 2020 год 26-31 марта плей-офф за право играть на Евро-2020