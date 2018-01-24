Сборная пока еще Мирчи Луческу на чемпионат мира не пробилась, но в Россию в этом году приедет. Причем два раза.

В июне на товарищеский матч, а осенью – на официальный, в рамках новообразованной Лиги наций УЕФА.

По результатам жеребьевки, состоявшейся сегодня в Лозанне, сборная России в рамках Лиги B сыграет в группе под номером 2 с командами Швеции и Турции. Формат турнира понятный – после 4 туров (соперники встретятся между собой дома и в гостях) лидер группы поднимется в дивизион A, а аутсайдер – опустится в дивизион C.

Если до сегодняшнего дня вы ничего не слышали об этом турнире, то вам сюда.

После того, как вы вошли в курс дела, давайте познакомимся с командой Турции, с которой российская сборная сыграет в этом году целых 3 раза. Кстати, любопытно, что никогда ранее в официальных матчах эти команды друг с другом не сталкивались. Поэтому в каком-то смысле это долгожданная встреча.

Тренер: Мирча Луческу



Фото: Gettyimages

Известный румынский специалист возглавил турецкую сборную после того, как из-за драки в ресторане был уволен «император» Фатих Терим. Но выполнить задачу по попаданию на чемпионат мира не сумел. Под его управлением в решающем матче отбора турки с разгромом уступили исландцам и теперь вынуждены пропустить мундиаль.

Сразу после отборочного цикла Луческу взялся строить новую команду. Однако пока без особого успеха – в товарищеских матчах против Румынии и Албании турки дважды проиграли. Доработает ли Мирча до начала Лиги наций, будет зависеть от результатов ближайших товарищеских матчей (с Ирландией, Ираном и Россией) и положения президента местной федерации футбола Йылдырыма Демирорена, который его безоговорочно поддерживает.

Лидер: Дженк Тосун



Фото: Gettyimages

Да, вы не ошиблись, лидер нынешней турецкой сборной не скандалист Арда Туран, а новичок «Эвертона». В АПЛ Тосун перебрался из «Бешикташа» этой зимой за рекордные для турецкого футбола 27 млн фунтов стерлингов. Сэм Эллардайс был впечатлен игрой турка в Лиге чемпионов, где тот забил 4 мяча, и в сборной. Тосун стал лучшим бомбардиром турецкой команды в отборе с 5 голами. И еще, ему принадлежит уникальное достижение: два его гола – в ворота «Бенфики» и «Порту» - были признаны лучшими на групповом этапе ЛЧ в сезонах 16/17 и 17/18.

Место в рейтинге ФИФА: 41-е

Неудача в отборе к ЧМ отбросила Турцию на низкое 41-е место. Но команда у Луческу молодая и состоит из талантливых игроков, выступающих в топ-чемпионатах. 20-летние Энес Унал и Дженгиз Ундер представляют «Вильярреал» и «Рому» соответственно. 23-летний Хакан Чалханоглу футболист «Милана». В расцвете сил лидеры – 26 лет Дженку Тосуну, 25 – воспитаннику «Арсенала» Огузану Озьякупу. Есть также Арда Туран, вернувшийся на родину. Евро-2020 может стать для него последним крупным турниром в карьере. Защитник дортмундской «Боруссии» Омер Топрак, безусловно, команде еще пригодится. Супербомбардир Бурак Йылмаз, несмотря на солидный возраст, по-прежнему в блестящей форме. В общем, состав у турок сильный. Осталось поставить игру. А вот с этим пока проблемы.